網紅醫家人疑遭霸凌「調查再延長1個月」　教育局：持續督導學校

▲網紅醫師家人被霸凌案，北市教育局表示，已通知當事人要延長調查1個月。（圖／記者黃彥傑攝）

記者許敏溶／台北報導

一名網紅醫師在去年11月透露，家人在校遭到霸凌受傷。事隔2個月左右，該名醫生再度PO文，指收到校方來信，告知調查處理期限「因故」延長1個月。北市教育局今（4日）證實，校園霸凌事件調查以2個月為原則，若因情節複雜等理由，得延長一次且以1個月為限，校方已依規定通知當事人，教育局也密切追蹤並掌握調查進度，並持續督導學校。

一名網紅醫師去年11月底發文，透露家人在校遭到霸凌，受傷後導致下肢無力走路、癲癇發作。事隔約2個月，該名醫師再度po文，指自己接到校方來信，告知調查處理期限將「因故」延長1個月。該醫師透露已為家人辦理轉學，並提及背著家人進醫院急診室，在醫院裡每天抱著孩子上廁所，更對該名家人說：「不能走路也沒關係，反正爸爸可以背一輩子。」

對此，台北市教育局指出，根據《校園霸凌防制準則》，校園霸凌事件的調查期限原則為2個月；如因案件情節複雜、需補充調查事證或其他正當理由，經調查小組認定有必要者，得延長一次，延長期間以1個月為限。學校已依規定完成延長調查，並通知相關當事人。

教育局表示，密切追蹤並掌握本案調查進度，持續督導學校依規定妥適辦理相關程序；在本案調查期間，也已經請學校優先關注學生身心狀況，提供必要的輔導與支持措施，維護學生受教權益與校園安全。