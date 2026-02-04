　
國際

搶救女性患者「免脫胸罩」？韓修新版CPR指引惹議　專家曝急救關鍵

▲▼急救隊員為心臟驟停的患者進行胸部按壓。（圖／VCG）

▲急救隊員為心臟驟停的患者進行胸部按壓。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓疾病管理廳日前公布「2025年心肺復甦術（CPR）參考指引」修訂版，其中針對女性心臟驟停患者，建議在不必脫去胸罩的情況下即可直接使用自動體外心臟電擊去顫器（AED），意外掀起輿論風暴。外界質疑新規定恐延誤救命時機，甚至引發性別對立爭論。不過，南韓衛生當局與醫學專家卻強調，這項修訂其實是接軌國際趨勢。

根據韓媒《中央日報》，南韓疾病管理廳1月29日發布新版指引，明確指出若女性發生心臟驟停，可在未解開或移除內衣（胸罩）的情況下，避開胸部中央位置，將AED電極貼片貼附於適當部位。官方說明，相關文字是考量到女性患者在急救過程中，可能因身體暴露與接觸問題，讓施救者產生猶豫。

新指引曝光後，南韓網路社群迅速出現正反聲浪，有人批評「這是看性別臉色的急救規定」，甚至質疑，「難道救人也可能被當作是性犯罪？」相關討論逐漸演變為性別爭議，引發高度關注。

▲▼訓練人員在人體模型「安娜」上，使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）進行心肺復甦術。（圖／VCG）

▲訓練人員在人體模型「安娜」上，使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）進行心肺復甦術。（圖／VCG）

對此，南韓疾病管理廳澄清，這次是時隔5年修訂國內心肺復甦術指引，目的在反映國際醫學界最新共識。相關人士指出，多國研究發現，女性心臟驟停患者因施救者顧慮身體接觸或暴露問題，實際接受CPR與AED電擊的比例，普遍低於男性，這樣的性別差距反而成為影響存活率的隱形風險。

報導引述2023年7月刊登於《美國醫學會雜誌（JAMA）Network Open》的研究，指出日本分析35萬4409名院外心臟驟停患者後發現，從兒童到高齡族群，女性接受去顫治療的機率遠低於男性。參與此次指引修訂的南首爾大學急救醫學系教授李昌熙（音譯）直言，如何減少施救遲疑，是專家討論時最為煩惱的部分。

南韓心肺復甦協會指引委員會委員長、江南塞弗蘭斯醫院急診醫學科教授鄭成弼也指出，「這並非南韓獨有的做法！去年10月修訂的美國指引，以及國際復甦聯盟（ILCOR），都提出類似觀點，核心精神是與其因顧慮身體接觸而什麼都不做，不如先嘗試去顫，對患者存活更有幫助。」

▲▼南韓政府修訂「2025年心肺復甦術（CPR）參考指引」。（圖／大韓民國疾病管理廳）

▲南韓政府修訂「2025年心肺復甦術（CPR）參考指引」。（圖／大韓民國疾病管理廳）

至於外界擔心胸罩是否影響AED效果，專家也給出明確說法。新版指引建議，貼右側胸部電極時，可將胸罩一側稍微抬起，將電極放在鎖骨下方適當位置即可。李昌熙指出，動物實驗顯示，胸罩內的金屬鋼圈對電擊效果影響「極為有限」，實際上有沒有脫內衣，對去顫成效並沒有顯著差異。

疾病管理廳相關人士最後強調，網路流傳的「女性不能脫內衣急救」其實是過度簡化的說法，「重點不是不能脫，而是脫與不脫都可以」，真正目的在於減少第一時間的猶豫，讓民眾更快出手施救，爭取黃金救命時間。

搶救女性患者「免脫胸罩」？韓修新版CPR指引惹議　專家曝急救關鍵

日本東京一名任職於新宿區私立認可保育園的40歲保育士木村正章，因涉嫌猥褻多名男童，4日被警視廳搜查一課依不同意猥褻罪名逮捕。令人震驚的是，他所任職的保育園及其關聯的學童保育機構中，竟有數十名男童出面指控遭到性犯罪，案情之重大引發社會譁然。

日韓要聞心肺驟停南韓心肺復甦術CPR自動體外心臟電擊去顫器AED

