高一新生必看！三星長公主獨子公開「考上頂大秘訣」：3年禁玩手機

▲李富真與長子任東賢。（圖／翻攝自韓網，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

三星電子會長李在鎔胞妹、新羅酒店社長李富真的長子任東賢，日前以優異成績考取首爾大學經濟學系，並在江南區大峙洞一間升學補習班舉辦的「徽文高中內申說明會」現身演講，分享自己的學習方法與經驗。他強調，高中3年應避免使用智慧型手機與玩遊戲，透過高密度練習與準備思考型題目，才能取得理想成績。

根據韓媒《朝鮮日報》、《東亞日報》，任東賢（音譯）2日下午以徽文高中畢業學長的身分，前往位於首爾市江南區大峙洞的升學補習班，以「無悔的徽文高中生活」為題，站上講台向學弟妹和家長詳細說明大學修學能力試驗（修能，相當於台灣的學測）的準備技巧與讀書心法。

任東賢表示，每次大約做2000道練習題，「這對提升數學能力非常有幫助」，建議學弟妹針對需要思考能力的題目多加練習。同時，他提醒學生要避免錯誤習慣，「重複錯誤會養成不良思考模式，建議將錯題整理成筆記，就像日記一樣記錄學習過程」。

任東賢也分享了國文與模擬考準備技巧，強調精準理解考題文本、多次研讀歷屆試題的重要性，提醒學生在練習模擬考題時，要警惕錯誤題型。對於數學，他指出，反覆練習6月及9月模擬考常見思考型問題，初期可能困難且耗時，但隨著練習會逐漸熟練，就算是複雜的概念也能快速熟悉。

在生活習慣方面，任東賢提出最核心的建議，「高中3年完全斷開智慧型手機與遊戲，能大幅提升專注力與投入感」。他補充，完成所有考試後重新使用手機與遊戲的樂趣，也別有一番滋味。

此外，任東賢也對師長與同學的支持表達感謝。他回憶，「即使在激烈的內申競爭中，老師與同學的陪伴與幫助，讓我能持續努力完成目標」。他也特別向補習班老師致謝，合格後甚至寄送「老師謝謝您，首爾大學經濟系東賢敬上」的訊息以表心意。

任東賢曾在大峙洞該間補習班學習國文與數學。報導指出，母親李富真為了讓他在學業上獲得更好資源，曾將住址從首爾市龍山區遷至江南區，方便就讀徽文中學與高中，之後才又搬回原住地。

該間補習機構與其他學生的家長反映，任東賢在競爭激烈的江南區學習環境中，以認真、踏實的態度完成學業，並非僅依家庭財力取得成績，獲得師長與家長一致肯定。

學術界與教育界人士指出，任東賢的演講兼具實務與啟發性，提供後輩具體做法，也呈現了高密度練習、思考能力培養與生活習慣管理在學業成功中的重要性。

▲李富真與前夫任佑宰，兩人於2014年走上離婚法律程序。（圖／達志影像／newscom）

據悉，任東賢為李富真與任佑宰的長子。起初，任佑宰只是三星物產的電算員工，其家庭背景相當普通，並非來自其他財閥、媒體界或是政治圈，李富珍則是三星福祉財團的員工，兩人相識後開始交往，最後論及婚嫁。

當時，李富真的父親李健熙、母親洪羅喜皆強烈反對這門婚事，因為李富真以絕食抗議頑強抵抗，最後疼愛女兒的李健熙才決定答應兩人的婚事，李與任兩人於1999年完婚，並於2007年生下長子任東賢，任當年更因以平民身分成為財閥駙馬而被稱為「男版灰姑娘」。

不過，李富真、任佑宰最終仍於2014年步上離婚訴訟程序，法院將兒子任東賢的監護權判給李富真。