社會 社會焦點 保障人權

不滿房客欠租　房東傳一句「凶宅」慘挨罰1萬元

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名房東因不滿房客積欠房租，竟在去年3月間傳訊息給房客，內容包含「你會死得很難看」、「我不想4個男人把你打死，成為凶宅」等等，結果趕人不成，反而還讓自己吃上官司。高雄地院法官日前審理之後，依犯恐嚇危害安全罪，判處房東拘役15日，得易科罰金1.5萬元，緩刑2年，還要向公庫支付1萬元。

▲▼飯店,住宿,房間,開門。（圖／CFP）

▲房東因房客欠租問題發生爭執，反而讓自己吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，該名房東因為房客積欠房租，心生不滿，竟在2025年3月間透過LINE傳送訊息給房客，要求房客打包走人，內容包含「你7：30前打包走人，不然你就走不了了」、「你會死得很難看」、「他們會用砂輪機切開你的門」、「我不想4個男人把你打死，成為凶宅」等等。

房客擔心真的發生危險，於是向警方報案。房東到案之後辯稱，當時到場的人是他的朋友，但朋友絕對沒有對房客動手。不過，檢方訊後仍認定房東的行為涉犯刑法第305條恐嚇罪嫌，於是依法將他起訴。

高雄地院法官認為，房東是因為租屋糾紛與房客發生衝突，才會傳送上述訊息，考量到他已經坦承犯行，並承諾絕不再犯，展現出相當程度的悔意，最終依犯恐嚇危害安全罪，判處他拘役15日，得易科罰金1.5萬元，另宣告緩刑2年，條件是必須向公庫支付1萬元，全案仍可上訴。

02/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

高雄地院

