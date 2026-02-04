　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

李威精舍案「虐殺真相」曝光！　AI破解群組密碼

作家王薀（中）被控率領地下宗教團體虐死蔡姓女信眾，爆發精舍殺人案，他涉嫌重大，目前仍收押中。

▲作家王薀（中）被控率領地下宗教團體虐死蔡姓女信眾，爆發精舍殺人案，他涉嫌重大，目前仍收押中。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北地院耗費近年審理精舍殺人案又有重大進展！檢方懷疑藝人李威等人在內的群組對話中，代表至高無上的R是「仁波切」王薀，但偵查中遲遲無法突破，沒想到公訴檢察官蒞庭透過AI輔助查案，比對宗教用語，揪出R就是「仁波切」王薀，即為命案首腦，不僅讓證人鬆口證實，解開信眾在偵查中為何寧可串證且不敢咬人的關鍵。

這也讓蔡姓女信眾遭長期凌虐致死的原因浮現，顯見王薀在該密宗團體具有不可動搖如神般的地位。此外，合議庭在本月10日首度將傳喚法醫釐清死者死因，全案可望進入最終辯論，最快3、4月間即可宣判。

台北地院（圖）連月來密集審理精舍殺人案，近日將傳喚法醫作證，釐清被害人死因，成為全案關鍵。

▲台北地院（圖）連月來密集審理精舍殺人案，近日將傳喚法醫作證，釐清被害人死因，成為全案關鍵。

群組對話中，從R的整體對話結構與指揮模式，顯示R在組織內擁有不容質疑的至高地位。審理期間，仍無人願意明說R的身分，陳孟黎靈機一動，為防洩密，僅轉而詢問AI：「R在藏傳佛教代表什麼意思？」沒想到AI回覆指出，在英文宗教文獻中，「Rinpoche（仁波切）」常被簡稱為「R」。

檢方透過AI輔助查案並突破證人心防，確認精舍LINE群組被奉為至高無上的「R」就是仁波切，即王薀，讓案情更加鞏固。示意畫面。（翻攝網路）

▲檢方透過AI輔助查案並突破證人心防，確認精舍LINE群組被奉為至高無上的「R」就是仁波切，即王薀，讓案情更加鞏固。示意畫面。

檢方指控，蔡姓女信眾於前年7月，在王薀位於台北市大安區的住處「水月草堂」遭長時間凌虐，身體狀況急轉直下，瀕臨死亡時，才被以手推車送往附近精舍。當時，一名美籍信眾Alex正在精舍值班，對多數細節均以「不記得」回應，陳孟黎因透過AI已鎖定R即王薀，所以在法庭詰問釐清施暴、找中醫急救與送醫過程後，突然連番追問「群組裡的R是誰？是不是仁波切？是不是王薀？」Alex被問得措手不及，只好坦承R就是仁波切，也就是王薀。

證實R即代表仁波切王薀，也合理解釋了為何命案發生後，信眾對王薀極度噤聲，甚至寧可串證、頂罪，也不敢指證其人，形同進一步鞏固檢方指控王薀透過精神控制教唆凌虐的犯罪輪廓。

監視器畫面錄下王薀信眾在下雨天將蔡姓被害人綁在推車上，再運至精舍。（翻攝畫面）

▲監視器畫面錄下王薀信眾在下雨天將蔡姓被害人綁在推車上，再運至精舍。

在這起案件中扮演關鍵工具的AI輔助辦案，應用已日趨成熟，例如多個縣市的警車都配有「AI巡防系統」進行車牌辨識，透過先進的人工智慧影像辨識技術，可在短時間內比對大量車牌，精準辨識出可疑車輛，並及時跳出語音警告，查獲懸掛偽造車牌車輛，相較於傳統人工巡檢方式，大幅提升執法效率，有效遏止不法行為；此外，國道警方也導入AI偵測系統，針對未繫安全帶違規行為加強取締。

對於生成式AI應用，雖然人工智慧可從過往司法案例學習，解析法條做出見解，提升執法效率，大幅縮短文獻調查流程、量刑與撰寫書狀時間，司法院也從4年前即針對不能安全駕駛、幫助詐欺等二類犯罪，以撰寫刑事裁判草稿期望減輕法官工作負荷，不過，審判核心事項仍由法官負責，因AI輔助仍有洩密風險，尤其遇到偵查不公開規定，檢方在實務應用上須更加謹慎，但只要運用得宜，檢方辦案如虎添翼。


更多鏡週刊報導
AI破精舍虐殺1／13門徒沒人鬆口R是誰？　精舍最高指令直指仁波切王蘊
AI破精舍虐殺2／算錯帳成催命符　女會計遭剃頭體罰凌虐致死

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／疑借手機不成！砍人釀3傷　警還原開2槍過程
快訊／持刀傷人現場曝！警遭砍血流滿面　兇嫌倒地
快訊／NBA重磅交易！　大鬍子哈登轉隊
「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產
快訊／拖板車撞民宅驚悚畫面曝！　36歲駕駛噴飛慘死
快訊／台股失守3萬2！　台積電跌25元
快訊／隨機砍人兇嫌「胸口中彈」送醫！　民眾氣喊：救他幹嘛
大S離世前「想回家」！　赴機場車內心臟驟停
快訊／南苗市場隨機殺人！警頭中2刀　累計3傷搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

恐怖情人！AirTag裝在「美食鍋裡面」給前女友　找到她現在住哪

獨／網紅愛店出事！陽明山知名森林秘境餐廳　838坪違恐遭剷平

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

快訊／南苗市場隨機殺人現場曝！警頭遭砍血流滿面　兇嫌中槍倒地

運兵車左轉掉出50萬鈔票！路人狂幫撿　10萬「後事錢」不見了

快訊／台東拖板車翻覆撞民宅驚悚畫面曝光！　駕駛噴飛頭重創慘死

快訊／南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

快訊／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

暗槓姊結婚禮金3600元　弟「背信罪」被判刑

土城11歲女童離奇亡！　曾是連2年朗讀冠軍

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

陸屁孩放火燒死薩摩耶

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

恐怖情人！AirTag裝在「美食鍋裡面」給前女友　找到她現在住哪

獨／網紅愛店出事！陽明山知名森林秘境餐廳　838坪違恐遭剷平

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

快訊／南苗市場隨機殺人現場曝！警頭遭砍血流滿面　兇嫌中槍倒地

運兵車左轉掉出50萬鈔票！路人狂幫撿　10萬「後事錢」不見了

快訊／台東拖板車翻覆撞民宅驚悚畫面曝光！　駕駛噴飛頭重創慘死

快訊／南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

快訊／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

暗槓姊結婚禮金3600元　弟「背信罪」被判刑

土城11歲女童離奇亡！　曾是連2年朗讀冠軍

老幼都顧好！　蘇巧慧公布首波福利政見：老人假牙補助最高5萬

獨／網紅愛店出事！陽明山知名森林秘境餐廳　838坪違恐遭剷平

點李貞秀「退大陸國籍申請表」5錯誤　石明謹質疑：臨時亂填的

啦啦隊女神摔車全身傷！飛飛忍痛堅持現身公益活動

Switch賣破1.5億台改寫歷史　任天堂救世主從慘敗到全面翻身

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

美國共和黨議員才轟藍白　今換民主黨議員發聲：非削弱防禦的時候

快訊／南苗市場隨機殺人現場曝！警頭遭砍血流滿面　兇嫌中槍倒地

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

運兵車左轉掉出50萬鈔票！路人狂幫撿　10萬「後事錢」不見了

【科學的盡頭是玄學】寶寶每小時狂哭 爸帶給虎爺過爐居然秒笑了！

社會熱門新聞

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

馬如龍兒身患多種慢性病！妻做筆錄落淚

檢察官摸小30歲帥警！淫喊：肉棒給我看...最終下場曝

快訊／南苗市場兇嫌砍警「胸口中彈」送醫畫面曝光！

台南29歲足療師感情出問題　路上持刀砍人

台南男追砍路人！身分疑是足療師

台南砍人案女傷者發聲！一摸溫熱觸感才知遭砍

台南隨機砍人！攻擊過程影片曝光

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

李威精舍案「虐殺真相」曝光！　AI破解群組密碼

更多熱門

相關新聞

BTS直播演唱會Netflix獨佔

BTS直播演唱會Netflix獨佔

BTS高雄演唱會門票尚未正式開賣，但Netflix知道各位ARMY你們有多想看，直接把他們全員回歸後首唱《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》，以直播形式向全球播放！

《穿著Prada的惡魔2》正式預告公開

《穿著Prada的惡魔2》正式預告公開

女兒在校疑遭霸凌！網紅醫曝校方提1要求震驚

女兒在校疑遭霸凌！網紅醫曝校方提1要求震驚

北士科是風水寶地！命理師曝「倚山傍水」非富即貴

北士科是風水寶地！命理師曝「倚山傍水」非富即貴

退休校長靠一招年領息百萬

退休校長靠一招年領息百萬

關鍵字：

鏡週刊李威

讀者迴響

熱門新聞

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

大S兒女缺席週年儀式掀討論

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

「立春」4生肖先動先贏

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面