沈慶京：林俊言曾說「柯P不是好人，你沒必要犧牲」

▲威京集團總裁沈慶京。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

威京集團總裁沈慶京指控，京華城案承辦檢察官林俊言在偵辦過程中，私下以「抽銀根」、「難交保」等說法施壓，威逼他認罪，請求檢察官評鑑委員會個案評鑑。不過，檢評會調查後認為，林俊言雖行為不當，違反《檢察官倫理規範》，但未達需懲戒的重大違失程度，僅移請新北檢作監督處分。對此，沈痛批「官官相護」、「輕輕放下」，令人遺憾。

不錄音錄影「聊天」2小時 威脅「抽銀根」不讓交保

沈慶京指出，林俊言2024年10月曾赴台北醫院會議室，說要用「不錄音」、「不錄影」的情況下和他「聊天」2個多小時，期間還告訴他：「柯P不是好人，你沒有必要為他犧牲」、「我已經將手上資料給銀行，讓銀行對你們公司抽銀根」、「我也扣押京華城土地，你公司也會不見了，你身體不好法院也不會讓你交保」。

沈慶京說，當時他堅持沒有做的事不能亂講，也向林俊言提及，覺得自己最大的成就是幫老兵回鄉探親，並促成前總統蔣經國提前開放兩岸探親、宣佈解嚴及開放黨禁報禁，但一講這些話，林俊言就暴怒大罵：「你們中國人就是這樣想的。」

▲沈慶京透露，林俊言曾跟他說「柯文哲不是好人」。（圖／記者李毓康攝）

排除律師陪同偵訊 還下令「不要讓律師知道」

4天後一早，林俊言又以「視察監所」名義前往台北醫院，重複要求他認罪，否則不能交保，公司也會受到損害。沈回憶，在10月18日開庭前，他約了律師見面，但出現在北檢偵訊室的卻是林俊言，對方依舊繼續威逼他認罪，還下令法警「不要讓律師知道」，讓他當場氣得大罵林是「土匪強盜」。

檢評會「輕輕放下」僅移職務監督 對司法是「雙重傷害」

沈慶京痛批，如今檢評會認定林違反《檢察官倫理規範》第2條之勤慎義務，卻只移送職務監督，這是對司法的「雙重傷害」。第一重傷害，檢察官公然濫權，以毀滅民間企業、持特定政治立場偵查、並排除律師陪同偵訊等不正手段，企圖逼取「咬出柯文哲」的假證詞。

第二重傷害，是檢察體制對不正辦案的輕縱。一個踐踏被告防禦權、無視偵查不公開、威脅逼迫教唆偽證的檢察官，事後竟僅面臨輕微的職務監督，這是在告訴全體執法人員：只要政治正確，違法辦案是可以被默許的。

沈慶京強調，他一再向林俊言說明，柯文哲並未提出任何條件，他也從未對其行賄。但林俊言要的不是事實，而是符合他政治預設的劇本，並以「若不配合認罪，公司就不保」為籌碼，企圖將他推向「作假證詞」的懸崖，「這不僅是對我人格的侮辱，更是對司法調查真相功能的徹底否定。」



林俊言違法辦案卻升官 沈呼籲法務部長向公眾說明

沈慶京直呼，若司法只剩下讓人「恐懼」的功能，而無法讓人「信任」，這與獨裁體制的東廠和錦衣衛何異？最令社會大眾難以接受的是，林俊言在違法辦案手段後，竟獲升任新北地檢署主任檢察官，這有多麼諷刺！

沈慶京公開質疑檢察高層，為何對於一名被檢評會認定違法、涉嫌不正訊問、排除律師陪同偵訊的檢察官，不但不予查辦，反而給予晉升？這是對國家司法尊嚴的直接挑戰，更是對所有奉公守法、兢兢業業的檢察官的莫大諷刺。提拔他的法務部長有義務向公眾說明，這份「功勞」是否建立在踐踏人權與破壞法治之上？還是執行政治任務的「酬傭」？