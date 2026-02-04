　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不是美國間諜！紐時：習近平因「極端偏執」整肅解放軍

▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲習近平2012年上任以來，持續以「反貪腐」名義，整肅黨內與軍方高層。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

中共解放軍2名重量級高官「落馬」，成為習近平最新一波軍事整肅對象，引發各界揣測。《紐約時報》報導，美國官員及情報分析師認為，習近平的恐懼程度超乎尋常，近年更展現出「極端程度的偏執」。

張又俠落馬　華府超震驚

1月24日，北京宣布2名解放軍高層因「嚴重違紀違法」接受調查，第一人是中央軍委副主席張又俠上將，也就是僅次於國家主席習近平的最高軍事領導人，第二人則是軍委委員、聯合參謀部參謀長劉振立上將。

其中，張又俠是1979年中越戰爭的功勳老兵，長期被認為對習忠心耿耿，在軍中享有崇高威望，但如今就連他也遭到清算，令華府官員困惑不已。

儘管《華爾街日報》上周報導，部分中國軍官被告知，張又俠其實是美國間諜，並且洩漏核武機密，但現任及前任美國官員表示，他們並未掌握張又俠擔任美國情報資產，或交付核武資訊的證據。

美提3可能性　專家剖析偏執心態

張劉落馬讓華府官員及分析人士深感震驚。現任及前任美國官員坦承，目前無法確定習近平此舉背後的明確理由，但可能性包括出於偏執而採取的行動、應對真實存在的政治挑戰，或是真正試圖解決解放軍高層的腐敗問題。

▼張又俠落馬，令美國官員震驚不已。（圖／路透）

▲▼中共中央軍委副主席張又俠。（圖／路透社）

德國政治學家迪爾蘇斯（Marcel Dirsus）指出，獨裁者往往把內部核心圈成員視為最大威脅，「身為獨裁者，你必須非常偏執……你周遭所有人都一直在說謊，永遠無法確定誰真的對你忠誠、誰又在欺騙你。」

他指出，在專制體制中，清洗軍事將領可謂常態，「若你表現出色且深受部屬愛戴，就會形成另一個權力中心，讓獨裁者感到威脅。但若表現不佳，獨裁者也不會滿意。」

不過，前美國中情局（CIA）中國分析師卡爾弗（John Culver）認為，偏執是習近平的領導風格特徵、而非缺陷，「否則考慮到他在政治上摧毀的強大元老及體制，他無法維持如此強大的地位這麼久。」

軍事領導層真空　對台海影響？

報導指出，解放軍動向、尤其是台海周邊部署，料將成為4月北京川習會的討論議題之一。

喬治城大學、美國外交關係協會（CFR）學者多希（Rush Doshi）指出，清洗行動可能對軍事規畫產生深遠影響，「黨與軍之間的不信任，可能導致對任何重大軍事行動產生猶豫，至少短期內如此。」

▼解放軍閱兵。（圖／路透）

▲▼解放軍閱兵。（圖／路透社）

華府智庫史汀生中心（Stimson Center）中國問題專家孫韻（Yun Sun）認為，習近平行動的急迫性，可能意味著他試圖在2027年中共21大之前，消除任何潛在權力挑戰。

在2022年中共20大上，習近平打破慣例，延長了第3屆的5年任期。若他明年再度決定尋求第4任期，而非指定接班人，拔掉張又俠就可能是為了剷除一個頗具影響力的潛在批評者，「若在這項最重要的政治問題上，這位將軍並不同意習近平，就會讓他變得極度危險。」

習近平大整肅　中央軍委剩1人

《美聯社》、《紐約時報》報導，習近平上台以來，持續透過「反貪腐運動」實施整肅、鞏固權力，已成數十年來最有權勢的中國領導人。

2012年迄今，至少17名解放軍將領遭撤職，其中8人曾任軍委高層。2023年初掌管戰區指揮或專業部隊的30名將領，現已幾乎全遭開除或失蹤。今年1月的最新一波大清洗，更是動搖中央軍委架構，因為除了主席習近平本人之外，7名軍委如今只剩下一人。

解放軍大清洗「台灣最大隱憂曝光」　學者點出1長期風險

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
砍警遭擊斃！　市場持刀惡男起底
快訊／拖拉庫前主唱涉家暴！　遭判拘役
受傷警滿臉血喊沒事！　路人幫壓制卻中槍：打到我了啦
足療師隨機砍人「不知為何動手」　警大外割制伏還原過程
快訊／北市女捧700萬現金　當街遭飛車搶走
擋國防預算被美方批！藍議員怒了：再唧唧歪歪「制裁美國」
霍諾德爬101最難忘！　辦公室男對他「狂搖頭」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男客機上性侵犯16歲少女　機長飛一小時「霸氣調頭」返回原機場

中國駭客組織全球第一多！台灣淪「首波攻擊」對象　觸角延伸南韓

美前第一夫人吉兒拜登前夫「涉殺64歲妻子」　被控一級謀殺罪

看魷魚遊戲竟丟命！　北韓公開處決「連高中生也逃不掉」

替代役男變毒梟！台男在美國經營「毒品暗網帝國」　被判30年重刑

12歲女童跌出滑雪纜車　「苦撐懸掛8公尺半空」脫手墜地畫面曝

雪崩背包成奪命凶器！22歲女「纜車吊掛」慘死日滑雪場　細節曝

不是美國間諜！紐時：習近平因「極端偏執」整肅解放軍

隻字未提關稅！韓派外長急赴紐約會晤盧比歐　美國態度冷淡無共識

跟風TikTok危險挑戰　9歲童「壓力球丟微波爐爆炸」半臉被炸重傷

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

男客機上性侵犯16歲少女　機長飛一小時「霸氣調頭」返回原機場

中國駭客組織全球第一多！台灣淪「首波攻擊」對象　觸角延伸南韓

美前第一夫人吉兒拜登前夫「涉殺64歲妻子」　被控一級謀殺罪

看魷魚遊戲竟丟命！　北韓公開處決「連高中生也逃不掉」

替代役男變毒梟！台男在美國經營「毒品暗網帝國」　被判30年重刑

12歲女童跌出滑雪纜車　「苦撐懸掛8公尺半空」脫手墜地畫面曝

雪崩背包成奪命凶器！22歲女「纜車吊掛」慘死日滑雪場　細節曝

不是美國間諜！紐時：習近平因「極端偏執」整肅解放軍

隻字未提關稅！韓派外長急赴紐約會晤盧比歐　美國態度冷淡無共識

跟風TikTok危險挑戰　9歲童「壓力球丟微波爐爆炸」半臉被炸重傷

張育成減5公斤想跑想飛、與洋砲連線　盼學好日文不排除赴日發展

攸關美製汽車、農產品開放　經部：台美ART進入最後階段

恐怖！弗利沙大王來了　台北戰神宣布G聯盟冠軍砍將加盟

姆明提燈萌翻！85度C滿額送免排隊　無印良品紅包只送不賣

直擊／尷尬！王世堅陪小雞登記後快閃　高嘉瑜等不到同框：堅哥呢？

OpenAI強化系統效能　宣布GPT-5.2、Codex同步加速40%

市場砍警遭擊斃苗栗惡男起底　吸毒幻想醫院砍人...8年前曾襲警

曾總強調未入選非落選！名單仍未通知選手 全隊都會留到自辦賽結束

警消共構新據點上線　南消龍崎消防救護站啟用強化山區防護

快收信！好市多會員抽中WBC門票　嗨喊：翔平～我來看你了

周湯豪把粉絲姐姐說成媽媽　「原地社死」瘋狂解釋XD

國際熱門新聞

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

馬斯克找淫魔登極樂島　女兒首證實

南韓完了！美國研擬正式宣布「調漲關稅」

美軍擊落伊朗無人機　白宮：按原定計畫進行

川普結束政府停擺、軟體股拖累美股重挫　台積電ADR跌1.64％

好市多烤雞「無防腐劑」翻車！　官方回應了

韓「豆腐渣工程」！80m風電塔柱折斷化成灰

利比亞強人格達費之子遭「處決式暗殺」！

台男創「毒品暗網帝國」　紐約法院重判30年

雪崩背包成奪命凶器！22歲女慘死日滑雪場

星馬祭鞭刑打擊詐騙！「最多鞭24下」痛爆

馬斯克被傳喚　X驚涉兒童性影像

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

淫魔「艾普斯坦」案　柯林頓夫婦2月底出席作證

更多熱門

相關新聞

赴陸見王滬寧　蕭旭岑：鄭麗文向習近平問候

赴陸見王滬寧　蕭旭岑：鄭麗文向習近平問候

國民黨副主席蕭旭岑今（4日）上午與多位出席「兩岸交流合作前瞻論壇」代表團成員，赴北京人民大會堂會見中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，當場替國民黨主席鄭麗文向對岸領導人習近平表達問候；蕭旭岑更說，絕大多數台灣民眾已經逐漸了解，所謂「抗中保台」，真相其實是「媚美賣台」，並不符合台灣人民利益，台灣民眾絕對不希望兩岸走向衝突。

紅二代的最後軍閥　張又俠的崛起與隕落

紅二代的最後軍閥　張又俠的崛起與隕落

鄭麗文談和平統一　「兩岸人民接受我就接受」

鄭麗文談和平統一　「兩岸人民接受我就接受」

湖南「永興銀樓」遭法拍 用料2.5噸白銀...純銀含量70％

湖南「永興銀樓」遭法拍 用料2.5噸白銀...純銀含量70％

陸高檔車經銷商巨頭破產！門上貼封條 曾專賣豪車...總部已清空　

陸高檔車經銷商巨頭破產！門上貼封條 曾專賣豪車...總部已清空　

關鍵字：

習近平解放軍整肅張又俠台海清算川習會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面