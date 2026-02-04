獨／網紅愛店出事！陽明山秘境餐廳占國有地　838坪違建恐遭剷平

▲標榜「森林秘境」餐廳藏陽明山國家公園內，占地近838坪，法院判全拆還地。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

標榜「森林秘境」的陽明山餐廳被踢爆違法占地，園管處控洪姓兄弟霸占國有地，蓋住宅、開「潼精緻鐵板料理至善店」、「聽雨軒壽司鐵板店」；被告稱多年繳補償金。士林地院打臉認定補償金非使用權，判建物全拆、補繳不當得利，占地2,770.64平方公尺（約838.12坪）全數騰空歸還。

原告內政部國家公園署陽明山國家公園管理處主張，位於北市士林區的系爭土地屬國有地，依法應作為國家公園管理與保育使用，卻遭洪姓民眾未經同意長期占用。

園管處指出，該處土地上陸續興建鐵門、牌樓、涼亭、儲藏室、棚架與大片水泥庭園，並擴建成多棟住宅，甚至實際作為餐飲營業使用。經查，相關建物內對外營業的餐廳為潼精緻鐵板料理至善店及聽雨軒壽司鐵板店。

園管處進一步測量後確認，遭占用的國有土地面積合計2,770.64平方公尺，因此依法提起民事訴訟，請求拆除地上物、返還土地，並追討占用期間相當於租金的不當得利。

對此，洪姓兄弟抗辯，園管處早在多年前即曾到場測量，並依測量結果逐年向其收取「土地使用補償金」，他們也配合繳納，認為園方形同默許使用，不應事後再要求拆除、返還土地。

▼標榜森林秘境卻占國有地，陽明山餐廳判全拆還地。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

洪姓兄弟另主張，部分水泥地未設圍籬或門鎖，並非專供其使用；另有部分建物已傾頹、屋頂坍塌，實際上已無居住或營業功能，應排除在占用範圍之外，並反訴要求園管處返還多年來溢收的補償金。

法官經查，系爭土地確屬國有，被告未能提出任何合法使用或占用的權源證明。法官指出，園管處過去收取補償金，僅是「占用尚未排除前的暫時處理措施」，並不代表給予合法使用權，也不構成默許或放棄請求返還土地。

法官也不採信被告關於水泥地與傾頹建物不屬占用的說法，認為即便部分建物已無法正常使用，但仍具建物外觀並實際占地，客觀上仍屬占有國有土地。

法官進一步釐清責任歸屬，認定洪姓兄弟雖共同涉案，但實際角色與法律責任並不相同。其中，洪姓胞兄為系爭建物與地上物的所有人，對占用土地具有事實上處分權，屬無權占用國有土地的行為人；至於洪姓胞弟，則僅為餐廳實際經營者，並非建物所有人。

▲木屋大樹下吃飯成賣點，法院判「秘境餐廳」違法占地。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

因此，法院認定，拆屋還地及返還不當得利等責任，僅應由胞兄負擔。同時，洪兄須將占用國有土地上的住宅、餐廳、棚架、涼亭、儲藏室、牌樓、鐵門等地上物全數拆除，刨除鋪設於土地上的大片水泥庭園，並將占用的國有土地共2,770.64平方公尺騰空返還給陽明山國家公園管理機關。

▼在國家公園裡做生意，陽明山名餐廳判全拆還地。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

此外，洪兄還須補繳占用期間不當得利7萬7,033元，並自起訴翌日起按年息5%計算利息；另自2024年11月14日起，須按日給付243元，直到土地實際返還為止。

至於被告提出的反訴部分，法院認定，園管處早年確有依錯誤占用面積計算土地使用補償金的情形，判決須返還洪兄1萬元。全案仍可依法上訴。