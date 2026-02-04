女兒疑遭霸凌住院　網紅醫曝校方竟要「受害者道歉」

▲網紅醫師透露，女兒去年12月疑遭男同學踹頭霸凌，校方卻要求他們道歉。（示意圖／pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

網紅醫師發文表示，女兒就讀北市某國中，去年12月疑似遭男同學踹頭，導致重傷住院，如今校方來信告知，調查「因故」延長一個月。不過，真正讓他疑惑的是，校方人員希望他們夫妻倆向班級孩子致歉，令他百思不得其解，「為什麼要『被害者道歉』？」

網紅醫師在臉書說明案件進度，談到第一次調查會議後，學校依規定應於2個月內完成調查並提供結果，但他2日收到校方來信，稱調查處理期限將「因故」延長一個月，所以他要向所有關心這件事的人說聲抱歉，請大家再耐心等候。

他指出，事件發生後，校方人員曾在班級群組中表示：「希望能由學校出面，請夫妻倆向班級孩子致歉。」那是一個班級群組，女兒也在其中。女兒看到這段文字後，非常難過地將截圖傳給了他們夫妻倆，也讓他很疑惑，為什麼校方要「被害者道歉」？

醫師表示，在事件責任尚未釐清之前，校方人員即要求被害者家長向全班致歉，這樣的處理方式，讓他們感到高度不解與震驚，不僅明顯偏離校園安全事件中「保護被害者、避免二次傷害」的基本原則，也讓他們對校方後續處理的中立性與適切性，產生了重大疑慮，並逐步喪失信任。

此外，事件發生初期，朋友們紛紛截圖陌生帳號的惡意留言，提醒他要小心、保護孩子，他看了一下內容，發現幾乎都是在事件發生同一時間設立的新帳號，而且內容都只針對女兒。最終，為了保護孩子身心狀況、穩定其學習與生活環境的考量，他們夫妻倆已在去年底，為女兒辦理轉學。

他回憶，女兒遭不當對待後，導致下肢無力走路、癲癇發作，前後住院兩次，有一段時間更是完全無法行走，他背著女兒進急診室，每天抱女兒去上廁所。儘管女兒其實有點重，但他還抱得動，為了避免女兒心裡難過，他只能強打起笑容說：「妳不要擔心，不能走路也沒關係，反正爸爸可以背著妳一輩子。」