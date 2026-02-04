點李貞秀「退大陸國籍申請表」5錯誤　石明謹質疑：臨時亂填的

▲民眾黨新科立委李貞秀放棄大陸國籍證明。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨新任6位立委3日宣誓就職，首位陸配立委李貞秀正式進入立法院，針對國籍問題，李貞秀拿出「退出中華人民共和國國籍申請表」，強調去年已親自到大陸辦理相關手續，但不被當地公安局接受。對此，曾是警察的資深球評石明謹今（4日）點出該申請表5錯誤點，質疑根本沒送出申請表，這張只是記者會前臨時亂填的，被打槍一點都不意外。

石明謹表示，李貞秀秀出一張表格，說已經到中國申請放棄中華人民共和國國籍，看了一下她填的表格，身為一個退休的公務員，自己懷疑根本沒有送出申請表，這張只是記者會前臨時亂填的，因為真的送出這張表格，被打槍一點都不意外。

石明謹指出，第一，表格中的英文姓名「Middle Name」這欄，是有些國家的人，會另外有個中間名，例如Peter "Johnny" Willams，不是填「貞」這個字，李貞秀這樣填寫，英文名字會變成「李秀」！

石明謹指出，第二，中華人民共和國用的是漢語拼音，李貞秀應該是拼成LI,ZHEN-XIU，這裡拼成LI,CHEN-HSIU，明顯是威妥瑪拼音，台灣可以自由使用不同拼音法登記，但對岸只能用漢語拼音，自己是不太相信在資料庫中，李貞秀的英文名字是這樣拼啦。

石明謹說，第三，李貞秀在中華人民共和國的原公民身分號碼沒有填寫，她不填身分證字號，加上名字胡亂填寫成這樣，有辦法辨識身份才有鬼。

石明謹說，第四，現住地址就只寫「臺灣新竹」四個字，自己是不相信世界上有那個國家的公務員可以接受這樣的地址，就算是中華人民共和國的公務員素質應該也沒這麼差。

石明謹強調，第五，李貞秀填戶口註銷日期，她就打個勾，時間也不填寫，真的是很大牌，這張表格看起來要填的東西不多，認真一點好嗎？

▼李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）