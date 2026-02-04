南韓完了！美國研擬正式宣布「調漲關稅」　外長貿易代表空手而歸

▲南韓產業通商部通商交涉本部長呂翰九緊急赴美談判。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普以南韓國會遲未通過《對美投資特別法》為由，宣布將南韓汽車、木材、醫藥品等產品關稅從15%調高至25%。對此，南韓接連派出外交部長等多名高層官員赴美交涉，卻仍未見成果。如今更傳出，美國政府內部正在協調，準備透過聯邦公告正式落實加稅，南韓方面形容情勢「相當嚴峻」。

根據《韓聯社》，南韓產業通商部通商交涉本部長呂翰九於美東時間3日，準備從華府飛往紐約前主動向韓媒透露，美國政府已就川普宣布的對韓關稅調整展開跨部會協商，研議是否、以及如何在《聯邦公報》刊登相關內容。他指出，這代表美方正進入行政程序，但美國政府內部仍在「協調階段」，關稅實施時間與細節尚未拍板。

川普1月26日透過社群媒體點名南韓國會，批評《對美投資特別法》立法進度緩慢，揚言將南韓汽車、木材、醫藥品及其他對等關稅一口氣從15%調升至25%。對美方而言，將總統發言轉化為具體政策，關鍵步驟就是發布《聯邦公報》，一旦完成，意味關稅調升將正式進入執行軌道。

呂翰九1月底赴美後，與美國貿易代表署（USTR）副代表與多名美國政府、國會人士會談，試圖化解危機。他轉述，此行重點在於向美方說明南韓確實有履行對美投資承諾的意願，且也已開展相關進度，並強調部分制度差異，可能導致美方誤解，需要持續溝通。

針對美方是否將南韓電商平台「酷澎」（Coupang）視為數位貿易的非關稅障礙，呂翰九表示，美國政府與國會確實高度關注數位貿易議題，但南韓立場明確，認為酷澎問題應與數位通商分開看待，核心爭點在於酷澎3370萬筆會員個資外洩，而非市場開放。

他也直言，川普威脅調漲關稅的關鍵，仍聚焦在南韓國會關於對美投資的立法延宕。

據悉，自從川普宣布研擬調漲南韓關稅後，南韓李在明政府迅速派出通商資源部長金正官緊急從加拿大飛抵華府，與美國商務部長盧特尼克連續2天談判，不過雙方卻仍未達共識，金正官只能「空手而歸」；至於南韓外交部長趙顯也赴華府會晤美國國務卿盧比歐，向其說明南韓在履行對美投資的「努力」，不過雙方也未達共識。