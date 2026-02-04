　
國際

馬斯克被傳喚！法檢警突擊X巴黎辦公室「驚涉兒童性影像」

▲▼全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲全球首富、X執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

法國檢方3日突襲社群媒體X的巴黎辦公室，更傳喚執行長馬斯克（Elon Musk）於4月20日出庭說明，涉嫌罪名包括兒童色情影像等。與此同時，英國監管機構也對X旗下AI聊天機器人Grok展開調查。

突襲X辦公室　涉及兒童性影像

BBC、CNBC報導，巴黎檢方出動網路犯罪部門，聯合法國警方及歐洲刑警組織（Europol），針對X巴黎辦公室展開搜索行動。巴黎檢方稍後表示，他們已發布自願傳喚通知書，要求馬斯克與X前執行長雅卡里諾（Linda Yaccarino），在4月20日那周出庭應訊。

巴黎檢方表示，他們正在調查的潛在犯罪行為，包括共謀持有及散布兒童色情影像、透過性深偽（sexual deepfakes）技術侵犯個人肖像權、否認反人類罪（crimes against humanity）、非法從自動化處理系統竊取資料等。檢方也表示，該機構將關閉其X帳號，改用LinkedIn及Instagram發布訊息。

歐洲刑警組織聲明指出，調查涉及「與平台運作及使用相關的一系列疑似犯罪行為，包括散布非法內容及其他形式的線上犯罪活動。」

▼X（前身推特）的影響力巨大。（圖／路透）

▲▼社群平台X（前身推特）重新在美開放政治性廣告。（圖／路透）

X反擊了　怒批政治作秀

不過，X否認任何不當行為，並稱這場突襲「危及言論自由」。該平台全球政府事務帳號，更發文痛批巴黎檢方刻意大肆宣傳搜索行動，「顯然是濫用執法權的政治作秀，目的是達成非法政治目標，而非基於公平正義的合法執法目標。」

馬斯克轉發上述貼文稱，「這是一場政治攻擊」。雅卡里諾更指控法檢「對美國人進行政治報復」、「他們在說謊」。

影響力難小覷　早被歐盟盯上

早在2025年1月，法國檢方就鎖定X演算法推薦內容，同年7月將調查範圍擴大至備受爭議的Grok。

事實上，X長期因在選舉中發揮的影響力，面臨來自歐盟及歐洲國家的政治壓力。去年，X因未能打擊仇恨言論及假訊息，被歐盟開罰相當於1.4億美元的罰款。上月，Grok也因涉嫌創造性深偽內容，面臨歐盟調查。

除了法國之外，英國資訊專員辦公室（ICO）也於3日宣布，針對Grok處理個資及生產深偽內容一事展開調查。執行董事馬爾康姆（William Malcom）說，「關於Grok的報導引發極度令人不安的疑問，究竟人們的個資如何在他們不知情或未同意的情況下，被用來生成親密或性化影像，以及是否設置必要防護措施，阻止此事發生。」

 
02/02 全台詐欺最新數據

南韓完了！美國擬正式宣布「調漲關稅」　高層官員空手而歸

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

X馬斯克戀童癖深偽deepfake歐盟

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

