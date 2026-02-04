金正恩頭銜恐改變？美智庫點名「國家元首」用語藏玄機：繼承祖父

▲北韓最高領導人金正恩有可能重啟主席制。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的權力定位可能出現重大調整！美國智庫「北緯38度」（38 North）觀察，北韓官方近一年來頻繁以「國家元首」形容金正恩，這與已故領導人金日成生前的「共和國主席」憲法定位高度一致，研判不排除北韓即將推動重啟「主席制」，讓金正恩承襲祖父的歷史職銜，進一步鞏固其統治正當性。

根據《韓聯社》，專注北韓動態的美國智庫「北緯38度」，於當地時間3日分析，外界原本關注北韓是否會在第九次朝鮮勞動黨代表大會或後續的最高人民會議進行重大制度調整，而近期官方用語的變化，成為觀察權力結構是否轉向的重要線索。

報告特別點出，自從2024年9月起，北韓內部開始出現以「國家元首」稱呼金正恩的案例，這在過去極為罕見。

分析提到，金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正2024年9月發表談話時，曾使用「直屬於國家元首的獨立情報機構」一詞；同年9月最高人民會議期間，北韓官媒也報導「國家元首發表重要演說」。

對此，北緯38度認為，北韓對領導人職銜一向極度謹慎，「這類措辭不太可能只是宣傳語言的調整，更像是在為制度變化鋪路」。

報告指出，「國家元首」一詞在北韓並非模糊概念，而是有明確的憲法根據。北韓1972年修憲時，在憲法第89條中明文規定「共和國主席」即為國家元首，而金日成直到1994年去世前，始終以此身分統治北韓。

不過，北韓在1998年最高人民會議修改憲法，正式廢除主席制，此後金正日並未繼承主席頭銜，而是以國防委員長兼勞動黨總書記身分掌權。

至於金正恩目前的「國務委員長」職銜，北韓在2023年公開的憲法版本中，將其定義為「共和國的最高領導者」，而非國家元首。值得注意的是，北韓在2024年10月與2025年1月兩度召開最高人民會議並修憲，但具體修正條文至今未對外公布。

北緯38度指出，北韓過去在敏感議題上，常延後公開憲法細節，因此不排除金正恩的法律地位已悄悄完成調整。

分析也認為，重新使用「國家元首」稱呼，反映出金正恩持續強化個人權力與領袖偶像化工程。若主席制真的復活，且由金正恩出任主席，勢必對北韓的決策體系與權力運作產生影響。部分觀察指出，國務委員會的地位可能進一步上升，而勞動黨政治局會議在政策決策過程的相對角色，則可能被弱化。