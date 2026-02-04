　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

韓式炸雞店推出「杜拜巧克力Q餅」　搭配情人節套餐限量販售

▲▼NENE CHICKEN宣布開賣韓國爆紅甜點「杜拜巧克力Q餅」。（圖／NENE CHICKEN提供）

▲NENE CHICKEN將開賣韓國爆紅甜點「杜拜巧克力Q餅」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

NENE CHICKEN宣布開賣韓國爆紅甜點「杜拜巧克力Q餅」，2月6日起陸續於忠孝快閃店與本粥華山店上市，其他門市則搭配情人節套餐販售，每日限量5組。

NENE CHICKEN邀來韓籍主廚研發推出「杜拜巧克力Q餅」，選用義大利西西里開心果結合卡達耶夫細絲麵皮，並撒上法芙娜可可粉。

杜拜巧克力Q餅將於2月6日至14日在「本粥華山店」販售，每日上午11時起提供內用，下午1時至5時開放現場購買；「忠孝B2快閃店」2月7日至14日開賣，每人限購3顆。售價169元、3顆優惠價500元，每日售完為止。

NENE CHICKEN其他門市以情人節套餐形式販售，每組有2個Q餅、1份半半炸雞與1份原味薯條，訂價999元，每日每店限量5組，不提供預訂，2月6日至14日限時上市。

▲▼必勝客睽違4年推出升級版「花好月圓愛心比薩」。（圖／業者提供）

▲必勝客睽違4年推出升級版「花好月圓愛心比薩」。

迎接西洋情人節，必勝客睽違4年推出升級版「花好月圓愛心比薩」，使用粉白相間的Q彈炸湯圓搭配綿密紅豆、花生粉，這次更特別淋上醇厚煉乳，提升香甜口感，外圈則是芝心餅皮包裹著莫札瑞拉起司，單點售價299元，門市、官網及APP同步開賣，限時販售至14日，售完為止。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄銀樓被搶！　秒劫97萬金條
砍警遭擊斃！　市場持刀惡男起底
快訊／拖拉庫前主唱涉家暴！　遭判拘役
受傷警滿臉血喊沒事！　路人幫壓制卻中槍：打到我了啦
足療師隨機砍人「不知為何動手」　警大外割制伏還原過程
快訊／北市女捧700萬現金　當街遭飛車搶走
擋國防預算被美方批！藍議員怒了：再唧唧歪歪「制裁美國」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

韓式炸雞店推出「杜拜巧克力Q餅」　搭配情人節套餐限量販售

全家打造「巨型毛茸茸貓咪主題店」　貓咪烘焙3款新品登場

醫美過度反失貴氣？凱特美學廖志勳：善用海芙電音雙波養出開運「自然美」

全台年貨大街聲量排行出爐　網推北中南6大必逛熱點

Coupang酷澎「火箭速配」清潔家電用品直送到府　WOW會員紅包再加碼

外送點餐95折再捐20元助長者　平台攜手弘道推公益計畫

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

年前急救保養，「海芙電音雙波」成為最後倒數關鍵字

頂呱呱「6塊炸雞249元」限時8天　麥當勞歡樂送中薯買1送1

這視最精明的投資！Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰更省下15萬換飛韓爽玩6次？

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

韓式炸雞店推出「杜拜巧克力Q餅」　搭配情人節套餐限量販售

全家打造「巨型毛茸茸貓咪主題店」　貓咪烘焙3款新品登場

醫美過度反失貴氣？凱特美學廖志勳：善用海芙電音雙波養出開運「自然美」

全台年貨大街聲量排行出爐　網推北中南6大必逛熱點

Coupang酷澎「火箭速配」清潔家電用品直送到府　WOW會員紅包再加碼

外送點餐95折再捐20元助長者　平台攜手弘道推公益計畫

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

年前急救保養，「海芙電音雙波」成為最後倒數關鍵字

頂呱呱「6塊炸雞249元」限時8天　麥當勞歡樂送中薯買1送1

這視最精明的投資！Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰更省下15萬換飛韓爽玩6次？

快訊／台股收盤上漲94.45點　台積電跌15元至1785

快訊／高雄驚傳銀樓搶案！2匪搭檔裡應外合...秒劫97萬金條

尚未填入標題

北市女陷戀愛陷阱　提700萬投資虛幣面交遭搶！歹徒搭賓士逃逸

貝里尼宏匯店疑食物中毒「3歲童熱痙攣住院」　衛生局抽驗凱撒沙拉

新年換新造型迎好年　台南市勞工局攜美容工會為長者義剪

不滿李貞秀！　鄭運鵬：講什麼憲法解釋都是狗屁、憲法沒有中國2字

張育成減5公斤想跑想飛、與洋砲連線　盼學好日文不排除赴日發展

攸關美製汽車、農產品開放　經部：台美ART進入最後階段

恐怖！弗利沙大王來了　台北戰神宣布G聯盟冠軍砍將加盟

【土地公尾牙】鴻海錢媽媽領軍集團重要幹部　打金牌赴紫南宮參拜達謝

消費熱門新聞

Coupang酷澎「火箭速配」清潔家電用品直送到府

這視最精明的投資！Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰更省下15萬換飛韓爽玩6次?

全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」　期間限定買2送2

限今天！7-11厚乳拿鐵「買2送2」

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

家樂福大墩店「陪伴30年」2/28熄燈

全家打造「巨型毛茸茸貓咪主題店」　貓咪烘焙3款新品登場

量販公布「獵奇零食」排行　「金牛角黑化版」引發討論

頂呱呱「6塊炸雞249元」限時8天　麥當勞歡樂送中薯買1送1

7-11連續5天「買7送7」　全家2杯6折起

韓式炸雞店推出「杜拜巧克力Q餅」　搭配情人節套餐限量販售

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

全台年貨大街聲量排行出爐　網推6大必逛熱點

7-11推「OPEN!家族拜年貼圖」免費下載

更多熱門

相關新聞

台北君悅官方LINE好友送新春紅包888元

台北君悅官方LINE好友送新春紅包888元

搶攻信義區第一季餐飲市場商機，台北君悅酒店2月6日至28日大送888元餐飲折抵金，輸入關鍵字再領528元，可在2月23日至3月31日至凱菲屋消費抵用。

2026情人節彩妝香氛限定盤點

2026情人節彩妝香氛限定盤點

六福萬怡Buffet新春優惠只到2/12

六福萬怡Buffet新春優惠只到2/12

爭鮮新推好運壽司及春節外帶餐盒

爭鮮新推好運壽司及春節外帶餐盒

關鍵字：

美食情報美食雲NENE CHICKEN必勝客情人節

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面