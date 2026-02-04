　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌：在野黨「打下高雄」最大目標　酸賴瑞隆沒有魅力

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席黃國昌日前卸任立委，2026新北市長競選總部也已在1日開幕。對於2026選戰布局，黃國昌表示，在野黨的最大戰略目標就是「打下高雄」，而且這還是一個千載難逢的好機會。

▲民眾黨立委黃國昌出席「珍重再見 後會有期！」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃國昌已卸下立委職務，專心備戰2026選舉。（資料照／記者林敬旻攝）

根據《聯合新聞網》報導，黃國昌首度透露在野黨的最大戰略目標，其實就是「打下高雄」，他認為民進黨立委賴瑞隆是沒有「Charisma（魅力）」的政治人物，對上國民黨立委柯志恩，這對在野黨來說是一個千載難逢的好機會。

而關於2026新北市長選戰的部分，黃國昌的新北市長競選總部1日在新莊開幕，民眾黨前主席柯文哲、中廣前董事長趙少康均受邀出席。黃國昌在致詞時提到，新北市有很多延宕的工程，他決定參選新北市長後，把侯友宜競選新北市長時所有的政見全部列出來，逐項比對落實率，發現侯友宜在市長任內，只要是新北市自己可以完成的事情，政見落實率極高，但如果牽涉到中央，就會被卡住。

黃國昌表示，接下來新北市長競選的過程當中，或許會有人提到跟國民黨籍、政壇前輩李四川彼此之間的競爭，但他希望支持者把這個過程當成台灣民主活力健康的展現，一起讓這個過程成為台灣民主、新北市民選舉的一個典範，讓大家清楚看到，政治不用罵來罵去，政治除了競爭，還有合作。

