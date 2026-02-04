　
國際

亞特蘭大駐處投書美媒：若台遭中封鎖將衝擊美供應鏈

▲▼ 美軍勃克級飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn）5日例行性通過台灣海峽。（圖／翻攝自X/7th Fleet）

▲美軍勃克級飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn）曾經通過台灣海峽。（圖／翻攝自X/7th Fleet）

記者葉國吏／綜合報導　

中共近年加大對台軍事恫嚇，駐亞特蘭大辦事處處長林主恩投書當地主流媒體指出，台海若失序，不只衝擊全球經濟，更將直接影響喬治亞州及美國東南部的供應鏈、安全與民生繁榮。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處表示，美國東南六州最具影響力的媒體《亞特蘭大新聞憲政報》（Atlanta Journal-Constitution，AJC）網站2日刊登林主恩的投書，說明台灣對喬治亞州與周邊地區的重要性，呼籲正視台海情勢。

台海不是遠方議題　封鎖風險牽動全球經濟
林主恩在文中提到，中共去年底在台灣周邊展開大規模軍事演訓，意在施壓與威懾。他直言，台海和平與否，和喬治亞州乃至整個美國東南部的安全與經濟發展緊密相連，絕非遙遠的國際新聞。

他指出，部分美國民眾認為印太局勢距離生活很遠，但台灣海峽其實是全球航運命脈，與美國主要商港高度連結。一旦軍演升高為封鎖或衝突，全球貿易將立刻受挫，東南部長期建立的供應鏈體系也難以置身事外。

供應鏈與科技命脈　影響直達家庭與就業
林主恩提醒，美國東南部的汽車製造、航太產業、醫療器材與大量中小企業，都倚賴零件準時、穩定到貨。就算只是短期緊張，也可能拉高運輸與生產成本，長期恐轉嫁到物價上，甚至衝擊就業穩定。

在科技層面，他強調台灣是全球科技供應鏈核心，半導體產量占全球逾六成，最先進晶片更超過九成。一旦晶片供應受阻，影響不只限於高科技工廠，也會反映在美國家庭日常消費與地方產業發展上。

深化台美合作　籲反對以武力改變現狀
面對全球挑戰升高，林主恩指出，台美合作仍持續推進，包括1月簽署的投資合作備忘錄，加強供應鏈韌性與產業布局；以及在「台美教育倡議」高層對話中，深化半導體與人工智慧人才培育。

他形容台灣是「有能力的夥伴」，呼籲美國各界領袖與社群共同反對任何以武力改變現狀的行為，支持航行自由，並持續強化台美在經貿、科技與教育等多元合作。

亞特蘭大駐處投書美媒：若台遭中封鎖將衝擊美供應鏈

亞特蘭大駐處投書美媒：若台遭中封鎖將衝擊美供應鏈

