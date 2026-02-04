　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爬101最難忘這個人「坐辦公室對他狂搖頭」　霍諾德1舉動神爆了

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲霍諾德透露，練習攀爬時，看到有人對著頭狂搖頭。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）只花91分鐘就攀上101，不僅完成他的夢想，更讓世界看見台灣之美。霍諾德近日登上脫口秀《吉米夜現場》，被問到在辦公室有看到什麼奇怪的事？他分享，練習攀爬時，有人對著他狂搖頭，結果霍諾德一個幽默舉動，引發網友笑翻「好好笑，想知道誰在他練習時搖頭？」

美國深夜脫口秀節目《吉米夜現場》主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）邀請霍諾德分享攀登台北101的趣事，並問到在101辦公室有看到什麼奇怪的事？霍諾德表示，倒沒有奇怪的事情，因為辦公室裡的人非常熱情揮手、拍影片，不過在練習攀爬時，看到辦公室角落有一位男子不以為然的眼神看著他並搖了搖頭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

攀到一半被質疑　霍諾德拿安全繩證明很安全

於是霍諾德拿起安全繩索，讓對方看清楚他是有繩索防護的，對方見狀後就雙手一攤，並露出一副「喔，好喔」的樣子，這是他在練習過程中感到有趣且最有印象的過程。

另外，吉米金莫也好奇追問，有任何人試圖勸你不要爬101嗎？霍諾德坦言沒有，「不過也沒人能說服了我！」至於爬到101高點時，霍諾德放掉雙手，只靠雙腳支撐的驚險畫面，吉米金莫問「在那一刻，你心裡在想什麼？」霍諾德笑回帥氣值滿點，當下就是想要輕鬆一下，「那時很接近大樓頂端了，所以我已經完成了大部分真正困難的部分，當時算是在享受過程和欣賞風景，就像是你總得稍微玩樂一下嘛。」

練習攀爬被質疑的趣事曝光後，網友也紛紛笑虧「好好笑，想知道誰在他練習時搖頭」、「他的幹話個性讓他足以挑戰這些艱難的地方」、「哈哈大樓裡面的阿北是誰」、「Alex超級幽默風趣，而且反應很快」、「搖頭的仁兄八成是典型的亞洲父母」、「結果要搖頭的人才會引起他注意」。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不甩鄭麗文稱「我們是中國人」！　蔣萬安重申：我是台灣人
快訊／砍警嫌「胸口中彈」！　搶救無效亡
快訊／強勢回歸！高嘉瑜：希望重新做人、從頭開始
快訊／33歲警頭被砍出2大洞滿臉血！　顱骨骨裂ICU觀察中
大S「泡溫泉＋吃退燒藥」是致命主因！　韓醫：免疫系統投降
港湖最強吸票機回歸！　最大受害者憂：希望高嘉瑜手下留情
快訊／金宣虎涉逃稅發聲道歉了！
南韓完了！美國擬正式宣布「調漲關稅」　高層官員空手而歸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長輩紅包「過年要8000、1萬」新鮮人傻眼了！過來人曝行情：不失禮

【廣編】風水入畫，祥瑞成境！玲廊滿藝攜手曾啟文《啟緣文旅》於太子文旅登場

中華郵政推「威廉波特世界少棒冠軍」紀念郵票　2/10開賣

夜間國道事故高7.5倍　14服務區祭貨車駕駛咖啡半價

8成旅客遇過！「行李箱把手斷裂」用不到2年就壞　地勤曝避雷攻略

爬101最難忘這個人「坐辦公室對他狂搖頭」　霍諾德1舉動神爆了

網紅醫家人疑遭霸凌「調查再延長1個月」　教育局：持續督導學校

哪個世代最辛苦？他點名「最慘一代」出生年分　網戰翻：講反了吧

探5℃！　最凍時間曝

最佳身教！小孩撞倒水晶展示櫃　媽媽霸氣「全包」

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

長輩紅包「過年要8000、1萬」新鮮人傻眼了！過來人曝行情：不失禮

【廣編】風水入畫，祥瑞成境！玲廊滿藝攜手曾啟文《啟緣文旅》於太子文旅登場

中華郵政推「威廉波特世界少棒冠軍」紀念郵票　2/10開賣

夜間國道事故高7.5倍　14服務區祭貨車駕駛咖啡半價

8成旅客遇過！「行李箱把手斷裂」用不到2年就壞　地勤曝避雷攻略

爬101最難忘這個人「坐辦公室對他狂搖頭」　霍諾德1舉動神爆了

網紅醫家人疑遭霸凌「調查再延長1個月」　教育局：持續督導學校

哪個世代最辛苦？他點名「最慘一代」出生年分　網戰翻：講反了吧

探5℃！　最凍時間曝

最佳身教！小孩撞倒水晶展示櫃　媽媽霸氣「全包」

民進黨最小派系「堅系」終於擴編！　王世堅帶3子弟兵登記選議員

獵殺43隻海豚當鯊魚餌！東港籍船長「嚴重破壞生態」判2年2月

快訊／馬如龍49歲兒「患多種慢性病」猝逝！今下午相驗查明死因

隻字未提關稅！韓派外長急赴紐約會晤盧比歐　美國態度冷淡無共識

官員擬不接受質詢、拒索資　李貞秀：可以去監院檢舉瀆職

罕見！勇士格林深陷交易傳聞　柯爾坦言艱難：我昨天有找他談

長輩紅包「過年要8000、1萬」新鮮人傻眼了！過來人曝行情：不失禮

曝李貞秀放棄中國籍困難點　黃暐瀚力挺：她有資格當中華民國立委

最快6月開工！輝達權利金今拍板　蔣萬安：預計農曆年前簽約

富邦悍將開訓喊「不一樣了」　成軍10年升級迎關鍵賽季

【警局前行兇】台南街頭爆持刀傷人　3人受傷「1人大量出血」送醫

生活熱門新聞

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

「立春」4生肖先動先贏

網酸「張忠謀坐輪椅」：有錢又怎樣？　許美華反轟愚蠢

凍3天！　估跌破6℃強冷空氣要來了

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

桃園燈會18公尺主燈曝光！驚奇設計全網歪樓

探5℃！　最凍時間曝

「鏡像人」手術成功　半年甩肉22公斤

賴清德稱「好老師不如好書」　全教產怒：總統應向全台教師道歉

立春錢來了！　簡單2步驟財運旺整年

降10℃時間曝　西望洋颱風最快今生成

刈包不念「ㄍㄨㄚˋ」　菜販揭名稱由來

今「立春」一招財運開紅盤　3生肖貴人到

更多熱門

相關新聞

德國人變幽默了！發霍諾德「路過」影片被讚：有台灣哏

德國人變幽默了！發霍諾德「路過」影片被讚：有台灣哏

德國在台協會位在台北101大樓內，近日也在臉書分享攀岩傳奇霍諾德經過他們辦公室的影片，並笑稱下次拜訪，「可以搭電梯，不用從外面爬」。沒想到，這句話竟掀起熱議，網友紛紛留言表示，「德國人竟然也是會講笑話」、「在台灣待久了，都有台灣哏」、「不習慣中文講那麼棒又幽默的德國人啦！」

公開幕後視角！霍諾德讚「史詩級美照」

公開幕後視角！霍諾德讚「史詩級美照」

霍諾德攀登101　台灣要讓世界看見什麼？

霍諾德攀登101　台灣要讓世界看見什麼？

霍諾德13年前來台要登101卻失敗！前口譯員曝錯失原因

霍諾德13年前來台要登101卻失敗！前口譯員曝錯失原因

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

關鍵字：

霍諾德101辦公室練習攀爬搖頭安全繩

讀者迴響

熱門新聞

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

大S兒女缺席週年儀式掀討論

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面