快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

▲苗栗市南苗市場兇嫌中彈送醫畫面曝光。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、戴若涵／苗栗報導

苗栗縣苗栗市米市街南苗市場4日清晨7時40許發生隨機殺人案！一名鍾姓男子因不明原因持摺疊刀在市場內閒晃，並揚言殺人，2名員警獲報趕抵現場，孰料，鍾男一見員警現身，竟持刀朝朱姓員警頭部猛砍2刀，朱警與鍾男扭打成一團，3名民眾見狀衝上前協助壓制，李姓員警則是連開2槍，一槍擊中犯嫌，另一槍則是誤傷見義勇為民眾的手掌。而鍾嫌胸口受有一處槍傷，被送往大千醫院搶救，雖經緊急手術救治，稍早仍因傷勢過重宣告不治。