台南猴超囂張！雙載沒戴安全帽還酒駕拒檢　警網圍捕逮人重罰

記者林東良／台南報導

台南市警歸仁分局員警昨天（3日）深夜執行巡邏勤務時，發現一輛機車於關廟區道路上雙載行駛，且駕駛與乘客均未配戴安全帽，員警立即鳴笛示意停車受檢，未料該機車駕駛不但未配合，反而加速逃逸，警方圍捕不到10分鐘就將兩人逮捕，其中35歲楊姓騎士無照又疑酒駕拒測，依法開罰。

▲員警夜間巡邏發現違規機車拒檢逃逸，隨即通報警力圍捕，10分鐘內於關廟區巷內成功攔獲。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

歸仁分局副分局林逸新指出，案發時警方隨即通報線上警力展開圍捕，透過即時調度與區域封鎖，於約10分鐘後，在關廟區明德街一帶巷弄內成功攔獲人車。經查，該名35歲楊姓機車駕駛不僅無照駕駛，且有酒駕之嫌，面對員警依法實施酒測時，仍拒絕配合。

歸仁分局指出，該案駕駛人行為已涉及多項違規，警方依酒駕拒測、危險駕車、不服稽查取締、無照駕駛及未戴安全帽等規定，當場製單舉發，並將機車移置保管，全案依法處理。

警方強調，依現行規定，機車酒駕拒測可處新台幣18萬元以上罰鍰，並將吊銷駕照、車輛移置保管，且須強制參加道路交通安全講習，相關處分相當嚴厲，絕非「不測就沒事」。

歸仁分局呼籲，警方夜間巡邏與取締酒駕作為持續不間斷，任何心存僥倖、挑戰公權力的行為，最終只會讓自身與他人暴露在更高風險之中。喝酒不騎車、違規不僥倖，是最基本的交通安全守則。