政治

賴清德「找好老師不如找好書」惹議　府貼逐字稿：勿栽贓

▲▼總統賴清德在台北書展致詞引起爭議。（圖／翻攝臉書／賴清德）

▲總統賴清德在台北書展致詞引起爭議。（圖／翻攝臉書／賴清德，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

總統賴清德2日國際書展談閱讀，提到好老師難得、不如找本好書，引發部分解讀指其輕視教師，總統府隨後澄清原意，呼籲外界別斷章取義。

賴清德總統2日出席國際書展活動時，分享自身對閱讀的重視，一句「好老師可遇不可求，不如找本好書」在網路上被放大解讀，甚至被質疑是在輕蔑、侮辱教師，引發輿論討論。

總統府發言人郭雅慧2日晚間回應，表示相關說法並非賴總統原意，外界若只擷取單一句話加以操作，容易造成誤解，也對第一線教育工作者不公平。

▲▼總統賴清德在台北書展致詞引起爭議。（圖／翻攝臉書 ／賴清德）

府方還原致詞脈絡
郭雅慧指出，賴總統在書展致詞時，主要是希望家長別過度追逐所謂的明星學校或名師班級，而是鼓勵孩子養成閱讀習慣，透過書本拓展視野與學習能力。

她強調，賴總統一向肯定教師的專業與付出，發言內容是在分享教育觀與閱讀經驗，並非貶低老師，呼籲外界不要刻意切割前後語境，進行政治攻擊。

▲▼總統賴清德在台北書展致詞引起爭議。（圖／翻攝臉書 ／賴清德）

貼逐字稿反擊質疑
郭雅慧也同步公開賴總統當天的完整致詞內容「我個人是非常重視閱讀，我還記得我擔任台南市長的時候，很多家長都想要讓他的孩子擠進去明星的升學學校，然後想盡辦法要擠到出名的老師的班級上面去，那我當然不同意這樣的事情。那我跟台南市的校長、老師，跟家長講，要找一個好學校，擠進去一個好學校不如碰到一個好老師，可是好老師是可遇不可求，那當然現在整個老師都很有使命感，你也不一定要找那一位老師，但是找老師不如找好的書，所以我在台南市的時候有推廣閱讀計畫」。

02/01 全台詐欺最新數據

403 2 1245 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當情報員？　日媒：台灣另有布局
凍3天！　估跌破6℃強冷空氣要來了
大谷翔平新IG太療癒！　愛女身影入鏡融
雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照！　入境星國揭「小黑屋」內幕
網酸「張忠謀坐輪椅」：有錢又怎樣？　許美華反轟愚蠢
吉田正尚獲紅襪放行出戰WBC　日本隊最後1席名單成焦點
降10℃時間曝　西望洋颱風最快今生成
川普結束政府停擺、軟體股拖累美股重挫　台積電ADR跌1.64

賴清德

