快訊／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

記者楊永盛、戴若涵／苗栗報導

苗栗縣苗栗市米市街南苗市場4日清晨7時40許發生隨機殺人案！一名41歲鍾姓男子因不明原因持刀在市場內閒晃，並揚言殺人，2名員警獲報趕抵現場，孰料，鍾男一見員警現身，竟持刀朝其中一名員警頭部猛砍2刀，3名民眾見狀衝上前協助壓制，另一警則是連開兩槍，一槍擊中犯嫌胸口，另一槍則是誤傷見義勇為民眾的手掌，目前3名傷者已送醫搶救中。至於全案詳細發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲南苗市場隨機殺人案，全案累計3傷送醫搶救中。（圖／記者楊永盛攝，下同）