今「立春」4星座財神到　5禁忌一次看

▲▼賞櫻,櫻花,中正紀念堂,賞花。（圖／記者季相儒攝）

▲立春到！許多櫻花也已陸續盛開。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「立春」，清水孟國際塔羅小孟老師分享5項禁忌，像是不可躺著、不能與人吵架；此外，天秤座、魔羯座、巨蟹座、雙子座喜迎財神。

小孟老師在臉書表示，古人說「春分到，蛋兒俏」，顯示在立春時可以用蛋，將蛋立起來，代表立春，也顯示我們要端正品德。

立春開運部分，小孟老師說，首推立春「竹筷開運法」，正所謂一年之季在於春，立春後慢慢萬草叢生，因此建議可以找2個竹筷子代表樹木；在立春時，將竹筷子放在包包或辦公的地方，放1、2天後再拿起來夾東西吃，代表今年有得吃，「有春」（台語）有剩餘、富饒的意涵。

►立春5禁忌

1、不宜搬家

立春是新舊能量的交接之日，所以不可搬家，以免破壞能量。

2、不可與人吵架、爭執

和人起爭執會破壞立春的好運，且會影響一整年，所以盡量以和為貴。

3、不可躺著

春暖之日陽氣正要興起，氣溫開始回升的時候，要養成活動筋骨習慣，促進血液循環，才能保持身體健康。

4、不可劇烈運動

立春是一年的開始，正是開始養生的時刻，若太過激烈運動，會損耗陽氣，對養生不利。

5、不可沉迷遊戲

一年之計在於春，在一年的剛開始就只顧著玩樂，不懂得開始為這一年打拚，將會沒辦法成就大事業。

►立春4星座財神到

Top 4：雙子座

在立春後，偏財運不錯，可以買樂透或刮刮樂試手氣，如果有夢到特殊的暗示或數字，可以趕快記下來。另外，立春後可以開始研究投資理財的相關標的物，會有不錯收穫。

Top 3：巨蟹座

在立春後，工作會非常忙碌，也因如此會有財源進來，可以多安排工作上的行程與事宜，全力衝刺後將有不錯的成績。倘若想要進行投資理財，立春後是非常好的時機點。

Top 2：魔羯座

財運不錯，若是有兼差的朋友，立春後會感覺到金錢收入比以往增加，可多多展現自己讓外界看到才華。另外，善用網路資源去經營自己，事半功倍，會有一番不錯的成果。

Top 1：天秤座

在立春後，正財運很旺，可以在工作上多為自己爭取資源，會得到不錯的回應。雖然手頭上有一些資金可運用，但不要因為情緒化而過度花費，適合將錢存起來。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

