不是美國間諜！紐時：習近平因「極端偏執」整肅解放軍

▲習近平2012年上任以來，持續以「反貪腐」名義，整肅黨內與軍方高層。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

中共解放軍2名重量級高官「落馬」，成為習近平最新一波軍事整肅對象，引發各界揣測。《紐約時報》報導，美國官員及情報分析師認為，習近平的恐懼程度超乎尋常，近年更展現出「極端程度的偏執」。

張又俠落馬 華府超震驚

1月24日，北京宣布2名解放軍高層因「嚴重違紀違法」接受調查，第一人是中央軍委副主席張又俠上將，也就是僅次於國家主席習近平的最高軍事領導人，第二人則是軍委委員、聯合參謀部參謀長劉振立上將。

其中，張又俠是1979年中越戰爭的功勳老兵，長期被認為對習忠心耿耿，在軍中享有崇高威望，但如今就連他也遭到清算，令華府官員困惑不已。

儘管《華爾街日報》上周報導，部分中國軍官被告知，張又俠其實是美國間諜，並且洩漏核武機密，但現任及前任美國官員表示，他們並未掌握張又俠擔任美國情報資產，或交付核武資訊的證據。

美提3可能性 專家剖析偏執心態

張劉落馬讓華府官員及分析人士深感震驚。現任及前任美國官員坦承，目前無法確定習近平此舉背後的明確理由，但可能性包括出於偏執而採取的行動、應對真實存在的政治挑戰，或是真正試圖解決解放軍高層的腐敗問題。

▼張又俠落馬，令美國官員震驚不已。（圖／路透）



德國政治學家迪爾蘇斯（Marcel Dirsus）指出，獨裁者往往把內部核心圈成員視為最大威脅，「身為獨裁者，你必須非常偏執……你周遭所有人都一直在說謊，永遠無法確定誰真的對你忠誠、誰又在欺騙你。」

他指出，在專制體制中，清洗軍事將領可謂常態，「若你表現出色且深受部屬愛戴，就會形成另一個權力中心，讓獨裁者感到威脅。但若表現不佳，獨裁者也不會滿意。」

不過，前美國中情局（CIA）中國分析師卡爾弗（John Culver）認為，偏執是習近平的領導風格特徵、而非缺陷，「否則考慮到他在政治上摧毀的強大元老及體制，他無法維持如此強大的地位這麼久。」

軍事領導層真空 對台海影響？



報導指出，解放軍動向、尤其是台海周邊部署，料將成為4月北京川習會的討論議題之一。

喬治城大學、美國外交關係協會（CFR）學者多希（Rush Doshi）指出，清洗行動可能對軍事規畫產生深遠影響，「黨與軍之間的不信任，可能導致對任何重大軍事行動產生猶豫，至少短期內如此。」

▼解放軍閱兵。（圖／路透）

華府智庫史汀生中心（Stimson Center）中國問題專家孫韻（Yun Sun）認為，習近平行動的急迫性，可能意味著他試圖在2027年中共21大之前，消除任何潛在權力挑戰。

在2022年中共20大上，習近平打破慣例，延長了第3屆的5年任期。若他明年再度決定尋求第4任期，而非指定接班人，拔掉張又俠就可能是為了剷除一個頗具影響力的潛在批評者，「若在這項最重要的政治問題上，這位將軍並不同意習近平，就會讓他變得極度危險。」

習近平大整肅 中央軍委剩1人

《美聯社》、《紐約時報》報導，習近平上台以來，持續透過「反貪腐運動」實施整肅、鞏固權力，已成數十年來最有權勢的中國領導人。

2012年迄今，至少17名解放軍將領遭撤職，其中8人曾任軍委高層。2023年初掌管戰區指揮或專業部隊的30名將領，現已幾乎全遭開除或失蹤。今年1月的最新一波大清洗，更是動搖中央軍委架構，因為除了主席習近平本人之外，7名軍委如今只剩下一人。

解放軍大清洗「台灣最大隱憂曝光」 學者點出1長期風險