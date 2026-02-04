正妹行李箱「Taiwan is not CHINA」瘋傳　事實查核：AI生成圖

▲台灣事實查核中心指出，這張正妹拿「台灣不是中國」行李箱照片是AI生成。。（圖／翻攝X）

記者葉國吏／綜合報導

近日網路瘋傳一張女子搭乘烏克蘭地鐵、行李箱貼著「Taiwan is not CHINA」的照片，引發討論。台灣事實查核中心2日指出，畫面經比對後確認是AI生成，並非真實拍攝。

烏克蘭地鐵照迅速流傳 查核單位著手比對

事件發酵後，台灣事實查核中心介入查證。該照片在社群平台被大量轉貼，不少人認為畫面象徵台灣國際能見度，但也有人質疑背景細節看來不太對勁。

查核中心進一步詢問《烏克蘭之聲》創辦人申武松（Oleksander Shyn），他直言這張圖是AI生成，最大破綻在於女子身後的地鐵路線圖，與實際基輔地鐵配置完全對不上。

路線圖與文法錯誤露餡 成關鍵證據

申武松說，圖中把「基輔」與「地鐵」直接並列，但依正確烏克蘭語文法，必須先將「基輔」轉成形容詞形式，再修飾「地鐵」，否則就是明顯錯誤。

事實查核中心也實際查閱基輔市政府發布的官方觀光指南，確認真實路線分布與網傳圖片明顯不同，進一步排除為實景拍攝的可能。

貼紙「浮」在行李箱上 不自然立體感合成

另外，查核人員指出，行李箱上的標語貼紙看起來像是懸浮在表面，沒有隨著箱體紋路產生凹陷或皺褶，缺乏正常應有的立體感。

綜合路線圖、語言錯誤與影像細節判斷，台灣事實查核中心認定，這張引發熱議的烏克蘭地鐵照片屬於AI合成影像，提醒民眾轉傳前仍要多加查證。