國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

好市多烤雞「無防腐劑」翻車！美消費者集體訴訟　官方回應了

▲▼好市多烤雞（圖／達志影像／美聯社）

▲好市多烤雞是好市多高CP值代表，年賣1億隻。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

美國好市多（Costco）烤雞以4.99美元超高CP值、「無防腐劑」著稱，每年賣出超過1億隻，堪稱神級烤雞。如今卻被南加州2名女性消費者告上法院，指控烤雞添加磷酸鈉、鹿角菜膠，以維持肉質水分和口感，根本不是官方宣稱的「無防腐劑」。對此，官方回應，已移除相關標籤。

集體訴訟控好市多烤雞「無防腐」不實

綜合《紐約郵報》、《洛杉磯時報》報導，2名女性消費者今年1月22日向加州南區聯邦地方法院提出集體訴訟，強調他們若知道Costco的「科克蘭招牌調味烤雞」含有防腐劑，她們根本不會購買，但賣場告示牌上卻寫著「無麩質、無人工香料、不含防腐劑」，而且這些描述先前也曾列在好市多官網上。

▲▼ 好市多烤雞烤雞腿 。（圖／資料照）

▲好市多烤雞、烤雞腿。（圖／資料照）

好市多總部回應，為了讓烤雞的標示與倉庫、線上呈現的內容保持一致，已經從告示及網頁中移除「無防腐劑」字樣。好市多解釋，使用鹿角菜膠與磷酸鈉，是為了在烹調過程中保持水分和質地，而且2種成分均已獲食品安全局核准。

不過，訴訟主張，好市多把烤雞標示為「不含防腐劑」，實際上含有防腐劑，這是虛假宣傳，也是系統性地誤導消費者，以獲取至少數千萬或上億美元。

磷酸鈉、鹿角菜膠的用途與疑慮

磷酸鈉是一種用於保持水分或色澤、並提升與穩定冷凍食品的添加物，也常被用作結腸鏡檢查前準備的瀉劑處方。鹿角菜膠則是一種從海藻萃取的增稠劑。兩者均可延長品質穩定時間、穩定質地。

有部分研究表明，過量攝取磷酸鈉會增加腎臟負擔和心血管疾病風險，而過量攝取鹿角菜膠則會導致消化道發炎和腸道刺激。

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

