網酸「張忠謀坐輪椅」：有錢又怎樣？　許美華反轟愚蠢

▲網友開小號在Threads上隨意批評被炎上。（圖／翻攝Threads）

記者葉國吏／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前訪台，久未公開露面的台積電創辦人張忠謀以輪椅代步現身餐敘，相關照片在網路流傳後卻引發爭議。部分網友發文感嘆人生，引來反紫光奇遊團成員許美華痛批，直指這類說法是對張忠謀一生成就的嚴重輕蔑，強調張忠謀在全球半導體產業的歷史地位無可取代。

網友嘲諷坐輪椅 貼文引爆輿論反彈

事情起因於一名網友近日在Threads轉發張忠謀坐在輪椅上的照片，並寫出類似人生無常的感慨，提到即使年過九旬、身價驚人又曾呼風喚雨，最後仍難敵老去。貼文曝光後迅速擴散，留言數破千。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少網友對該說法極為不滿，紛紛留言反擊，有人直言「94歲坐輪椅很正常」，也有人反問發文者是否將高齡等同悲情；更多人強調，張忠謀對台灣與全球科技的貢獻，早已讓他的人生極為厚實，完全不該被這樣消費。

許美華動怒回擊 點出張忠謀歷史定位

反紫光奇遊團成員許美華隨後轉發該貼文，並揭露張忠謀近期是因椎間盤突出動手術，才需要以輪椅代步。她痛批，隨手拿長者病中模樣來包裝「人生體悟」，實在荒謬又失禮。

許美華也引用《晶片戰爭》作者克里斯．米勒（Chris Miller）的評論，指出張忠謀是全球產業界「最被低估的領袖之一」。她直言，若沒有張忠謀，世界半導體發展與台灣今日的晶片產業版圖，恐怕完全不是現在的樣子。

政治酸言再惹議 網友直呼不意外

許美華進一步指出，該名網友在發文後，還順勢酸諷黑熊、青鳥、太陽花、野百合等公民運動，語氣充滿政治標籤，讓她直言「看來是藍白小草的機率超過87%」。

她最後強調，像張忠謀這樣影響世界格局的傳奇人物，只值得後人仰望，將其簡化為「坐輪椅的人生感嘆」，不只無聊，更是對歷史與專業的無知展現，也難怪引發如此大的反彈聲浪。