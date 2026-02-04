　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

殺多少人都行？伊朗「血腥鎮壓計畫」被流出　最高領袖親批准

▲▼伊朗示威，德黑蘭街頭10日再次出現示威抗議者。（圖／達志影像／美聯社）

▲德黑蘭街頭1月10日出現的示威者。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

伊朗大規模反政府示威，在當局血腥鎮壓之下，已在很大程度上被平息。最新外洩文件顯示，最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）早已親自批准鎮壓計畫，允許透過武力、監控及網路封鎖等方式，鎮壓全國示威活動，被反對派指控，為了保住政權，不論殺害多少人都在所不惜。

文件內容曝光　哈米尼親自批准

《福斯新聞》報導，2019年民眾因燃料價格飆漲及經濟崩潰走上街頭，引發全國性示威後，伊朗最高國家安全委員會便著手規畫這一份鎮壓計畫，該計畫也成為今年1月鎮壓抗議的指導方針。

第一份文件於2021年3月3日發布，被標註「最高機密」，將社會執法與維安狀態分為4個等級。在最嚴重的「武裝安全情勢」之下，全面指揮權將迅速轉移給革命衛隊（IRGC），其他安全機構則提供支援，包括通訊部可能被下令實施網路管制，甚至全面斷網。

根據其他洩漏文件，今年示威的鎮壓行動，就是在1月8日進入「武裝安全情勢」階段。

▼最高領袖哈米尼親自批准這項計畫。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／達志影像／美聯社）

另一份機密文件則是2024年由革命衛隊薩拉拉（Sarallah）總部編纂的129頁「德黑蘭全面安全計畫」，詳列大規模監控措施與鎮壓措施，包括將反對派成員與遭處決異議人士家屬列為「第一級敵人」嚴密監控。

反對派組織指控　為了自保不惜殺戮

反對派組織「伊朗全國抵抗委員會」（NCRI）3日在記者會上表示，這些文件「來自政權內部」，由伊朗人民聖戰組織（MEK）的情報網取得。

該機構指出，在最近一波抗議活動及大規模殺戮的背後，伊朗政府早有預先規畫好的命令。華盛頓辦公室副主任賈法爾札德（Alireza Jafarzadeh）說，「這些文件顯示，政權企圖防止起義再次爆發，若真的發生就予以鎮壓。革命衛隊也接獲明確作戰計畫，為了保住政權，需要使用致命武力殺害多少人都可以。」

他認為，這也顯示了德黑蘭政權不擇手段的程度，「殺害再多人也在所不惜，而這正是他們在2026年1月採取的行動。」不過，這些殺戮反而讓人更確信必須推翻政權，已有越來越多年輕人加入對抗組織。

停屍間傳求救聲！伊朗示威者「疑遭注射不明物質」獲釋後離奇死亡

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鬆綁！陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金馬遊
長輩過年紅包「要8000、1萬」新鮮人傻眼了！過來人曝行情
22歲女遭「纜車吊掛」慘死日本滑雪場　細節曝光
馬如龍49歲兒猝逝！　妻姊摟9歲女兒哀痛現身
來台採訪具俊曄全哭了！「第一次見到這種愛情，太難以置信」
孫芸芸26歲女兒曝澳洲豪宅！　3萬元包包放桌上
空軍戰鬥機聯隊爆貪污！　名錶、性招待全都要
韓綜心痛大S！　主持人「點名汪小菲張蘭」開砲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

高一新生必看！三星長公主獨子公開「考上頂大秘訣」：3年禁玩手機

麥當勞隱藏菜單！網紅親嚐「這款鹹甜組合」超驚豔：還會再吃

查爾斯趕人！安德魯被逐出皇家莊園　爆曾喊「想當艾普斯坦寵物」

殺多少人都行？伊朗「血腥鎮壓計畫」被流出　最高領袖親批准

男客機上性侵犯16歲少女　機長飛一小時「霸氣調頭」返回原機場

中國駭客組織全球第一多！台灣淪「首波攻擊」對象　觸角延伸南韓

美前第一夫人吉兒拜登前夫「涉殺64歲妻子」　被控一級謀殺罪

看魷魚遊戲竟丟命！　北韓公開處決「連高中生也逃不掉」

替代役男變毒梟！台男在美國經營「毒品暗網帝國」　被判30年重刑

12歲女童跌出滑雪纜車　「苦撐懸掛8公尺半空」脫手墜地畫面曝

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

高一新生必看！三星長公主獨子公開「考上頂大秘訣」：3年禁玩手機

麥當勞隱藏菜單！網紅親嚐「這款鹹甜組合」超驚豔：還會再吃

查爾斯趕人！安德魯被逐出皇家莊園　爆曾喊「想當艾普斯坦寵物」

殺多少人都行？伊朗「血腥鎮壓計畫」被流出　最高領袖親批准

男客機上性侵犯16歲少女　機長飛一小時「霸氣調頭」返回原機場

中國駭客組織全球第一多！台灣淪「首波攻擊」對象　觸角延伸南韓

美前第一夫人吉兒拜登前夫「涉殺64歲妻子」　被控一級謀殺罪

看魷魚遊戲竟丟命！　北韓公開處決「連高中生也逃不掉」

替代役男變毒梟！台男在美國經營「毒品暗網帝國」　被判30年重刑

12歲女童跌出滑雪纜車　「苦撐懸掛8公尺半空」脫手墜地畫面曝

為什麼爬到「台北101」高處突然放雙手？　霍諾德笑答：耍帥嘛！

高雄預售豪宅驚見0交易！　「國城定潮」1.1億稱霸

快訊／國共論壇剛落幕「陸客要來了！」　陸文旅部：近期恢復上海居民赴金馬

快訊／2026布局倒數　民進黨提名屏東周春米、澎湖陳光復力拼連任

日本隊WBC最後一人確定就是吉田正尚！30人名單共9名大聯盟球員

慧洋自結1月每股稅前盈餘0.10元　春節前運價仍有撐、今年審慎樂觀

東典今起處置強勢收漲停！　獲利提前開獎「轉虧為盈」

黃國昌喊最大目標「打下高雄」　賴瑞隆嗆：政治分贓不會獲支持

搶劫畫面曝！57歲女墜入戀愛詐騙　歹徒抓700萬錢袋「撞柱狂奔」

不理藍營家務事！陳素月推「赤兔馬」福袋拚彰化縣長：準備好了

崔振赫現身年貨大街　直接開始試吃：好吃！

國際熱門新聞

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

馬斯克找淫魔登極樂島　女兒首證實

南韓完了！美國研擬正式宣布「調漲關稅」

美軍擊落伊朗無人機　白宮：按原定計畫進行

川普結束政府停擺、軟體股拖累美股重挫　台積電ADR跌1.64％

好市多烤雞「無防腐劑」翻車！　官方回應了

韓「豆腐渣工程」！80m風電塔柱折斷化成灰

台男創「毒品暗網帝國」　紐約法院重判30年

利比亞強人格達費之子遭「處決式暗殺」！

男客機上性侵犯16歲少女　機長霸氣折返航班

雪崩背包成奪命凶器！22歲女慘死日滑雪場

馬斯克被傳喚　X驚涉兒童性影像

星馬祭鞭刑打擊詐騙！「最多鞭24下」痛爆

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

更多熱門

相關新聞

美伊重啟談判　川普警告1情況恐釀壞事

美伊重啟談判　川普警告1情況恐釀壞事

美伊預計6日在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）重啟核談判。美國總統川普2日警告，美軍大型軍艦正駛向伊朗，若無法達成協議「恐怕會發生壞事」。

伊朗領袖下令：與美國談判核協議

伊朗領袖下令：與美國談判核協議

川普連環開玩笑　賓客尷尬沉默

川普連環開玩笑　賓客尷尬沉默

伊朗示威者「遭注射不明物質」離奇亡

伊朗示威者「遭注射不明物質」離奇亡

伊朗緊張升溫　美官員：美國、以色列最高將領展開會商

伊朗緊張升溫　美官員：美國、以色列最高將領展開會商

關鍵字：

伊朗示威鎮壓哈米尼革命衛隊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面