南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

▲苗栗縣苗栗市米市街南苗市場4日清晨驚傳砍人案。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、郭玗潔／苗栗報導

苗栗縣苗栗市米市街南苗市場4日清晨發生砍人案！一名41歲鍾姓男子持刀在市場內閒晃，並揚言殺人，2名員警獲報趕抵現場，並對鍾男噴辣椒水，沒想到鍾男不僅不從，還持刀朝其中一名員警頭部猛砍2刀，3名民眾見狀衝上前協助壓制，另一警則是連開兩槍，一槍擊中犯嫌胸口，另一槍則是誤傷見義勇為民眾的手掌，傷者送醫後皆無生命危險。警方也初步還原鍾男犯案過程，強調本案並非隨機殺人。

苗栗分局副分局長徐文明說明，警方於7時45分接獲報案，有民眾在南苗市場持刀，引起民眾恐慌，立即趕到現場，並喝令男子把刀丟棄，但男子不從，員警隨即對他實施辣椒水，然而男子反而持刀向員警逼近，還砍向員警的頭部，員警為了自保，對他開了兩槍，一發擊中男子腹部，一發不幸擊中協助壓制男子的民眾左手掌，傷者均送醫院救治，目前均無生命危險。

據警方初步調查，嫌犯並無地緣關係，疑似先跟攤商借手機不成，後來又莫名指控對面的攤商欠他錢，攤商一頭霧水，又看到他拿刀才報警處理，強調本案並非隨機殺人，不過男子詳細犯案動機仍待進一步釐清。

▼苗栗分局副分局長徐文明說明案情。（圖／記者楊永盛翻攝）