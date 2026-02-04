　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網紅醫家人疑遭霸凌「調查再延長1個月」　教育局：持續督導學校

▲▼台北市教育局。台北市政府大門。（圖／記者黃彥傑攝）

▲網紅醫師家人被霸凌案，北市教育局表示，已通知當事人要延長調查1個月。（圖／記者黃彥傑攝）

記者許敏溶／台北報導

一名網紅醫師在去年11月透露，家人在校遭到霸凌受傷。事隔2個月左右，該名醫生再度PO文，指收到校方來信，告知調查處理期限「因故」延長1個月。北市教育局今（4日）證實，校園霸凌事件調查以2個月為原則，若因情節複雜等理由，得延長一次且以1個月為限，校方已依規定通知當事人，教育局也密切追蹤並掌握調查進度，並持續督導學校。

一名網紅醫師去年11月底發文，透露家人在校遭到霸凌，受傷後導致下肢無力走路、癲癇發作。事隔約2個月，該名醫師再度po文，指自己接到校方來信，告知調查處理期限將「因故」延長1個月。該醫師透露已為家人辦理轉學，並提及背著家人進醫院急診室，在醫院裡每天抱著孩子上廁所，更對該名家人說：「不能走路也沒關係，反正爸爸可以背一輩子。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，台北市教育局指出，根據《校園霸凌防制準則》，校園霸凌事件的調查期限原則為2個月；如因案件情節複雜、需補充調查事證或其他正當理由，經調查小組認定有必要者，得延長一次，延長期間以1個月為限。學校已依規定完成延長調查，並通知相關當事人。

教育局表示，密切追蹤並掌握本案調查進度，持續督導學校依規定妥適辦理相關程序；在本案調查期間，也已經請學校優先關注學生身心狀況，提供必要的輔導與支持措施，維護學生受教權益與校園安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不甩鄭麗文稱「我們是中國人」！　蔣萬安重申：我是台灣人
快訊／砍警嫌「胸口中彈」！　搶救無效亡
快訊／強勢回歸！高嘉瑜：希望重新做人、從頭開始
快訊／33歲警頭被砍出2大洞滿臉血！　顱骨骨裂ICU觀察中
大S「泡溫泉＋吃退燒藥」是致命主因！　韓醫：免疫系統投降
港湖最強吸票機回歸！　最大受害者憂：希望高嘉瑜手下留情
快訊／金宣虎涉逃稅發聲道歉了！
南韓完了！美國擬正式宣布「調漲關稅」　高層官員空手而歸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長輩紅包「過年要8000、1萬」新鮮人傻眼了！過來人曝行情：不失禮

【廣編】風水入畫，祥瑞成境！玲廊滿藝攜手曾啟文《啟緣文旅》於太子文旅登場

中華郵政推「威廉波特世界少棒冠軍」紀念郵票　2/10開賣

夜間國道事故高7.5倍　14服務區祭貨車駕駛咖啡半價

8成旅客遇過！「行李箱把手斷裂」用不到2年就壞　地勤曝避雷攻略

爬101最難忘這個人「坐辦公室對他狂搖頭」　霍諾德1舉動神爆了

網紅醫家人疑遭霸凌「調查再延長1個月」　教育局：持續督導學校

哪個世代最辛苦？他點名「最慘一代」出生年分　網戰翻：講反了吧

探5℃！　最凍時間曝

最佳身教！小孩撞倒水晶展示櫃　媽媽霸氣「全包」

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

長輩紅包「過年要8000、1萬」新鮮人傻眼了！過來人曝行情：不失禮

【廣編】風水入畫，祥瑞成境！玲廊滿藝攜手曾啟文《啟緣文旅》於太子文旅登場

中華郵政推「威廉波特世界少棒冠軍」紀念郵票　2/10開賣

夜間國道事故高7.5倍　14服務區祭貨車駕駛咖啡半價

8成旅客遇過！「行李箱把手斷裂」用不到2年就壞　地勤曝避雷攻略

爬101最難忘這個人「坐辦公室對他狂搖頭」　霍諾德1舉動神爆了

網紅醫家人疑遭霸凌「調查再延長1個月」　教育局：持續督導學校

哪個世代最辛苦？他點名「最慘一代」出生年分　網戰翻：講反了吧

探5℃！　最凍時間曝

最佳身教！小孩撞倒水晶展示櫃　媽媽霸氣「全包」

民進黨最小派系「堅系」終於擴編！　王世堅帶3子弟兵登記選議員

獵殺43隻海豚當鯊魚餌！東港籍船長「嚴重破壞生態」判2年2月

快訊／馬如龍49歲兒「患多種慢性病」猝逝！今下午相驗查明死因

隻字未提關稅！韓派外長急赴紐約會晤盧比歐　美國態度冷淡無共識

官員擬不接受質詢、拒索資　李貞秀：可以去監院檢舉瀆職

罕見！勇士格林深陷交易傳聞　柯爾坦言艱難：我昨天有找他談

長輩紅包「過年要8000、1萬」新鮮人傻眼了！過來人曝行情：不失禮

曝李貞秀放棄中國籍困難點　黃暐瀚力挺：她有資格當中華民國立委

最快6月開工！輝達權利金今拍板　蔣萬安：預計農曆年前簽約

富邦悍將開訓喊「不一樣了」　成軍10年升級迎關鍵賽季

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

生活熱門新聞

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

「立春」4生肖先動先贏

網酸「張忠謀坐輪椅」：有錢又怎樣？　許美華反轟愚蠢

凍3天！　估跌破6℃強冷空氣要來了

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

桃園燈會18公尺主燈曝光！驚奇設計全網歪樓

探5℃！　最凍時間曝

「鏡像人」手術成功　半年甩肉22公斤

賴清德稱「好老師不如好書」　全教產怒：總統應向全台教師道歉

立春錢來了！　簡單2步驟財運旺整年

降10℃時間曝　西望洋颱風最快今生成

刈包不念「ㄍㄨㄚˋ」　菜販揭名稱由來

今「立春」一招財運開紅盤　3生肖貴人到

更多熱門

相關新聞

北市國小生情緒失控教室裡揮舞剪刀　校方：已輔導並啟動支援機制

北市國小生情緒失控教室裡揮舞剪刀　校方：已輔導並啟動支援機制

近期台北市一所國小傳出一名學生，疑似情緒失控在班上揮舞剪刀而嚇到同學，家長更指控該生非首次失控，呼籲校方啟動保護機制。台北市教育局今（18日）表示，校方已建立緊急事件處理SOP，加強教室安全管理，並依規定進行校安通報，該生若有影響教學秩序或校園安全行為，學校均依事件性質完成通報，並納入高關懷學生輔導與追蹤機制。

北市推營養午餐免費　家長提3疑慮：可能浪費食物

北市推營養午餐免費　家長提3疑慮：可能浪費食物

賴瑞隆：尊重雙方家長共同聲明

賴瑞隆：尊重雙方家長共同聲明

獨／賴瑞隆聲明「衝突非霸凌」　女童家長友人嘆：被出賣

獨／賴瑞隆聲明「衝突非霸凌」　女童家長友人嘆：被出賣

張捷曝「家人在校被掐脖子」後續展開他欣慰

張捷曝「家人在校被掐脖子」後續展開他欣慰

關鍵字：

校園霸凌北市教育局網紅醫師

讀者迴響

熱門新聞

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

大S兒女缺席週年儀式掀討論

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面