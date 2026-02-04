　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男客機上性侵犯16歲少女　機長飛一小時「霸氣調頭」返回原機場

▲▼愛爾蘭航空,Aer Lingus。（圖／達志影像／美聯社）

▲愛爾蘭航空。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

愛爾蘭航空公司(Aer Lingus)一架飛往美國波士頓的航班發生性侵事件，一名男乘客被控在航程中不當觸摸坐在身旁的16歲少女，誇張事件導致機長調轉原訂前往波士頓的客機，折返回香農機場(Shannon airport)。

16歲女搭機遭性侵　機長怒掉頭返航

58歲男子派翠克(Patrick Noone)因為2023年11月15日違反2項性侵犯罪，3日在恩尼斯法院Ennis Circuit Court被提審，並在法庭上承認罪名。

機組人員當時在愛爾蘭航空E1 135航班上，發現派翠克對一名坐在隔壁的16歲女乘客施行性侵犯，立即通知機長，機長得知事件後決定調轉飛機，返回香農機場，當時已飛行約1個小時。

空中親吻撫摸女乘客　男子法庭認罪

派翠克在法庭上承認，他在航班上對女乘客性侵犯，包含親吻少女手臂、撫摸大腿、捏揉臀部等行為。據了解，受害女乘客當時搭機準備返回美國，航班折返回香農機場後，她短暫停留在當地接受警方訪問，目前已返回美國。

被告律師在法庭上陳述，由於他的當事人是一名農民，且之前沒有任何犯罪紀錄，希望法庭能夠準備緩刑報告，以便在量刑聽證會上進行評估。法官最後批准了被告律師請求，並指示警察向受害者索取影響陳述。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

