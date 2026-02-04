　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／網紅愛店出事！陽明山秘境餐廳占國有地　838坪違建恐遭剷平

▲▼餐廳,廚師,煮飯,烹調。（圖／翻攝自Pixabay）

▲標榜「森林秘境」餐廳藏陽明山國家公園內，占地近838坪，法院判全拆還地。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

標榜「森林秘境」的陽明山餐廳被踢爆違法占地，園管處控洪姓兄弟霸占國有地，蓋住宅、開「潼精緻鐵板料理至善店」、「聽雨軒壽司鐵板店」；被告稱多年繳補償金。士林地院打臉認定補償金非使用權，判建物全拆、補繳不當得利，占地2,770.64平方公尺（約838.12坪）全數騰空歸還。

原告內政部國家公園署陽明山國家公園管理處主張，位於北市士林區的系爭土地屬國有地，依法應作為國家公園管理與保育使用，卻遭洪姓民眾未經同意長期占用。

園管處指出，該處土地上陸續興建鐵門、牌樓、涼亭、儲藏室、棚架與大片水泥庭園，並擴建成多棟住宅，甚至實際作為餐飲營業使用。經查，相關建物內對外營業的餐廳為潼精緻鐵板料理至善店及聽雨軒壽司鐵板店。

園管處進一步測量後確認，遭占用的國有土地面積合計2,770.64平方公尺，因此依法提起民事訴訟，請求拆除地上物、返還土地，並追討占用期間相當於租金的不當得利。

對此，洪姓兄弟抗辯，園管處早在多年前即曾到場測量，並依測量結果逐年向其收取「土地使用補償金」，他們也配合繳納，認為園方形同默許使用，不應事後再要求拆除、返還土地。

▼標榜森林秘境卻占國有地，陽明山餐廳判全拆還地。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

洪姓兄弟另主張，部分水泥地未設圍籬或門鎖，並非專供其使用；另有部分建物已傾頹、屋頂坍塌，實際上已無居住或營業功能，應排除在占用範圍之外，並反訴要求園管處返還多年來溢收的補償金。

法官經查，系爭土地確屬國有，被告未能提出任何合法使用或占用的權源證明。法官指出，園管處過去收取補償金，僅是「占用尚未排除前的暫時處理措施」，並不代表給予合法使用權，也不構成默許或放棄請求返還土地。

法官也不採信被告關於水泥地與傾頹建物不屬占用的說法，認為即便部分建物已無法正常使用，但仍具建物外觀並實際占地，客觀上仍屬占有國有土地。

法官進一步釐清責任歸屬，認定洪姓兄弟雖共同涉案，但實際角色與法律責任並不相同。其中，洪姓胞兄為系爭建物與地上物的所有人，對占用土地具有事實上處分權，屬無權占用國有土地的行為人；至於洪姓胞弟，則僅為餐廳實際經營者，並非建物所有人。

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲木屋大樹下吃飯成賣點，法院判「秘境餐廳」違法占地。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

因此，法院認定，拆屋還地及返還不當得利等責任，僅應由胞兄負擔。同時，洪兄須將占用國有土地上的住宅、餐廳、棚架、涼亭、儲藏室、牌樓、鐵門等地上物全數拆除，刨除鋪設於土地上的大片水泥庭園，並將占用的國有土地共2,770.64平方公尺騰空返還給陽明山國家公園管理機關。

▼在國家公園裡做生意，陽明山名餐廳判全拆還地。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

此外，洪兄還須補繳占用期間不當得利7萬7,033元，並自起訴翌日起按年息5%計算利息；另自2024年11月14日起，須按日給付243元，直到土地實際返還為止。

至於被告提出的反訴部分，法院認定，園管處早年確有依錯誤占用面積計算土地使用補償金的情形，判決須返還洪兄1萬元。全案仍可依法上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不甩鄭麗文稱「我們是中國人」！　蔣萬安重申：我是台灣人
快訊／砍警嫌「胸口中彈」！　搶救無效亡
快訊／強勢回歸！高嘉瑜：希望重新做人、從頭開始
快訊／33歲警頭被砍出2大洞滿臉血！　顱骨骨裂ICU觀察中
大S「泡溫泉＋吃退燒藥」是致命主因！　韓醫：免疫系統投降
港湖最強吸票機回歸！　最大受害者憂：希望高嘉瑜手下留情
快訊／金宣虎涉逃稅發聲道歉了！
南韓完了！美國擬正式宣布「調漲關稅」　高層官員空手而歸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／馬如龍49歲兒「患多種慢性病」猝逝！今下午相驗查明死因

「我不回去了」越南妻喊：台灣地震太可怕　人夫心碎離婚

女通緝犯在醫院咆哮拒盤查　警強勢壓制起出「喪屍煙彈」

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

獨／高雄「排毒一條街」深夜炸街擾民！住戶控：半小時狂吼3次

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

打瞌睡追撞2車釀4傷　駕駛嚇到棄車躲起來！被判刑7個月

台中師生戀出事「臭澀寶」數學師愛上國中妹　停車場舔胸解內衣

凌晨被call去載人...台中男連撞2路邊車　顱內出血搶命中

路口急煞騎士摔進車底！機車滑行百公尺狂噴火光　驚悚畫面曝

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

快訊／馬如龍49歲兒「患多種慢性病」猝逝！今下午相驗查明死因

「我不回去了」越南妻喊：台灣地震太可怕　人夫心碎離婚

女通緝犯在醫院咆哮拒盤查　警強勢壓制起出「喪屍煙彈」

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

獨／高雄「排毒一條街」深夜炸街擾民！住戶控：半小時狂吼3次

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

打瞌睡追撞2車釀4傷　駕駛嚇到棄車躲起來！被判刑7個月

台中師生戀出事「臭澀寶」數學師愛上國中妹　停車場舔胸解內衣

凌晨被call去載人...台中男連撞2路邊車　顱內出血搶命中

路口急煞騎士摔進車底！機車滑行百公尺狂噴火光　驚悚畫面曝

快訊／馬如龍49歲兒「患多種慢性病」猝逝！今下午相驗查明死因

隻字未提關稅！韓派外長急赴紐約會晤盧比歐　美國態度冷淡無共識

官員擬不接受質詢、拒索資　李貞秀：可以去監院檢舉瀆職

罕見！勇士格林深陷交易傳聞　柯爾坦言艱難：我昨天有找他談

長輩紅包「過年要8000、1萬」新鮮人傻眼了！過來人曝行情：不失禮

曝李貞秀放棄中國籍困難點　黃暐瀚力挺：她有資格當中華民國立委

最快6月開工！輝達權利金今拍板　蔣萬安：預計農曆年前簽約

富邦悍將開訓喊「不一樣了」　成軍10年升級迎關鍵賽季

【廣編】風水入畫，祥瑞成境！玲廊滿藝攜手曾啟文《啟緣文旅》於太子文旅登場

國共重啟政黨機制化交流　陸學者：為冰封已久兩岸注入暖意

【警局前行兇】台南街頭爆持刀傷人　3人受傷「1人大量出血」送醫

社會熱門新聞

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

即／南苗市場隨機殺人現場曝！警頭遭砍血流滿面

快訊／南苗市場兇嫌砍警「胸口中彈」送醫畫面曝光！

馬如龍兒身患多種慢性病！妻做筆錄落淚

獨／網紅愛店秘境餐廳　838坪違建恐遭剷平

檢察官摸小30歲帥警！淫喊：肉棒給我看...最終下場曝

獨／高雄地下室驚見裸女　陳屍汽車升降平台

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

台南29歲足療師感情出問題　路上持刀砍人

台南男追砍路人！身分疑是足療師

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

大S兒女缺席週年儀式掀討論

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面