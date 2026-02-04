　
國際

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

日本YouTuber「一夫多妻」網紅渡部龍太翻車，因窮困潦倒，妻離子散。（翻攝自渡部龍X）

▲日本YouTuber「一夫多妻」網紅渡部龍太翻車，因窮困潦倒，妻離子散。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

日本YouTuber網紅渡部龍太因宣揚「一夫多妻」暴紅，巔峰時期高達與8名女子同住、育有11名子女，自己不工作，全靠老婆養，多妻生活羨煞不少人，但也被日本網友狠酸是「軟飯男」，不過他在近日社群坦言，因經濟狀況陷入困境，「紅粉知己」只剩下2房願意繼續追隨他生活，同時也宣告「還會再娶」。

日YT網紅一夫多妻翻車？
渡部龍太主要收入來源，全靠經營YouTube《一夫多妻頻道》維生，因頻道題材新穎，開設後隨即引發關注與討論，也讓大票男人羨煞不已，月入很快就突破100萬（約新台幣20萬元）。據了解，雖渡部龍太對外稱有8名老婆，但實際上他並未與任何一名女子正式結婚，僅分別在日本、馬來西亞與她們生下11名子女。

不過隨著妻子忙著帶小孩，拍影片分身乏術，加上有人理念不合陸續離開，導致頻道收入銳減，難以支應每月至少80萬日圓（約16.3萬台幣）的龐大開銷，最終去年大房與3房陸續帶孩子回娘家後，只剩未有生育的2房還願意跟隨。

宣布破產後仍喊還會再娶？
綜合日媒報導，渡部曾與太太們開會討論擴大家族，「我想走向世界，娶更多老婆」，卻讓妻子們極度不滿，直喊「一夫多妻制太噁心了」，最終成為家庭破碎的壓根稻草。渡部表示，已無家可歸，總財產只剩11萬日圓（約2.2萬台幣），連旅館也住不起，只能與2房睡在箱型車內，但也坦言仍想靠YouTube收入養小孩，同時也宣告打算再找人生小孩「開啟新篇章」，透露目前已有6名不同年齡層與職業的女子應徵。

影片一曝光，讓不少網友痛批，「住在Vellfire上？那你流浪生活真豪華」「這根本就是負面行銷」「說真的妻子們也是自作自受」，也有網友緩頰，「可預想得到的結果」「解散的決定真的很沉重，祝你未來順利，我會繼續支持你」。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

