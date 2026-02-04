　
大陸 大陸焦點 特派現場

三年發一次！　陸87間央企負責人「激勵收入」大公開　

▲中國一汽集團。（圖／CFP）

▲中國一汽集團。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院國資委近期公佈三年一次的央企負責人「激勵收入」獎金額度，時間範圍為2022年至2024年。大陸近年著力發展的新能源車項目中，中國一汽的董事長任期激勵收入為82.54萬元（人民幣，下同）、東風汽車集團的董事長楊青在總經理和董事長任內激勵收入為58.72萬元。

▲大陸國務院國資委近期公佈三年一次的央企負責人「激勵收入」。（圖／翻攝中國政府網）

▲大陸國務院國資委近期公佈三年一次的央企負責人「激勵收入」。（圖／翻攝中國政府網）

中石化、中海油和中石油三間全球五百強企業排名前十名的「超級央企」，負責人的激勵收入分別為86.21萬、84.81萬和86.06萬元。

在能源央企方面，南方電網、國家電網、華能集團、大唐集團、華電集團、國家電力投資集團、長江三峽集團、國家能源投資集團、中煤企業、廣核集團、電力建設集團及能源建設集團負責人分別領到83.54萬、85.76萬、63.47萬、80.02萬、63.24萬、36.3萬、18.01萬、37.72萬、81.67萬、82.12萬、29.09萬、69.96萬、12.18萬元。

▲渤海油田上的中海油公司採油平台。（圖／CFP）

▲渤海油田上的中海油公司採油平台。（圖／CFP）

依照大陸中央企業負責人薪酬管理有關規定，央企負責人薪酬總收入由年度薪酬和任期激勵收入構成，其中，任期激勵收入每三年發放一次。

點李貞秀「退大陸國籍申請表」5錯誤　石明謹質疑：臨時亂填的

民眾黨新任6位立委3日宣誓就職，首位陸配立委李貞秀正式進入立法院，針對國籍問題，李貞秀拿出「退出中華人民共和國國籍申請表」，強調去年已親自到大陸辦理相關手續，但不被當地公安局接受。對此，曾是警察的資深球評石明謹今（4日）點出該申請表5錯誤點，質疑根本沒送出申請表，這張只是記者會前臨時亂填的，被打槍一點都不意外。

紅二代的最後軍閥　張又俠的崛起與隕落

美印達成協議！川普逼印度斷俄油改買委內瑞拉　印度並非全盤皆輸

喜收入帳通知！他一看「季獎金金額」嘆可悲

義大利如何從一帶一路轉向美國盟友體系

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

