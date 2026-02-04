　
點李貞秀「退大陸國籍申請表」5錯誤　石明謹質疑：臨時亂填的

▲民眾黨新科立委李貞秀放棄大陸國籍證明。（圖／記者陳家祥攝）

民眾黨新科立委李貞秀放棄大陸國籍證明。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨新任6位立委3日宣誓就職，首位陸配立委李貞秀正式進入立法院，針對國籍問題，李貞秀拿出「退出中華人民共和國國籍申請表」，強調去年已親自到大陸辦理相關手續，但不被當地公安局接受。對此，曾是警察的資深球評石明謹今（4日）點出該申請表5錯誤點，質疑根本沒送出申請表，這張只是記者會前臨時亂填的，被打槍一點都不意外。

石明謹表示，李貞秀秀出一張表格，說已經到中國申請放棄中華人民共和國國籍，看了一下她填的表格，身為一個退休的公務員，自己懷疑根本沒有送出申請表，這張只是記者會前臨時亂填的，因為真的送出這張表格，被打槍一點都不意外。

石明謹指出，第一，表格中的英文姓名「Middle Name」這欄，是有些國家的人，會另外有個中間名，例如Peter "Johnny" Willams，不是填「貞」這個字，李貞秀這樣填寫，英文名字會變成「李秀」！

石明謹指出，第二，中華人民共和國用的是漢語拼音，李貞秀應該是拼成LI,ZHEN-XIU，這裡拼成LI,CHEN-HSIU，明顯是威妥瑪拼音，台灣可以自由使用不同拼音法登記，但對岸只能用漢語拼音，自己是不太相信在資料庫中，李貞秀的英文名字是這樣拼啦。

石明謹說，第三，李貞秀在中華人民共和國的原公民身分號碼沒有填寫，她不填身分證字號，加上名字胡亂填寫成這樣，有辦法辨識身份才有鬼。

石明謹說，第四，現住地址就只寫「臺灣新竹」四個字，自己是不相信世界上有那個國家的公務員可以接受這樣的地址，就算是中華人民共和國的公務員素質應該也沒這麼差。

石明謹強調，第五，李貞秀填戶口註銷日期，她就打個勾，時間也不填寫，真的是很大牌，這張表格看起來要填的東西不多，認真一點好嗎？

▼李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）

相關新聞

柯文哲的「綠白和」與「藍白分」政治操作

柯文哲的「綠白和」與「藍白分」政治操作

柯文哲的民眾黨在這兩年的立法院運作裡，秉持著藍白合的政治操作策略，在立法院扮演國民黨政治附庸的角色，讓民進黨的少數執政付出了極為慘痛的政治代價，但也因此讓柯文哲因為涉及京華城容積率弊案爭議而遭羈押一年多，雖已解除羈押但將於3月26日進行一審宣判，民眾黨如今又因為兩年條款的政治更迭，在2月1日由6位新科立委替補上場，創黨主席柯文哲出任國家治理學院院長，將直接參與黨內重要會議，與黃國昌黨主席形式上「共治」民眾黨的政治運作。

紅二代的最後軍閥　張又俠的崛起與隕落

紅二代的最後軍閥　張又俠的崛起與隕落

館長貼「柯文哲訓練照」曝幫練肌肉　小草嗨喊：明年換阿北拍寫真

館長貼「柯文哲訓練照」曝幫練肌肉　小草嗨喊：明年換阿北拍寫真

陸委會曾告知內政部：陸配放棄國籍有困難

陸委會曾告知內政部：陸配放棄國籍有困難

美印達成協議！川普逼印度斷俄油改買委內瑞拉　印度並非全盤皆輸

美印達成協議！川普逼印度斷俄油改買委內瑞拉　印度並非全盤皆輸

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

