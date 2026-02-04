新北男毒駕闖紅燈撞死騎士！驗尿還偷加水　二審仍判8年

▲男子毒駕闖紅燈，當場將機車騎士撞死。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子黃志豪，去年二月間施用第二級毒品甲基安非他命，竟還在清晨駕駛小貨車上路，行經新莊區闖紅燈時，撞上停等的機車，造成李姓騎士慘死。黃男遭逮後，在警方驗尿時還在檢體中偷加水。一審國民法官將他判刑8年，全案上訴後，高等法院駁回上訴，維持8年刑期。

判決指出，曾有竊盜、毒品前科的黃男，案發前才獲得假釋出獄，但他在假釋期間內又犯下本案。去年2月16日凌晨，黃男先在家中施用第二級毒品甲基安非他命。到了2月18日清晨，毒品仍殘留在身體內時，他就駕駛小貨車上路。

車輛在清晨4點48分左右，行經新北市新莊區化成路往中原東路方向，這時前方號誌燈已經轉為紅燈。但黃男並未將車輛減速，反而加速，企圖闖紅燈通過；不料前方李姓機車騎士已經減速，並將機車停在號誌燈前。黃男貨車閃避不及，自後方撞上李男機車。李男人車倒地，到院前就已經沒了呼吸心跳，慘死在路上。

警方到場時，黃男坦承自己是肇事駕駛，警方將他帶回警局偵訊。黃男雖同意驗尿，但他竟然趁著員警不注意，在檢體中加水；還好員警眼尖，發覺有異，這才揪出黃男的惡行。重新檢驗後，發現黃男尿液中呈安非他命、甲基安非他命陽性反應，且濃度高達6852 ng/ml。檢方依照「毒駕致人於死罪」提起公訴，一審由新北地院國民法官審理。

國民法官審理後，認為黃男雖自首，也都坦承犯行；但他在驗尿時竟偷偷加水，顯見他並非真心悔悟，因此不予減刑。考量他有前科，並有多次交通違規紀錄，且未與被害家屬達成和解，因此國民法官將他判處有期徒刑8年。

案件上訴第二審，高等法院審理期間，黃男仍未與被害家屬達成和解。全案於4日宣判，合議庭法官認為原審判決認定事實、適用法律並無違誤，因此駁回上訴，維持8年的刑期。