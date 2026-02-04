　
利比亞強人格達費之子遭「處決式暗殺」！　4歹徒闖入住處行兇

▲▼曾統治利比亞長達42年的獨裁者格達費（Muammar Gaddafi）之子塞夫（Saif al-Islam Gaddafi）。（圖／路透）

▲塞夫（Saif al-Islam Gaddafi）3日在自家遭4名持槍歹徒暗殺身亡。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

曾統治利比亞長達42年的獨裁者格達費（Muammar Gaddafi）之子塞夫（Saif al-Islam Gaddafi）於3日在西部城市津坦（Zintan）的住所內遭4名不明武裝分子暗殺身亡，享年53歲。塞夫曾被視為父親的接班人，然而如今卻遭歹徒闖入住處「處決」，震驚國際社會。

塞夫的政治團隊負責人3日證實了這項消息，堂兄哈米德受訪時也稱呼塞夫為「烈士」，正式確認死訊。塞夫的律師向《法新社》透露，一組「四人突擊隊」在津坦執行了這場暗殺行動，但幕後主使者身分仍是謎團。政治顧問奧斯曼（Abdullah Othman）進一步指出，武裝分子先破壞監視器設備，隨後闖入行兇。

關於塞夫的死亡地點卻出現了不同說法，塞夫的妹妹接受《利比亞電視台》訪問時聲稱，塞夫是在靠近阿爾及利亞邊境的地區喪生。塞夫的辦公室則發表聲明表示，他是在3日與闖入家中的武裝分子發生「直接對抗」時遇害。

出生於1972年的塞夫，長期被認為是利比亞僅次於父親最具影響力人物。他的父親格達費從1969年起統治利比亞，直到2011年在起義中遭推翻並被殺害。塞夫在2000年至格達費政權垮台期間，扮演了利比亞與西方和解的關鍵角色，儘管他從未擔任任何官方職務，卻主導政策制定並領導重要談判。

最引人注目的成就是塞夫促成其父親放棄核武計畫的協商，這項突破性進展讓國際社會解除對這個北非國家的制裁。當時部分人士甚至認為塞夫是改革派人士，代表著利比亞轉變的可接受面貌。

然而2011年格達費政權倒台後，塞夫的處境急轉直下。他被指控在殘酷鎮壓反政府抗議活動中扮演核心角色，遭敵對民兵組織囚禁於津坦將近6年。國際刑事法院曾尋求以危害人類罪起訴他，指控他在2011年鎮壓反對派示威中涉案。2015年，利比亞法院更以其在鎮壓行動中的角色，判處他死刑。

塞夫過去始終否認想要繼承父親權力，曾表示政權「不是可以繼承的農場」。但在2021年，他宣布將參選總統大選，該選舉後來被無限期延後。如今他的突然身亡，為利比亞動盪的政局再添變數。

前利比亞最高國家委員會主席米什里已公開呼籲，要求對此案展開「緊急且透明的調查」。

利比亞格達費塞夫暗殺政治

