國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

開戰？美軍擊落伊朗無人機　白宮：按原定計畫進行

▲▼美軍航空母艦。（圖／翻攝臉書／U.S. Navy）

▲美軍航空母艦。（圖／翻攝臉書／U.S. Navy）

記者葉國吏／綜合報導　

美軍F-35C匿蹤戰機在阿拉伯海擊落1架逼近航艦的伊朗無人機，引發關注。白宮隨後強調，相關軍事事件不影響外交節奏，美伊官員間既定會談仍將依原計畫進行。

美國白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，美方並未因這起空中事件調整政策方向。她強調，華府處理安全威脅的同時，也會持續推動既有的外交安排。

美伊接觸行程未變　外交與軍事分線進行
李威特透露，美國特使、前外交官魏科夫（Steve Witkoff）預計在本週稍晚與伊朗方面會面。她在接受福斯新聞訪問時直言，相關會談「仍照原定計畫進行」，沒有取消或延後。

白宮說法顯示，美方試圖把軍事應對與外交對話分開處理，避免單一事件干擾整體布局，也向外界釋出降溫訊號。

無人機逼近航艦　F-35C即時攔截
美軍中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯（Tim Hawkins）指出，當時1架伊朗「夏德-139」（Shahed-139）無人機以具威脅性的方式，朝正在阿拉伯海航行的美軍航艦接近。

霍金斯表示，美軍派出F-35C匿蹤戰機即時應對，成功將無人機擊落，整個過程中未對周邊船艦造成進一步風險。

美方未傳傷亡　強調行動屬防禦性質
美軍說明，這起事件並未造成任何美方人員受傷，也沒有裝備受損，顯示航艦與隨行兵力維持高度戒備與反應能力。

美方同時重申，相關行動純屬自我防衛，目的在確保海上安全與部隊安全，並不代表正在升高與伊朗之間的衝突層級。

02/01 全台詐欺最新數據





