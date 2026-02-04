隻字未提關稅！韓派外長急赴紐約會晤盧比歐　美國態度冷淡無共識

▲南韓外交部長趙顯於美東時間3日前往華府，與美國國務卿盧比歐進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普不滿南韓國會遲未通過《對美投資特別法》，揚言將南韓汽車、木材與醫藥品等對等關稅調漲至25%。對此，南韓外交部長趙顯緊急與美國國務卿盧比歐會談，力圖化解僵局，但美方始終未釋出讓步訊號。即便南韓多次說明立法與投資進度，美國官方聲明仍刻意避談關稅，顯示雙方在貿易議題仍存在分歧。

根據韓媒《News1》、《中央日報》，趙顯於美東時間3日在華府與盧比歐進行會談。外界原本關注，這場會面是否能替陷入緊張的美韓貿易關係降溫。然而，從雙方事後發布的說法來看，會談並未在關稅問題上取得實質突破。

南韓外交部僅表示，趙顯已向美方充分說明，南韓在國內為了履行關稅協議與對美投資所付出的努力，強調將持續推動相關立法。

▲美國總統川普不滿南韓國會對美投資立法進程延宕。（圖／達志影像／美聯社）

南韓方面指出，趙顯在會中向盧比歐表達，希望外交部門能協助促成雙邊通商單位持續溝通與協商，並呼籲穩定管理當前局勢。不過，南韓外交部發布的新聞稿中，並未提及美方是否對此有所回應，也未說明雙方是否已縮小歧見，反而凸顯協商進展有限。

相較之下，美國國務院的態度更顯冷淡。美國國務院由首席副發言人發布的聲明中，完全未提及關稅或相關協商，只強調兩國將延續川普與南韓總統李在明在華府與慶州舉行峰會的精神，推動「面向未來的美韓同盟」。聲明指出，雙方同意在民間核電、核動能潛艦與造船領域加強合作，並擴大南韓對重振美國核心產業的投資。

此外，美方也重申與南韓在北韓（朝鮮）「完全無核化」的共同立場，並強調為維持區域穩定與自由且開放的印度太平洋，美日韓三方合作的重要性。這份聲明幾乎未觸及當前最受關注的關稅爭議，被南韓媒體解讀為美國仍對南韓抱持不諒解的態度。

▲南韓產業通商部通商交涉本部長呂翰九緊急赴美談判。（圖／達志影像）

南韓產業通商部通商交涉本部長呂翰九訪美，密集接觸美國貿易代表署（USTR）、國會及產業界。呂翰九受訪時透露，美國政府內部正就如何透過《聯邦公告》正式公布調漲南韓關稅一事，進行跨部門協調，「關稅何時生效，目前仍未有明確時間表」。

呂翰九指出，南韓已向美方說明在對美投資與非關稅領域上具備履約意志，也已有實際進展，但坦言美方對南韓制度仍存在理解落差，未來勢必要持續加強對美溝通。他也澄清，部分輿論提及的數位貿易爭議，並非此次關稅爭端核心，強調「關鍵仍在對美投資相關立法延宕」。