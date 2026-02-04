韓式炸雞店推出「杜拜巧克力Q餅」　搭配情人節套餐限量販售

▲NENE CHICKEN將開賣韓國爆紅甜點「杜拜巧克力Q餅」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

NENE CHICKEN宣布開賣韓國爆紅甜點「杜拜巧克力Q餅」，2月6日起陸續於忠孝快閃店與本粥華山店上市，其他門市則搭配情人節套餐販售，每日限量5組。

NENE CHICKEN邀來韓籍主廚研發推出「杜拜巧克力Q餅」，選用義大利西西里開心果結合卡達耶夫細絲麵皮，並撒上法芙娜可可粉。

杜拜巧克力Q餅將於2月6日至14日在「本粥華山店」販售，每日上午11時起提供內用，下午1時至5時開放現場購買；「忠孝B2快閃店」2月7日至14日開賣，每人限購3顆。售價169元、3顆優惠價500元，每日售完為止。

NENE CHICKEN其他門市以情人節套餐形式販售，每組有2個Q餅、1份半半炸雞與1份原味薯條，訂價999元，每日每店限量5組，不提供預訂，2月6日至14日限時上市。

▲必勝客睽違4年推出升級版「花好月圓愛心比薩」。

迎接西洋情人節，必勝客睽違4年推出升級版「花好月圓愛心比薩」，使用粉白相間的Q彈炸湯圓搭配綿密紅豆、花生粉，這次更特別淋上醇厚煉乳，提升香甜口感，外圈則是芝心餅皮包裹著莫札瑞拉起司，單點售價299元，門市、官網及APP同步開賣，限時販售至14日，售完為止。