港湖最強吸票機回歸議員選戰　最大受害者憂：希望高嘉瑜手下留情

▲前議員王孝維。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

前立委高嘉瑜今（4日）到民進黨台北市黨部領表，登記參選南港、內湖區的市議員，由於高嘉瑜在港湖被視為超級吸票機，2018年拿3萬4千多高票當選，讓當年議員王孝維成為「落選頭」，此次回鍋也讓多位綠營參選人戰戰兢兢。王孝維今搶頭香到黨部登記參選議員，他也坦言很擔心，最危險絕對是他，如果高嘉瑜一個人拿兩個人的票，最後有可能民進黨落選一位或兩位，希望高嘉瑜手下留情、盡量輔選。

​

對於高嘉瑜回鍋參選，是否擔心被夾殺？王孝維受訪時坦言，那當然，2018年高嘉瑜拿到最高票，讓王孝維落選。民調顯示，第一選擇是高嘉瑜，第二選擇是王孝維。台北市議員只有一票，所有票幾乎投給高嘉瑜，因為高嘉瑜是最全國第一最高票，那時候王孝維就落選了。

王孝維表示，高嘉瑜這一次又回鍋來參選台北市議員，最危險的絕對是王孝維。也希望所有市民、南港內湖區選民，讓大家一起上，這對民進黨在台北市議會才有幫助。如果高嘉瑜一個人拿兩個人的票，最後有可能民進黨落選一位或兩位，對民進黨是最大的傷害。王喊話，也希望高嘉瑜委員，能以身作則帶領著南港內湖區所有議員，共同來創造台北市議員2026年的全壘打佳績，也希望高嘉瑜手下留情，盡量輔選，讓大家可以一起上。

至於是否跟高嘉瑜這邊來協調配票？王孝維回應，黨中央會有最好的機制，或許要配票，或是怎麼樣的，讓台北市議員能夠在台北市議會拿到最多席次，要聽中央政策，我們更會遵守。配票問題要由台北市黨部宣布，或者是由什麼樣的政策，這個要等初選以後才來做。

​至於配票的可能，黨部主委張茂楠回應，內湖南港如果平均配票，四席全上沒問題，這次提名是透過比較精準、科學的方式計算。為了民進黨在市議會的戰力、能夠全部當選，希望內湖南港採取聯合競選、聯合配票，大家用以民進黨的最高統合方式，讓所有提名人能安全上壘，這是最大的目標。