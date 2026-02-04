喪親住家又被拍賣　枋寮警募款送暖助喪葬度難關

▲枋寮警方善款助林家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

59歲林姓婦女領有中低收入補助，因糖尿病右腳截肢，近日不幸心臟衰竭離世，留下兩名收入微薄的女兒，除須負擔醫療與生活開銷外，住處更面臨法院拍賣，連喪葬費用也無力支付。枋寮警方獲悉後，主動集資並結合民間善心團體「部落心」，募得善款5萬4,000元送交家屬，盼協助其度過燃眉之急。

這名林姓婦女，因糖尿病右腳截肢所苦，不幸於近日心臟衰竭離世。長期以來，林婦的醫療照護及生活開銷，皆由兩名收入微薄的女兒勉強支撐。家中唯一住所即將面臨遭法院拍賣，喪葬費用亦無力支付。突如其來的變故，使原本拮据的生活更加困難。

枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超及警員王邦任得知後，與所內同仁集資及協調民間善心團體「部落心」，成員黃鈴雅、陳丁士、張嘉芸、吳金泉、林鐘財、楊淑金、陳詰文、楊美娟、余素貞、鄭明賢、周福源、陳建和、孫梅芳、孫懷鈺、許展榮、鄭郁南、王怡仁、蘇春金、趙憲忠、陳怡妘、彭祐民、郭美雲、洪淑菁、洪黃切、洪榮勝、林輝星、黃慶隆、蔡妙珍、黃之嫻、孫玉娟、黃連、張玉貞、林素貞、黃美玉、劉棋煥、呂玉田、林淑娟、潘美秀、楊茗全、林明風、郭杏蘭、呂秀勸、林冠吟、黃于倢、王素蘭、杜英如、黃可馨、駱明綺等人，共同募集善款新臺幣5萬4,000元，親將善款交付家屬，盼微薄善款可以暫解燃眉之急，冀望能順利渡過眼前難關。

枋寮分局長盧恒隆表示，所長陳啟超帶領所內同仁發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，對弱勢家庭主動結合善心人士解決眼前困難，為社會注入力量與溫暖。