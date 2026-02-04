三年發一次！　陸87間央企負責人「激勵收入」大公開　

▲中國一汽集團。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院國資委近期公佈三年一次的央企負責人「激勵收入」獎金額度，時間範圍為2022年至2024年。大陸近年著力發展的新能源車項目中，中國一汽的董事長任期激勵收入為82.54萬元（人民幣，下同）、東風汽車集團的董事長楊青在總經理和董事長任內激勵收入為58.72萬元。

▲大陸國務院國資委近期公佈三年一次的央企負責人「激勵收入」。（圖／翻攝中國政府網）

中石化、中海油和中石油三間全球五百強企業排名前十名的「超級央企」，負責人的激勵收入分別為86.21萬、84.81萬和86.06萬元。

在能源央企方面，南方電網、國家電網、華能集團、大唐集團、華電集團、國家電力投資集團、長江三峽集團、國家能源投資集團、中煤企業、廣核集團、電力建設集團及能源建設集團負責人分別領到83.54萬、85.76萬、63.47萬、80.02萬、63.24萬、36.3萬、18.01萬、37.72萬、81.67萬、82.12萬、29.09萬、69.96萬、12.18萬元。

▲渤海油田上的中海油公司採油平台。（圖／CFP）

依照大陸中央企業負責人薪酬管理有關規定，央企負責人薪酬總收入由年度薪酬和任期激勵收入構成，其中，任期激勵收入每三年發放一次。