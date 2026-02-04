土城11歲女童離奇亡！　曾是連2年朗讀冠軍

記者柯沛辰／綜合報導

新北市土城3日凌晨發生一家7口一氧化碳中毒，送醫後均無生命危險。但早在事件發生前14小時，家裡11歲女童才被發現陳屍臥室，且口吐白沫、腹部腫脹，已呈現屍斑，不排除同樣是因一氧化碳中毒而喪命。校方透露，孩子曾參加全市朗讀比賽，兩度奪冠，是班上模範生，如今發生意外令人遺憾。

女童被發現陳屍家中 14小時後全家也中毒送醫

事件最早發生在2日下午2點多，地點位在土城延和路一處社區。當時家人發現女童比平時晚起床，到了下午3點都還會出房門，因此進房間叫人起床吃飯，怎料卻發現女兒遲遲沒反應，進一步檢查才發現已無呼吸心跳，且已出現屍斑，明顯死亡。

事件發生14個小時後，其餘一家7口在3日凌晨4點多也出現不適，全數被送醫救治，所幸均意識清楚，無生命危險。警消到場檢測，現場一氧化碳濃度高達37ppm，懷疑原本數值可能更高，研判源頭是裝在5樓後陽台的熱水器，疑似燃燒不完全，加上室內空間吊掛衣物，通風不良，導致室內一氧化碳濃度異常升高。

▲11歲女童離奇猝死，家屬神情哀戚前往殯儀館，檢警相驗釐清死因。（圖／記者陳以昇攝）

女童參加朗讀比賽2度奪冠 疑最靠近熱水器喪命

同日下午，女童父親及姑姑雖因一氧化碳中毒感到不適，但仍前往殯儀館，神情哀慟。法醫相驗時，發現女童遺體口吐白沫、腹部腫脹，血液及屍斑都呈現輕微桃紅色，加上女童房間最靠近5樓後陽台熱水器，懷疑死因也是一氧化碳中毒，目前已抽取血液樣本檢驗，以釐清相關死因。

學校主任透露，女童1年級起就是班上模範生，4年級起更展現出語言方面天賦，在4、5年級參加台語朗讀比賽，拿下校內第一，還連續代表學校參加全市比賽，在班上也表現優異，師長讚譽有加，如今發生憾事，學校將啟動關懷措施。

▼土城一氧化碳中毒7口送醫，不排除女童也是中毒而亡。（圖／記者陳以昇翻攝）