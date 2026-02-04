最佳身教！小孩撞倒水晶展示櫃　媽媽霸氣「全包」

▲水晶手鍊。（圖／翻攝品牌官網）

記者葉國吏／綜合報導

最佳身教！台南一間百貨的飾品櫃位，近日發生展示櫃被小孩撞倒，結果媽媽當場直接全包，引發討論。

事件發生在台南北區一間新開幕的百貨公司，該飾品品牌櫃位以木質展示桌陳列商品。當時一名母親帶著孩子到櫃上挑選手鍊，孩子疑似低頭看手機，順勢把展示櫃當牆靠，沒想到重心失衡，整張桌子瞬間往前倒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

展示桌倒下瞬間，陳列的多條手鍊散落地面，撞擊力道不小，連裝飾用的盤子也被震裂成兩半。櫃上店員立刻上前整理現場，確認沒有人受傷，氣氛一度相當緊張。

客人堅持全數買下 櫃姐直呼甘心

闖禍後，孩子站在一旁不知所措，母親隨即向櫃姐表達願意負責。擔任櫃姐的品牌門市人員表示，店方原本只打算請顧客結帳幾件明顯受損的商品，但這位媽媽相當堅持，認為其他商品也曾受到撞擊，不應再賣給別人。

經清點，共有9件商品受到影響，在母親要求下全數購買，並以全單88折計算，總金額約2萬多元。櫃姐事後將整個狀況回報總公司，直言這樣的突發情形「真的很少見」，所幸現場無人受傷。

品牌檢討陳列方式 避免類似狀況再發生

根據 《TVBS》報導，這名櫃姐透露，自己第一次遇到展示櫃被撞倒還能這麼圓滿收場的案例，認為這位母親不僅負責任，也替其他顧客著想，孩子事後同樣受到不小驚嚇，也有向店員道歉。

總公司得知後，已著手檢討櫃位安全性，未來不排除在展示櫃加貼警語，或將陳列位置直接移至靠牆區域，降低傾倒風險，避免類似意外再次發生。