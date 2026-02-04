陳文茜「台大坐輪椅當飛鳥」照片曝光！　網友洗版打氣

▲陳文茜分享最新輪椅照。（圖／翻攝臉書／文茜的世界周報 Sisy`s World News，下同）

記者葉國吏／綜合報導

資深媒體人陳文茜抗癌近年狀況備受關注，3日晚間她在台大癌醫分享坐輪椅的照片，簡短寫下「在台大癌醫，坐輪椅當飛鳥」，卻引來大量關注與回應。

照片中，陳文茜身穿白色長洋裝、戴著白色帽子，坐在輪椅上停在醫院走廊中央，雙手水平張開、微微抬頭，彷彿正要振翅飛翔。她以「歲月一瞬即逝」作為文字開場，提醒自己也提醒他人，不要輕易浪費任何正在發生的此刻。

病榻上的哲學 貼文我們的時間感

貼文中，陳文茜也引述作家斯圖特．佛蘭克（Stuart Frankel）的話，提到人生最終留下的悼詞不過短短二十分鐘，曾以為天大的失敗或榮耀，事後回看其實輕如塵埃。字裡行間，展現她對生命重量的重新丈量。

陳文茜於2024年被診斷罹患黑色素癌第四期，癌細胞後續轉移至多個器官，治療歷程不時對外分享。她曾坦言，療程中一度出現類休克狀況，仍以冷靜甚至帶點幽默的方式書寫病程，日前更透露已自行停止免疫治療，為抗癌歷程畫下一個句點。

網友湧入祝福 影像成了力量

貼文曝光後，留言區湧入大量打氣聲音，有人說「只有文茜姐想得出這麼可愛的畫面」，也有人形容她是「靈魂自由的鳥」。不少網友認為，她的精神早已超越身體限制，仍持續給人力量。

面對疾病與未知，陳文茜沒有選擇沉默，而是用影像與文字記錄當下。簡單一張照片，卻讓支持者看見她在逆境中仍保有的溫柔與堅定，也再次證明，生命的重量，往往來自如何面對此刻。