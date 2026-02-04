爬101最難忘這個人「坐辦公室對他狂搖頭」　霍諾德1舉動神爆了

▲霍諾德透露，練習攀爬時，看到有人對著頭狂搖頭。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）只花91分鐘就攀上101，不僅完成他的夢想，更讓世界看見台灣之美。霍諾德近日登上脫口秀《吉米夜現場》，被問到在辦公室有看到什麼奇怪的事？他分享，練習攀爬時，有人對著他狂搖頭，結果霍諾德一個幽默舉動，引發網友笑翻「好好笑，想知道誰在他練習時搖頭？」

美國深夜脫口秀節目《吉米夜現場》主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）邀請霍諾德分享攀登台北101的趣事，並問到在101辦公室有看到什麼奇怪的事？霍諾德表示，倒沒有奇怪的事情，因為辦公室裡的人非常熱情揮手、拍影片，不過在練習攀爬時，看到辦公室角落有一位男子不以為然的眼神看著他並搖了搖頭。

攀到一半被質疑 霍諾德拿安全繩證明很安全



於是霍諾德拿起安全繩索，讓對方看清楚他是有繩索防護的，對方見狀後就雙手一攤，並露出一副「喔，好喔」的樣子，這是他在練習過程中感到有趣且最有印象的過程。

另外，吉米金莫也好奇追問，有任何人試圖勸你不要爬101嗎？霍諾德坦言沒有，「不過也沒人能說服了我！」至於爬到101高點時，霍諾德放掉雙手，只靠雙腳支撐的驚險畫面，吉米金莫問「在那一刻，你心裡在想什麼？」霍諾德笑回帥氣值滿點，當下就是想要輕鬆一下，「那時很接近大樓頂端了，所以我已經完成了大部分真正困難的部分，當時算是在享受過程和欣賞風景，就像是你總得稍微玩樂一下嘛。」

練習攀爬被質疑的趣事曝光後，網友也紛紛笑虧「好好笑，想知道誰在他練習時搖頭」、「他的幹話個性讓他足以挑戰這些艱難的地方」、「哈哈大樓裡面的阿北是誰」、「Alex超級幽默風趣，而且反應很快」、「搖頭的仁兄八成是典型的亞洲父母」、「結果要搖頭的人才會引起他注意」。