高雄深夜連環撞！27歲男追尾前車　搜出8顆喪屍煙彈這下慘了

▲高雄深夜連環撞！27歲男「未保車距」撞前車。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄三民區今（4）日凌晨發生一起連環車禍，一輛自小客車直行於民族一路時，未保持安全車距，先追撞前方自小客車，導致該車再向前追撞另一車。警方獲報趕往，在27歲肇事駕駛謝男車上搜出8顆喪屍煙彈及K盤1個，後續依法送辦開罰，至於詳細肇事原因尚待進一步釐清。

這起3車連環撞事故發生在今日凌晨3時30分許，27歲謝男駕駛自小客車直行於民族一路（北向南），因未保持安全距離追撞前方由60歲吳男駕駛的自小客車後，再追撞前方44歲王女駕駛的自小客車，所幸現場無人受傷。

▲▼高雄男釀深夜連環撞！遭搜出8顆喪屍煙彈。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方獲報到場處理時，對駕駛人實施酒精呼氣測試，三方駕駛酒測值皆為零。初步研判謝男駕駛車輛不依規定保持前、後車距離，違反道路交通管理處罰條例第58條第1項第1款規定，可處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

另外，警方也在謝男車內當場查獲該持有第二級毒品依托咪酯菸彈8顆及K盤1個，全案依違反毒品危害防制條例案辦理。另本案已依法對謝男進行尿液採檢，待鑑定報告結果再進一步釐清是否涉嫌毒駕。