　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

喪親住家又被拍賣　枋寮警募款送暖助喪葬度難關

▲枋寮警方善款助林家。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警方善款助林家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

59歲林姓婦女領有中低收入補助，因糖尿病右腳截肢，近日不幸心臟衰竭離世，留下兩名收入微薄的女兒，除須負擔醫療與生活開銷外，住處更面臨法院拍賣，連喪葬費用也無力支付。枋寮警方獲悉後，主動集資並結合民間善心團體「部落心」，募得善款5萬4,000元送交家屬，盼協助其度過燃眉之急。

這名林姓婦女，因糖尿病右腳截肢所苦，不幸於近日心臟衰竭離世。長期以來，林婦的醫療照護及生活開銷，皆由兩名收入微薄的女兒勉強支撐。家中唯一住所即將面臨遭法院拍賣，喪葬費用亦無力支付。突如其來的變故，使原本拮据的生活更加困難。

枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超及警員王邦任得知後，與所內同仁集資及協調民間善心團體「部落心」，成員黃鈴雅、陳丁士、張嘉芸、吳金泉、林鐘財、楊淑金、陳詰文、楊美娟、余素貞、鄭明賢、周福源、陳建和、孫梅芳、孫懷鈺、許展榮、鄭郁南、王怡仁、蘇春金、趙憲忠、陳怡妘、彭祐民、郭美雲、洪淑菁、洪黃切、洪榮勝、林輝星、黃慶隆、蔡妙珍、黃之嫻、孫玉娟、黃連、張玉貞、林素貞、黃美玉、劉棋煥、呂玉田、林淑娟、潘美秀、楊茗全、林明風、郭杏蘭、呂秀勸、林冠吟、黃于倢、王素蘭、杜英如、黃可馨、駱明綺等人，共同募集善款新臺幣5萬4,000元，親將善款交付家屬，盼微薄善款可以暫解燃眉之急，冀望能順利渡過眼前難關。

枋寮分局長盧恒隆表示，所長陳啟超帶領所內同仁發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，對弱勢家庭主動結合善心人士解決眼前困難，為社會注入力量與溫暖。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄銀樓被搶！　秒劫97萬金條
砍警遭擊斃！　市場持刀惡男起底
快訊／拖拉庫前主唱涉家暴！　遭判拘役
受傷警滿臉血喊沒事！　路人幫壓制卻中槍：打到我了啦
足療師隨機砍人「不知為何動手」　警大外割制伏還原過程
快訊／北市女捧700萬現金　當街遭飛車搶走
擋國防預算被美方批！藍議員怒了：再唧唧歪歪「制裁美國」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新年換新造型迎好年　台南市勞工局攜美容工會為長者義剪

警消共構新據點上線　南消龍崎消防救護站啟用強化山區防護

台南金華路隨機傷人警即時制伏　黃偉哲頒獎感謝員警英勇守護市民

春節維安啟動！屏東天朝宮暖送現烤雞　力挺屏東警

屏東警政攜手民間團體關懷街友　宣導顧好證件勿淪詐騙幫兇

嘉義婦寒夜落水又迷路「路邊發抖」　警方暖心送她回家

喪親住家又被拍賣　枋寮警募款送暖助喪葬度難關

嘉義中埔警實地防搶演練　守護民眾安心過年

巨型高麗菜比賽嘉義首辦　冠軍高達35台斤驚豔全場

台金第四波加班機再釋出1184個座位　2/5開放訂位

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

新年換新造型迎好年　台南市勞工局攜美容工會為長者義剪

警消共構新據點上線　南消龍崎消防救護站啟用強化山區防護

台南金華路隨機傷人警即時制伏　黃偉哲頒獎感謝員警英勇守護市民

春節維安啟動！屏東天朝宮暖送現烤雞　力挺屏東警

屏東警政攜手民間團體關懷街友　宣導顧好證件勿淪詐騙幫兇

嘉義婦寒夜落水又迷路「路邊發抖」　警方暖心送她回家

喪親住家又被拍賣　枋寮警募款送暖助喪葬度難關

嘉義中埔警實地防搶演練　守護民眾安心過年

巨型高麗菜比賽嘉義首辦　冠軍高達35台斤驚豔全場

台金第四波加班機再釋出1184個座位　2/5開放訂位

快訊／台股收盤上漲94.45點　台積電跌15元至1785

快訊／高雄驚傳銀樓搶案！2匪搭檔裡應外合...秒劫97萬金條

尚未填入標題

北市女陷戀愛陷阱　提700萬投資虛幣面交遭搶！歹徒搭賓士逃逸

貝里尼宏匯店疑食物中毒「3歲童熱痙攣住院」　衛生局抽驗凱撒沙拉

新年換新造型迎好年　台南市勞工局攜美容工會為長者義剪

不滿李貞秀！　鄭運鵬：講什麼憲法解釋都是狗屁、憲法沒有中國2字

張育成減5公斤想跑想飛、與洋砲連線　盼學好日文不排除赴日發展

攸關美製汽車、農產品開放　經部：台美ART進入最後階段

恐怖！弗利沙大王來了　台北戰神宣布G聯盟冠軍砍將加盟

【爭愛現場】女兒吃醋抱走小孩　結果下一秒就被趕走XD

地方熱門新聞

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

黃偉哲第一時間到院探視

金門港旅運中心試營運　場站外禁推車

台電金門志工陪80位長者採買年貨

曾精準預言東部大地震！高雄雲天宮2/2抽國運籤

玖壹壹跨界冷凍食品　聯名老字號推「台味」

草商校友吳德龍亞洲技能競賽奪金

國民黨與獅子會攜手　桃園復興區寒冬送暖

鹿谷農民診所深耕30餘年轉型竹山秀傳鹿谷院區

台南就業中心辦聯合徵才18家廠商釋出逾310職缺

挺中華隊！MLB授權「巨型WBC紀念球」現身台中　1300吋大螢幕直播派對嗨翻府前

桃園榮家點燈迎新春　老幼牽手歡樂互送祝福

過期白米送中低收入戶　區公所︰標示錯誤

板橋江翠社宅130戶開箱　侯友宜：照顧弱勢及婚育家庭

更多熱門

相關新聞

妹子連1個月「下面癢到睡不著」！醫一驗搖頭：是糖尿病

妹子連1個月「下面癢到睡不著」！醫一驗搖頭：是糖尿病

一名年輕女子近一個月坐立難安，苦訴私密處「癢到睡不著」，雖多次就醫用藥，但症狀總是「春風吹又生」，沒幾天又發作。婦產科醫師邱筱宸見狀，懷疑案情不單純，隨口一問飲食習慣，發現患者竟是超級澱粉控。經抽血檢查，糖化血色素高達9.9%，確診糖尿病，而高血糖就是把私密處變成黴菌的「完美培養皿」的幕後黑手。

青工總會嘉義寒冬送暖320戶弱勢家庭

青工總會嘉義寒冬送暖320戶弱勢家庭

慈濟南投四地同步送暖　助弱勢、老人迎新年

慈濟南投四地同步送暖　助弱勢、老人迎新年

男被怪手壓死3子陷困境　屏東縣府開救助專戶

男被怪手壓死3子陷困境　屏東縣府開救助專戶

關鍵字：

糖尿病善款募捐弱勢家庭屏東警方社會救助

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面