跟風TikTok危險挑戰　9歲童「壓力球丟微波爐爆炸」半臉被炸重傷

記者李振慧／綜合報導

美國伊利諾州一名9歲男童進行TikTok上一個流行挑戰，將凝膠材質的壓力球玩具丟入微波爐中，當他打開微波爐時，壓力球玩具立即在他的臉和手上爆炸，導致嚴重燒燙傷。

微波挑戰爆炸 9歲童重傷

母親惠特妮(Whitney Grubb)1月20日早上，在普萊恩菲爾德(Plainfield)家中為孩子們準備上學時，沒想到9歲兒迦勒(Caleb)使用微波爐進行危險挑戰，將深受兒童歡迎的凝膠材質玩具Needoh cube放入微波爐中加熱。

惠特妮表示，當時她突然聽到兒子發出聽起來非常驚悚的尖叫聲，發現兒子打開微波爐時，玩具在臉上和手上爆炸，送醫發現臉部、雙手和耳後都遭到二級燒傷，眼睛腫到完全睜不開。

同學瘋迷危險挑戰 醫護警告千萬別嘗試

惠特妮事後才知道，原來兒子的行為是現在同學間十分流行的挑戰，「孩子們並沒有惡意，只是在分享一件事，不幸的是我兒子決定挑戰」。醫護人員表示，因為凝膠材質非常黏稠，會黏在皮膚上，而且保溫的時間也很長，才會導致非常嚴重的燙傷，「千萬不要以任何方式加熱這種東西，無論是微波爐還是熱水都非常危險」。

最終男童身上所有燒傷獲得清除，壞死組織也被切除，雖然燙傷位置離眼睛很近，幸好眼睛沒有受到永久性傷害，住院2天後已經出院，他表示，回到學校後會告訴同學從事挑戰的危險性，千萬不要和他一樣。