生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今「立春」一招財運開紅盤　3生肖貴人到

▲農曆新年走春景點,萬華龍山寺,兔年安太歲,點燈祈福,艋舺龍山寺,國定古蹟。（圖／記者謝婷婷攝）

▲命理師說，可在立春當天前往跟自己有緣或方便的寺廟拜拜。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「立春」，命理師柯柏成表示，在立春存入帳戶1680元，讓財運開春就逢喜事開紅盤，7日內的「小禁忌」是不講氣話、不做情緒性決定；好運生肖「羊、虎、狗」多有貴人相助，而犯太歲生肖「馬、鼠、兔、牛」要注意。

立春今晨4時1分51秒交節氣

柯柏成在臉書說，2026年的立春在今天凌晨4時1分51秒交節氣，是24節氣的第一個節氣，標誌的新一年從這個交節氣後起。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯柏成指出，可能一般人的觀念是到了大年初一才算馬年，實際上依據八字理論，立春交節氣的凌晨4時1分51秒後出生的嬰兒就算是屬馬，之前出生的屬蛇；因去年閏年的關係，今年過年的時間變得比較晚，但立春精確到秒計算，因此出生的嬰兒不會有搞不清楚生肖的狀況。

1680元存帳戶 財運開紅盤

柯柏成提醒，立春後7日內的「小禁忌」是不講氣話、不做情緒性決定，可以婉拒一件本來會勉強答應的事，對於開春的運勢都有正面的影響；往年介紹過的「立春」音同「利存」，在立春這天存入帳戶1680元，或者是家人朋友之間互轉帳也可以，讓自己的財運開春就逢喜事開紅盤。

▼「立春」標誌的新一年從這個交節氣後起。（示意圖／VCG）

▲今年立春是在國曆2月4日上午10點43分後，正式邁入兔年。（示意圖／視覺中國CFP）

柯柏成提到，可在立春當天前往跟自己有緣或方便的寺廟拜拜，講究一點可以往住家東方的寺廟；立春為歲氣交接點，人若在此時「主動行動」，象徵順應新氣，走春等於用「身體移動」去接新氣，避免舊氣滯留，立春當天或前三日、後三日，向東、向陽、乾淨之地，公園、廟前廣場、河濱都可，散步至少15分鐘以上。

柯柏成表示，「躲春」非古典節氣禮制，而是後世術數體系中，因應歲氣交接所形成的民間因應方式，因為交節氣時天地磁場紊亂，加上是歲氣交集的時刻沖煞較多，有部分的人需要躲春。

「馬、鼠、兔、牛」要躲春

柯柏成說，犯太歲的四個生肖馬、鼠、兔、牛，由於今年立春交節氣是在凌晨4點，完整的躲春應該是從凌晨3點起至凌晨5點，待在室內，不要做重大決定、不要吵架，由於這個時間點大多數人都還在夢鄉，就好好睡覺就可以。

柯柏成提到，往年介紹過的「立春」音同「利存」，在立春這天存入帳戶1680元、88元、168元這些金額皆可，或是家人朋友之間互轉帳也可以；由於丙午年的生旺顏色為黃色，火生土的原因，如果自己的往來銀行有企業識別色為黃色系，存入這個帳戶為首選，讓自己的財運開春就逢喜事開紅盤。

「羊、虎、狗」有貴人相助

柯柏成寫道，馬、鼠、兔、牛犯太歲，為立春注意的生肖；好運的生肖羊、虎、狗多有貴人相助，無論是課業或業務上都有不錯的助力。

柯柏成表示，立春的吉時多半發生在清晨到上午，由於「陽氣初升」象徵氣運騰升的開始，上述的好運生肖羊、虎與狗，可以在立春當天的下午5至7時，穿紅色衣物往住家東北方走一走至少15分鐘納氣，路線可以事先規劃一下，散步的終點可以小買彩券樂透兩張，有相當不錯的手氣。

柯柏成說，在奇門遁甲裡，該時段為「鳳入丹山」的好格局，如果利用來跟客戶談判合作，甚至找主管談升級加薪，都有不錯的結果。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

02/01 全台詐欺最新數據

403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當情報員？　日媒：台灣另有布局
凍3天！　估跌破6℃強冷空氣要來了
大谷翔平新IG太療癒！　愛女身影入鏡融
雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照！　入境星國揭「小黑屋」內幕
網酸「張忠謀坐輪椅」：有錢又怎樣？　許美華反轟愚蠢
吉田正尚獲紅襪放行出戰WBC　日本隊最後1席名單成焦點
降10℃時間曝　西望洋颱風最快今生成
川普結束政府停擺、軟體股拖累美股重挫　台積電ADR跌1.64

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

今天是24節氣的「立春」，清水孟國際塔羅小孟老師分享5項禁忌，像是不可躺著、不能與人吵架；此外，天秤座、魔羯座、巨蟹座、雙子座喜迎財神。

「立春」4生肖先動先贏

「立春」4生肖先動先贏

2月上旬「好運臨門四大生肖」

2月上旬「好運臨門四大生肖」

不是大年初一！馬寶寶要從「這天」開始

不是大年初一！馬寶寶要從「這天」開始

立春柯柏成生肖

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

