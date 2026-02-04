李威精舍案「虐殺真相」曝光！　AI破解群組密碼

▲作家王薀（中）被控率領地下宗教團體虐死蔡姓女信眾，爆發精舍殺人案，他涉嫌重大，目前仍收押中。（圖／鏡週刊提供，下同）

台北地院耗費近年審理精舍殺人案又有重大進展！檢方懷疑藝人李威等人在內的群組對話中，代表至高無上的R是「仁波切」王薀，但偵查中遲遲無法突破，沒想到公訴檢察官蒞庭透過AI輔助查案，比對宗教用語，揪出R就是「仁波切」王薀，即為命案首腦，不僅讓證人鬆口證實，解開信眾在偵查中為何寧可串證且不敢咬人的關鍵。

這也讓蔡姓女信眾遭長期凌虐致死的原因浮現，顯見王薀在該密宗團體具有不可動搖如神般的地位。此外，合議庭在本月10日首度將傳喚法醫釐清死者死因，全案可望進入最終辯論，最快3、4月間即可宣判。

▲台北地院（圖）連月來密集審理精舍殺人案，近日將傳喚法醫作證，釐清被害人死因，成為全案關鍵。

群組對話中，從R的整體對話結構與指揮模式，顯示R在組織內擁有不容質疑的至高地位。審理期間，仍無人願意明說R的身分，陳孟黎靈機一動，為防洩密，僅轉而詢問AI：「R在藏傳佛教代表什麼意思？」沒想到AI回覆指出，在英文宗教文獻中，「Rinpoche（仁波切）」常被簡稱為「R」。

▲檢方透過AI輔助查案並突破證人心防，確認精舍LINE群組被奉為至高無上的「R」就是仁波切，即王薀，讓案情更加鞏固。示意畫面。

檢方指控，蔡姓女信眾於前年7月，在王薀位於台北市大安區的住處「水月草堂」遭長時間凌虐，身體狀況急轉直下，瀕臨死亡時，才被以手推車送往附近精舍。當時，一名美籍信眾Alex正在精舍值班，對多數細節均以「不記得」回應，陳孟黎因透過AI已鎖定R即王薀，所以在法庭詰問釐清施暴、找中醫急救與送醫過程後，突然連番追問「群組裡的R是誰？是不是仁波切？是不是王薀？」Alex被問得措手不及，只好坦承R就是仁波切，也就是王薀。

證實R即代表仁波切王薀，也合理解釋了為何命案發生後，信眾對王薀極度噤聲，甚至寧可串證、頂罪，也不敢指證其人，形同進一步鞏固檢方指控王薀透過精神控制教唆凌虐的犯罪輪廓。

▲監視器畫面錄下王薀信眾在下雨天將蔡姓被害人綁在推車上，再運至精舍。

在這起案件中扮演關鍵工具的AI輔助辦案，應用已日趨成熟，例如多個縣市的警車都配有「AI巡防系統」進行車牌辨識，透過先進的人工智慧影像辨識技術，可在短時間內比對大量車牌，精準辨識出可疑車輛，並及時跳出語音警告，查獲懸掛偽造車牌車輛，相較於傳統人工巡檢方式，大幅提升執法效率，有效遏止不法行為；此外，國道警方也導入AI偵測系統，針對未繫安全帶違規行為加強取締。

對於生成式AI應用，雖然人工智慧可從過往司法案例學習，解析法條做出見解，提升執法效率，大幅縮短文獻調查流程、量刑與撰寫書狀時間，司法院也從4年前即針對不能安全駕駛、幫助詐欺等二類犯罪，以撰寫刑事裁判草稿期望減輕法官工作負荷，不過，審判核心事項仍由法官負責，因AI輔助仍有洩密風險，尤其遇到偵查不公開規定，檢方在實務應用上須更加謹慎，但只要運用得宜，檢方辦案如虎添翼。



