社會 社會焦點 保障人權

高雄深夜連環撞！27歲男追尾前車　搜出8顆喪屍煙彈這下慘了

▲▼ 高雄深夜連環撞！27歲男「未保車距」撞前車　遭搜出8顆喪屍煙彈。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄深夜連環撞！27歲男「未保車距」撞前車。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄三民區今（4）日凌晨發生一起連環車禍，一輛自小客車直行於民族一路時，未保持安全車距，先追撞前方自小客車，導致該車再向前追撞另一車。警方獲報趕往，在27歲肇事駕駛謝男車上搜出8顆喪屍煙彈及K盤1個，後續依法送辦開罰，至於詳細肇事原因尚待進一步釐清。

這起3車連環撞事故發生在今日凌晨3時30分許，27歲謝男駕駛自小客車直行於民族一路（北向南），因未保持安全距離追撞前方由60歲吳男駕駛的自小客車後，再追撞前方44歲王女駕駛的自小客車，所幸現場無人受傷。

▲▼ 高雄深夜連環撞！27歲男「未保車距」撞前車　遭搜出8顆喪屍煙彈。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄男釀深夜連環撞！遭搜出8顆喪屍煙彈。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 高雄深夜連環撞！27歲男「未保車距」撞前車　遭搜出8顆喪屍煙彈。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方獲報到場處理時，對駕駛人實施酒精呼氣測試，三方駕駛酒測值皆為零。初步研判謝男駕駛車輛不依規定保持前、後車距離，違反道路交通管理處罰條例第58條第1項第1款規定，可處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

另外，警方也在謝男車內當場查獲該持有第二級毒品依托咪酯菸彈8顆及K盤1個，全案依違反毒品危害防制條例案辦理。另本案已依法對謝男進行尿液採檢，待鑑定報告結果再進一步釐清是否涉嫌毒駕。

02/02 全台詐欺最新數據

459 1 9993 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

不甩鄭麗文稱「我們是中國人」！　蔣萬安重申：我是台灣人
快訊／砍警嫌「胸口中彈」！　搶救無效亡
快訊／強勢回歸！高嘉瑜：希望重新做人、從頭開始
快訊／33歲警頭被砍出2大洞滿臉血！　顱骨骨裂ICU觀察中
大S「泡溫泉＋吃退燒藥」是致命主因！　韓醫：免疫系統投降
港湖最強吸票機回歸！　最大受害者憂：希望高嘉瑜手下留情
快訊／金宣虎涉逃稅發聲道歉了！
南韓完了！美國擬正式宣布「調漲關稅」　高層官員空手而歸

高雄車禍連環追撞毒品查獲交通違規謝男肇事

