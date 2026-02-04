今「立春」一招財運開紅盤　3生肖貴人到

▲命理師說，可在立春當天前往跟自己有緣或方便的寺廟拜拜。（示意圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「立春」，命理師柯柏成表示，在立春存入帳戶1680元，讓財運開春就逢喜事開紅盤，7日內的「小禁忌」是不講氣話、不做情緒性決定；好運生肖「羊、虎、狗」多有貴人相助，而犯太歲生肖「馬、鼠、兔、牛」要注意。

立春今晨4時1分51秒交節氣

柯柏成在臉書說，2026年的立春在今天凌晨4時1分51秒交節氣，是24節氣的第一個節氣，標誌的新一年從這個交節氣後起。

柯柏成指出，可能一般人的觀念是到了大年初一才算馬年，實際上依據八字理論，立春交節氣的凌晨4時1分51秒後出生的嬰兒就算是屬馬，之前出生的屬蛇；因去年閏年的關係，今年過年的時間變得比較晚，但立春精確到秒計算，因此出生的嬰兒不會有搞不清楚生肖的狀況。

1680元存帳戶 財運開紅盤

柯柏成提醒，立春後7日內的「小禁忌」是不講氣話、不做情緒性決定，可以婉拒一件本來會勉強答應的事，對於開春的運勢都有正面的影響；往年介紹過的「立春」音同「利存」，在立春這天存入帳戶1680元，或者是家人朋友之間互轉帳也可以，讓自己的財運開春就逢喜事開紅盤。

▼「立春」標誌的新一年從這個交節氣後起。（示意圖／VCG）



柯柏成提到，可在立春當天前往跟自己有緣或方便的寺廟拜拜，講究一點可以往住家東方的寺廟；立春為歲氣交接點，人若在此時「主動行動」，象徵順應新氣，走春等於用「身體移動」去接新氣，避免舊氣滯留，立春當天或前三日、後三日，向東、向陽、乾淨之地，公園、廟前廣場、河濱都可，散步至少15分鐘以上。

柯柏成表示，「躲春」非古典節氣禮制，而是後世術數體系中，因應歲氣交接所形成的民間因應方式，因為交節氣時天地磁場紊亂，加上是歲氣交集的時刻沖煞較多，有部分的人需要躲春。

「馬、鼠、兔、牛」要躲春

柯柏成說，犯太歲的四個生肖馬、鼠、兔、牛，由於今年立春交節氣是在凌晨4點，完整的躲春應該是從凌晨3點起至凌晨5點，待在室內，不要做重大決定、不要吵架，由於這個時間點大多數人都還在夢鄉，就好好睡覺就可以。

柯柏成提到，往年介紹過的「立春」音同「利存」，在立春這天存入帳戶1680元、88元、168元這些金額皆可，或是家人朋友之間互轉帳也可以；由於丙午年的生旺顏色為黃色，火生土的原因，如果自己的往來銀行有企業識別色為黃色系，存入這個帳戶為首選，讓自己的財運開春就逢喜事開紅盤。

「羊、虎、狗」有貴人相助

柯柏成寫道，馬、鼠、兔、牛犯太歲，為立春注意的生肖；好運的生肖羊、虎、狗多有貴人相助，無論是課業或業務上都有不錯的助力。

柯柏成表示，立春的吉時多半發生在清晨到上午，由於「陽氣初升」象徵氣運騰升的開始，上述的好運生肖羊、虎與狗，可以在立春當天的下午5至7時，穿紅色衣物往住家東北方走一走至少15分鐘納氣，路線可以事先規劃一下，散步的終點可以小買彩券樂透兩張，有相當不錯的手氣。

柯柏成說，在奇門遁甲裡，該時段為「鳳入丹山」的好格局，如果利用來跟客戶談判合作，甚至找主管談升級加薪，都有不錯的結果。

