淫魔「艾普斯坦」案　柯林頓夫婦2月底出席作證

▲美國司法部19日公開已故富商、性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）大量檔案照片，前總統比爾．柯林頓（Bill Clinton）將於2月27日出席聽證。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國聯邦眾議院監督暨政府改革委員會主席柯默宣布，前總統柯林頓與前國務卿希拉蕊，月底將就艾普斯坦案赴國會公開作證，相關調查再度引爆華府朝野對立，也讓多位政壇重量級人物成為焦點。

美國聯邦眾議院監督暨政府改革委員會共和黨籍主席柯默（James Comer）今天表示，前總統比爾．柯林頓（Bill Clinton）將於2月27日出席聽證，就性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關問題作證；前國務卿、民主黨重量級人物希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）則提前一天到場。

拒絕到讓步 全面配合調查

柯默指出，在委員會啟動因拒不配合傳票、可能依藐視國會法處理的程序後，這對民主黨政治夫妻「已完全讓步」，同意出席具備書面紀錄與全程錄影的作證聽證。

此前，柯林頓夫婦曾拒絕到國會說明，對外僅稱無義務回應他們與艾普斯坦之間的關聯。艾普斯坦是身敗名裂的金融界人士，生前和多名國際商界及政壇要角往來密切，並在2019年遭羈押期間死亡。

發言人證實出席 案件持續發酵

不過，前總統發言人尤瑞尼亞（Angel Urena）日前在社群平台X發文證實，柯林頓夫婦將會現身國會，並稱兩人期待藉此建立「對所有人一體適用的標準」。

艾普斯坦案件多年來持續在華府投下陰影，牽動多位美國政治人物，也被視為高度政治化的調查之一，凸顯國會內部尖銳的黨派攻防。

文件暴增三百萬頁 民主黨質疑動機

美國司法部上週公布超過300萬份與艾普斯坦調查相關的文件，內容包含他與眾多社會名流的聯絡紀錄，再度推升外界關注。

民主黨則反批，共和黨主導的調查被用來攻擊政治對手，而非真正的國會監督，並指出與艾普斯坦交情匪淺的美國總統川普（Donald Trump）至今未被要求出席作證，質疑標準是否一致。