殺多少人都行？伊朗「血腥鎮壓計畫」被流出　最高領袖親批准

▲德黑蘭街頭1月10日出現的示威者。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

伊朗大規模反政府示威，在當局血腥鎮壓之下，已在很大程度上被平息。最新外洩文件顯示，最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）早已親自批准鎮壓計畫，允許透過武力、監控及網路封鎖等方式，鎮壓全國示威活動，被反對派指控，為了保住政權，不論殺害多少人都在所不惜。

文件內容曝光 哈米尼親自批准

《福斯新聞》報導，2019年民眾因燃料價格飆漲及經濟崩潰走上街頭，引發全國性示威後，伊朗最高國家安全委員會便著手規畫這一份鎮壓計畫，該計畫也成為今年1月鎮壓抗議的指導方針。

第一份文件於2021年3月3日發布，被標註「最高機密」，將社會執法與維安狀態分為4個等級。在最嚴重的「武裝安全情勢」之下，全面指揮權將迅速轉移給革命衛隊（IRGC），其他安全機構則提供支援，包括通訊部可能被下令實施網路管制，甚至全面斷網。

根據其他洩漏文件，今年示威的鎮壓行動，就是在1月8日進入「武裝安全情勢」階段。

▼最高領袖哈米尼親自批准這項計畫。（圖／達志影像／美聯社）



另一份機密文件則是2024年由革命衛隊薩拉拉（Sarallah）總部編纂的129頁「德黑蘭全面安全計畫」，詳列大規模監控措施與鎮壓措施，包括將反對派成員與遭處決異議人士家屬列為「第一級敵人」嚴密監控。

反對派組織指控 為了自保不惜殺戮

反對派組織「伊朗全國抵抗委員會」（NCRI）3日在記者會上表示，這些文件「來自政權內部」，由伊朗人民聖戰組織（MEK）的情報網取得。

該機構指出，在最近一波抗議活動及大規模殺戮的背後，伊朗政府早有預先規畫好的命令。華盛頓辦公室副主任賈法爾札德（Alireza Jafarzadeh）說，「這些文件顯示，政權企圖防止起義再次爆發，若真的發生就予以鎮壓。革命衛隊也接獲明確作戰計畫，為了保住政權，需要使用致命武力殺害多少人都可以。」

他認為，這也顯示了德黑蘭政權不擇手段的程度，「殺害再多人也在所不惜，而這正是他們在2026年1月採取的行動。」不過，這些殺戮反而讓人更確信必須推翻政權，已有越來越多年輕人加入對抗組織。

停屍間傳求救聲！伊朗示威者「疑遭注射不明物質」獲釋後離奇死亡