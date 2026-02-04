美國共和黨議員才轟藍白　今換民主黨議員發聲：非削弱防禦的時候

▲美國民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）發聲，強調現在不是削弱防禦的時候，建議台灣的立法院應該重新考慮。（圖／Ruben Gallego社群平台）



記者陶本和／台北報導

針對藍白陣營10度在立法院程序委員會擱置總統賴清德所提出8年1.25兆國防特別預算，美國共和黨重量級參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan），以及美國參院軍委會主席威克（Roger Wicker）都罕見點名台灣在野黨批評外，今天（4日）換美國民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）發聲，強調現在不是削弱台灣防禦的時候，建議台灣的立法院應該重新考慮。

有關台灣的國防預算遭到在野黨擱置的議題，美國共和黨參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）昨天（3日）重砲批評，台灣立法院上週休會，未能通過台灣自衛所需的預算。同時，負責此事的反對黨國民黨領導層正在北京與中共會面，並計劃進行更大規模的接觸。他認為，這背後的涵義不言而喻，「我之前就警告過，為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火」。

另外，美國參院軍委會主席威克（Roger Wicker）也罕見發文重批，「看到台灣立法院的反對黨大幅削減賴總統的國防預算，我感到很失望」。

繼共和黨重量級參議員發聲批評台灣在野黨不顧台灣安全杯葛國防預算後，上週才率團訪台的民主黨籍參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）今天也推文引用美國媒體報導，指出台灣國會在此刻杯葛國防預算對台灣安全的風險，希望台灣國會重新考慮。

蓋耶哥表示，現在不是削弱台灣防禦的時候，削減國防預算會損害對重要武器系統的投資，而此時中國的威脅正在加劇，「台灣立法院應該重新考慮這項決定」。蓋耶哥參議員曾經擔任美國海軍陸戰隊軍官，並參與對伊拉克戰爭，亦是台灣在美國政界長期的支持者。