社會 社會焦點 保障人權

運兵車左轉掉出50萬鈔票！路人狂幫撿　10萬「後事錢」不見了

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名曾男搭車時，胸口抱著50萬款項飛出車外。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市豐原街頭近日出現「大量鈔票海」，一台豪華休旅車轉彎時，疑似因為車門未關妥，車上50萬現金跟3支手機掉了出來。據了解，失主是從事殯葬業的曾姓乘客，該款項曾男收取的費用，仍有約10萬未尋回，警方正持續追查中。

豐原警分局合作派出所警員張存馥、劉宇城於1月24日凌晨2時許，受理曾男（33歲）至所報案指稱，4天前搭車因身體不適，車窗車門又疑似未關妥，將抱在胸前的50萬元現金及3支iPhone手機遺失，事後察覺時，已無法確認確切遺失時間及地點，遂向警方請求協助。

警方調閱監視器畫面比對，發現於1月20日凌晨2時許，曾男所搭乘車輛行經豐原區中正路與大社街口左轉時，大量紙鈔突然自車內飛散出來掉落一地，該車沒停下撿拾，反而是路過民眾見狀紛紛停下，協助撿拾散落現金，各自送至不同派出所。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲有好心路人們幫他撿拾39萬5千元，仍有10萬左右下落不明。（圖／記者許權毅翻攝）

警方確認撿拾現金民眾的機車車牌，詢問各車主，並向豐原警分局各派出所詢問是否有民眾拾得符合特徵掉落地點之物，逐一統計出，有39萬5千元、2支手機被送至豐原分局轄區派出所內，其餘款項正在追查中。

曾男表示，自己從事殯葬業，當天因向客戶收取業務費用，才會身懷鉅款，搭車途中不舒服，忘記是在哪裡掉錢，感謝警方積極協助，以及拾金不昧的民眾。

