　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高一新生必看！三星長公主獨子公開「考上頂大秘訣」：3年禁玩手機

▲▼李富真與長子任東賢。（圖／翻攝自韓網）

▲李富真與長子任東賢。（圖／翻攝自韓網，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

三星電子會長李在鎔胞妹、新羅酒店社長李富真的長子任東賢，日前以優異成績考取首爾大學經濟學系，並在江南區大峙洞一間升學補習班舉辦的「徽文高中內申說明會」現身演講，分享自己的學習方法與經驗。他強調，高中3年應避免使用智慧型手機與玩遊戲，透過高密度練習與準備思考型題目，才能取得理想成績。

根據韓媒《朝鮮日報》、《東亞日報》，任東賢（音譯）2日下午以徽文高中畢業學長的身分，前往位於首爾市江南區大峙洞的升學補習班，以「無悔的徽文高中生活」為題，站上講台向學弟妹和家長詳細說明大學修學能力試驗（修能，相當於台灣的學測）的準備技巧與讀書心法。

任東賢表示，每次大約做2000道練習題，「這對提升數學能力非常有幫助」，建議學弟妹針對需要思考能力的題目多加練習。同時，他提醒學生要避免錯誤習慣，「重複錯誤會養成不良思考模式，建議將錯題整理成筆記，就像日記一樣記錄學習過程」。

任東賢也分享了國文與模擬考準備技巧，強調精準理解考題文本、多次研讀歷屆試題的重要性，提醒學生在練習模擬考題時，要警惕錯誤題型。對於數學，他指出，反覆練習6月及9月模擬考常見思考型問題，初期可能困難且耗時，但隨著練習會逐漸熟練，就算是複雜的概念也能快速熟悉。

▲▼李富真與長子任東賢。（圖／翻攝自韓網）

在生活習慣方面，任東賢提出最核心的建議，「高中3年完全斷開智慧型手機與遊戲，能大幅提升專注力與投入感」。他補充，完成所有考試後重新使用手機與遊戲的樂趣，也別有一番滋味。

此外，任東賢也對師長與同學的支持表達感謝。他回憶，「即使在激烈的內申競爭中，老師與同學的陪伴與幫助，讓我能持續努力完成目標」。他也特別向補習班老師致謝，合格後甚至寄送「老師謝謝您，首爾大學經濟系東賢敬上」的訊息以表心意。

任東賢曾在大峙洞該間補習班學習國文與數學。報導指出，母親李富真為了讓他在學業上獲得更好資源，曾將住址從首爾市龍山區遷至江南區，方便就讀徽文中學與高中，之後才又搬回原住地。

該間補習機構與其他學生的家長反映，任東賢在競爭激烈的江南區學習環境中，以認真、踏實的態度完成學業，並非僅依家庭財力取得成績，獲得師長與家長一致肯定。

學術界與教育界人士指出，任東賢的演講兼具實務與啟發性，提供後輩具體做法，也呈現了高密度練習、思考能力培養與生活習慣管理在學業成功中的重要性。

▲▼李富真與前夫任佑宰，兩人於2014年走上離婚法律程序。（圖／達志影像／newscom）

▲李富真與前夫任佑宰，兩人於2014年走上離婚法律程序。（圖／達志影像／newscom）

據悉，任東賢為李富真與任佑宰的長子。起初，任佑宰只是三星物產的電算員工，其家庭背景相當普通，並非來自其他財閥、媒體界或是政治圈，李富珍則是三星福祉財團的員工，兩人相識後開始交往，最後論及婚嫁。

當時，李富真的父親李健熙、母親洪羅喜皆強烈反對這門婚事，因為李富真以絕食抗議頑強抵抗，最後疼愛女兒的李健熙才決定答應兩人的婚事，李與任兩人於1999年完婚，並於2007年生下長子任東賢，任當年更因以平民身分成為財閥駙馬而被稱為「男版灰姑娘」。

不過，李富真、任佑宰最終仍於2014年步上離婚訴訟程序，法院將兒子任東賢的監護權判給李富真。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鬆綁！陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金馬遊
長輩過年紅包「要8000、1萬」新鮮人傻眼了！過來人曝行情
22歲女遭「纜車吊掛」慘死日本滑雪場　細節曝光
馬如龍49歲兒猝逝！　妻姊摟9歲女兒哀痛現身
來台採訪具俊曄全哭了！「第一次見到這種愛情，太難以置信」
孫芸芸26歲女兒曝澳洲豪宅！　3萬元包包放桌上
空軍戰鬥機聯隊爆貪污！　名錶、性招待全都要
韓綜心痛大S！　主持人「點名汪小菲張蘭」開砲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

高一新生必看！三星長公主獨子公開「考上頂大秘訣」：3年禁玩手機

麥當勞隱藏菜單！網紅親嚐「這款鹹甜組合」超驚豔：還會再吃

查爾斯趕人！安德魯被逐出皇家莊園　爆曾喊「想當艾普斯坦寵物」

殺多少人都行？伊朗「血腥鎮壓計畫」被流出　最高領袖親批准

男客機上性侵犯16歲少女　機長飛一小時「霸氣調頭」返回原機場

中國駭客組織全球第一多！台灣淪「首波攻擊」對象　觸角延伸南韓

美前第一夫人吉兒拜登前夫「涉殺64歲妻子」　被控一級謀殺罪

看魷魚遊戲竟丟命！　北韓公開處決「連高中生也逃不掉」

替代役男變毒梟！台男在美國經營「毒品暗網帝國」　被判30年重刑

12歲女童跌出滑雪纜車　「苦撐懸掛8公尺半空」脫手墜地畫面曝

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

高一新生必看！三星長公主獨子公開「考上頂大秘訣」：3年禁玩手機

麥當勞隱藏菜單！網紅親嚐「這款鹹甜組合」超驚豔：還會再吃

查爾斯趕人！安德魯被逐出皇家莊園　爆曾喊「想當艾普斯坦寵物」

殺多少人都行？伊朗「血腥鎮壓計畫」被流出　最高領袖親批准

男客機上性侵犯16歲少女　機長飛一小時「霸氣調頭」返回原機場

中國駭客組織全球第一多！台灣淪「首波攻擊」對象　觸角延伸南韓

美前第一夫人吉兒拜登前夫「涉殺64歲妻子」　被控一級謀殺罪

看魷魚遊戲竟丟命！　北韓公開處決「連高中生也逃不掉」

替代役男變毒梟！台男在美國經營「毒品暗網帝國」　被判30年重刑

12歲女童跌出滑雪纜車　「苦撐懸掛8公尺半空」脫手墜地畫面曝

為什麼爬到「台北101」高處突然放雙手？　霍諾德笑答：耍帥嘛！

高雄預售豪宅驚見0交易！　「國城定潮」1.1億稱霸

快訊／國共論壇剛落幕「陸客要來了！」　陸文旅部：近期恢復上海居民赴金馬

快訊／2026布局倒數　民進黨提名屏東周春米、澎湖陳光復力拼連任

日本隊WBC最後一人確定就是吉田正尚！30人名單共9名大聯盟球員

慧洋自結1月每股稅前盈餘0.10元　春節前運價仍有撐、今年審慎樂觀

東典今起處置強勢收漲停！　獲利提前開獎「轉虧為盈」

黃國昌喊最大目標「打下高雄」　賴瑞隆嗆：政治分贓不會獲支持

搶劫畫面曝！57歲女墜入戀愛詐騙　歹徒抓700萬錢袋「撞柱狂奔」

不理藍營家務事！陳素月推「赤兔馬」福袋拚彰化縣長：準備好了

陶晶瑩曝大S雕像落成現場　小S.蔡康永「狂講地獄哏」

國際熱門新聞

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

馬斯克找淫魔登極樂島　女兒首證實

南韓完了！美國研擬正式宣布「調漲關稅」

美軍擊落伊朗無人機　白宮：按原定計畫進行

川普結束政府停擺、軟體股拖累美股重挫　台積電ADR跌1.64％

好市多烤雞「無防腐劑」翻車！　官方回應了

韓「豆腐渣工程」！80m風電塔柱折斷化成灰

台男創「毒品暗網帝國」　紐約法院重判30年

利比亞強人格達費之子遭「處決式暗殺」！

男客機上性侵犯16歲少女　機長霸氣折返航班

雪崩背包成奪命凶器！22歲女慘死日滑雪場

馬斯克被傳喚　X驚涉兒童性影像

星馬祭鞭刑打擊詐騙！「最多鞭24下」痛爆

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

更多熱門

相關新聞

中國駭客組織全球最多　瘋狂攻擊滲透台灣

中國駭客組織全球最多　瘋狂攻擊滲透台灣

近年中國國家支持的駭客組織數量已達210個，遠超俄羅斯與伊朗，成為全球之冠。這些駭客不僅日均數百萬次攻擊台灣，滲透國家核心基礎設施，更結合人工智慧（AI）

雪崩背包成奪命凶器！22歲女慘死日滑雪場

雪崩背包成奪命凶器！22歲女慘死日滑雪場

韓派外長赴美會晤盧比歐談關稅　美態度冷淡

韓派外長赴美會晤盧比歐談關稅　美態度冷淡

槍殺安倍不服被判無期！山上徹也上訴

槍殺安倍不服被判無期！山上徹也上訴

南韓完了！美國研擬正式宣布「調漲關稅」

南韓完了！美國研擬正式宣布「調漲關稅」

關鍵字：

日韓要聞南韓三星電子李富真任東賢首爾大學學霸

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面