政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／選港湖議員強勢回歸！　高嘉瑜：希望重新做人、從頭開始

記者杜冠霖／台北報導

前立委高嘉瑜今（4日）到民進黨台北市黨部領表，登記參選南港、內湖區的市議員，由於高嘉瑜在港湖被視為超級吸票機，2018年拿3萬4千多高票當選，此次回鍋也讓多位綠營參選人戰戰兢兢。高嘉瑜今受訪時表示，回到內湖南港參選議員，就是希望從頭開始、重新做人。畢竟不是現任的比較沒有資源，希望以新人的身分在港湖站起來，會努力讓民進黨在內湖南港選票極大化，爭取最大席次。

▲▼ 高嘉瑜領表登記 。（圖／記者黃克翔攝）

▲高嘉瑜領表登記。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼高嘉瑜領表登記 。（圖／記者黃克翔攝）

對於綠委王世堅說高嘉瑜是快樂小鳥、選議員大材小用，高回應，之前開演唱會的時候，王世堅幫她拉小提琴，王世堅指定的兩首歌都很難，王對她非常熟悉，我們很多節日都一起過，他知道她的個性非常開朗樂觀正能量，相信王了解她回到內湖南港參選議員，就是希望從頭開始、重新做人。

高嘉瑜表示，畢竟不是現任的比較沒有資源，民進黨內經過許多風風雨雨跟波折，希望以新人的身分在內湖南港站起來，自己第一次參選議員時，民進黨就在內湖南港拿下四席，雖然困難但創下好成績，後來泛綠分裂變成三席，港湖目前九席，國民黨四席、民眾黨一席，民進黨還是有四席空間。

高嘉瑜強調，只要團結、票票民進黨，港湖一定能夠全壘打，會努力讓民進黨在內湖南港選票極大化、團結泛綠選票，再次拚到第四席，為民進黨爭取最大席次。

2018年拿3萬4千多高票當選，讓當年議員王孝維成為「落選頭」，王孝維今登記時也喊話高嘉瑜手下留情，至於是否未來會參與配票？高嘉瑜回應，過去她參選議員都配合市黨部政策，市黨部認為有需要配票，自己都全力支持，還出錢參與，候選人還要做相關廣告，這些都全力配合。

高嘉瑜表示，王孝維從政經驗比她更久，基層實力不容小覷，在港湖有深厚實力，她曾在港湖跌倒、這兩年也不是現任，很多資源還需要重新補足跟努力。抱著這樣的心態，也尊重王孝維議員實力，希望跟大家一起努力、拚四席全上，如何配票，都全力配合市黨部規範，讓港湖席次極大化。

至於之後是否會再選立委？高嘉瑜強調，自己都是配合民進黨需要在基層努力，港湖對民進黨非常重要且關鍵的選區，只要能為民進黨出一份力，不管在什麼位置都全力以赴，參選市議員可以讓自己回到初衷，當議員時追回聯開案百億、力抗慈濟保護園區開發案、大巨蛋、京華城案，自己議員任內同樣窮追猛打。

高嘉瑜表示，希望延續這樣的精神也為地方爭取建設，希望這樣的精神能重新被大家看到。為地方拚服務、拚建設，重頭開始重新做人，未來為港湖做更多的事情，這是自己努力的方向。

賴清德「好老師不如好書」挨轟　律師：斷章取義的肯定不是好老師

賴清德「好老師不如好書」挨轟　律師：斷章取義的肯定不是好老師

總統賴清德3日在台北國際書展致詞時提及，「與其追求擠進名校、追逐名師，不如讓孩子找到一本好書」，引起全國教育產業總工會不滿，認為總統在國際書展這樣的場合說出這樣輕蔑教師的言語，是對於教師最大的侮辱，應向全台教師道歉。對此，律師林智群今（4日）表示，有說好老師不重要嗎？會跳出來抗議的，邏輯這麼差，還斷章取義，肯定不是好老師。

港湖最強吸票機回歸議員選戰　最大受害者憂：希望高嘉瑜手下留情

港湖最強吸票機回歸議員選戰　最大受害者憂：希望高嘉瑜手下留情

老幼都顧好！　蘇巧慧公布首波福利政見：老人假牙補助最高5萬

老幼都顧好！　蘇巧慧公布首波福利政見：老人假牙補助最高5萬

藍白強推惡法非突襲政院反應仍慢　綠委焦慮炸鍋

藍白強推惡法非突襲政院反應仍慢　綠委焦慮炸鍋

柯文哲的「綠白和」與「藍白分」政治操作

柯文哲的「綠白和」與「藍白分」政治操作

