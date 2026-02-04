朋友被教召「上網查自己才知錯過」　後備軍人逆轉獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）的戶籍地址設在新竹，但全家人都沒有住在戶籍地，他自己則是一直待在南部工作，因為身邊朋友被教召，他上網查詢才知道自己已經錯過了，還因此挨告。不過，新竹地院法官日前審理之後，認為阿哲並非故意逃避教召，最終裁定他無罪。

▲阿哲一家人沒有住在戶籍地，結果他錯過教召通知，還因此挨告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲2024年7月未到營區報到接受教召，因而被指控涉犯妨害兵役治罪條例第10條第1項第2款、第2項及同條例第6條第1項之後備軍人意圖避免召集，居住處所遷移，無故不依規定申報，致使教育召集令無法送達罪嫌。

阿哲堅決否認有妨害兵役的行為，他強調，全家人的戶籍都設在新竹市，但沒有住在戶籍地，從小就是這樣子生活，當時因為身邊朋友被教召，他上網查詢，才發現自己已經錯過時間，急忙打電話到後備指揮部詢問，對方也說過期了，他還曾寫信向國防部說明，他真的不是故意逃避履行義務。

阿哲的父親也證稱，戶籍地的房子是親戚的，他們全家人遷入戶籍之後，實際上並沒有住在那裡，兒子則是自己前往南部工作，沒有與家人住在一起，加上戶籍地的房子沒有人居住，所以平時也沒有人可以幫忙代收信件。

新竹地院法官表示，經查，阿哲自求學起，戶籍地就登記在新竹市，但他與家人都沒有實際居住在那裡，這部分有相關資料可以查證，可見他並非是在退伍後成為後備軍人，為了躲避教召才藉故搬離戶籍地。

法官指出，阿哲也確實曾在2024年9月打電話向新竹市後備軍人服務處求助，從現有證據看來，他在接受檢方偵訊之前，已經發現錯過教召並主動尋求解決方式，沒有故意避免教召的意圖。最終，法官認定檢方證據不足，裁定阿哲無罪，全案仍可上訴。