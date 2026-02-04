　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國出生即有「公民權」案　最高法院4/1聽審

▲▼川普,橢圓形辦公室（Oval Office）,簽署行政命令。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國最高法院宣布，將於4月1日首度聽取「在美出生即有公民權」的憲法爭議案。外界預料最快初夏出爐結果，若裁定有利美國總統川普（Donald Trump）政府，恐改寫沿用百年的出生屬地主義，對移民與赴美生產帶來重大影響。

美國最高法院日前公布今年春季開庭行程，確認將在4月1日審理「川普訴芭芭拉案」（Trump v. Barbara）。這起案件聚焦出生公民權，備受關注，法律圈普遍預估，6月底到7月初就可能看到最終判決。

最高法院排程出爐　判決效力恐遍及全美
若最高法院最終站在政府一方，裁定將適用於全國，形同推翻美國長期承認的出生即取得公民身分原則。屆時，不僅移民政策走向可能翻轉，也將影響不少外籍人士赴美生產的考量。

這場憲法攻防始於美國總統川普（Donald Trump）去年1月20日就職當天，他簽署行政命令，規定只有父母至少一人是美國公民或持有永久居留權，新生兒才能申請公民身分。多個州的聯邦法院隨後認定命令違憲，兩個聯邦巡迴上訴法院也下達禁制令，暫時擋下政策上路。

司法部上訴到底　民權團體成原告
最高法院去年6月曾裁定，下級法院不得要求禁制令在全美通行，雖未直接碰觸出生公民權的實質爭點，但被視為對川普政府較有利，促使司法部決定繼續上訴。

司法部副檢察長索爾（John Sauer）去年9月請求大法官審查相關判決，焦點放在美國民權聯盟（American Civil Liberties Union，ACLU）於新罕布什爾州提出的「芭芭拉案」。該案是替受行政命令影響、近期在美出生者提出的集體訴訟，最高法院已於去年底同意受理。

第14修正案解釋分歧　影響30萬新生兒
爭議核心在1868年通過的憲法第14修正案，條文明定，在美出生並受司法管轄者即為公民。川普政府則主張，當年立法背景是為解決被奴役者及其後代身分問題，不等於保障無合法身分父母所生子女自動成為美國人。

目前全美每年約有30萬名嬰兒，父母是無證移民、非法入境者或持短期簽證。儘管多州法院已下令停止執行相關行政命令，川普政府仍持續收緊移民政策，加大力度逮捕不具合法身分者，讓這場官司更具政治與社會張力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
古林睿煬、孫易磊避戰日本先當情報員？　日媒：台灣另有布局
凍3天！　估跌破6℃強冷空氣要來了
大谷翔平新IG太療癒！　愛女身影入鏡融
雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照！　入境星國揭「小黑屋」內幕
網酸「張忠謀坐輪椅」：有錢又怎樣？　許美華反轟愚蠢
吉田正尚獲紅襪放行出戰WBC　日本隊最後1席名單成焦點
降10℃時間曝　西望洋颱風最快今生成
川普結束政府停擺、軟體股拖累美股重挫　台積電ADR跌1.64

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

緬甸深夜5.9地震　傷亡不明

川普結束政府停擺、軟體股拖累美股重挫　台積電ADR跌1.64％

開戰？美軍擊落伊朗無人機　白宮：按原定計畫進行

美國會通過支出法案　聯邦政府局部停擺結束

淫魔「艾普斯坦」案　柯林頓夫婦2月底出席作證

美國出生即有「公民權」案　最高法院4/1聽審

馬斯克找淫魔富豪登「極樂島」　女兒首證實：記憶與時間軸相符

80m風力發電機塔柱折斷！韓「豆腐渣工程」倒塌成灰　轎車加速逃命

救家人！澳13歲少年「獨泳4小時」回岸求援　奇蹟救回漂流弟妹

星馬祭鞭刑打擊詐騙！詐欺犯「最多鞭24下」臀裂痛爆　同性連結也遭鞭

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

緬甸深夜5.9地震　傷亡不明

川普結束政府停擺、軟體股拖累美股重挫　台積電ADR跌1.64％

開戰？美軍擊落伊朗無人機　白宮：按原定計畫進行

美國會通過支出法案　聯邦政府局部停擺結束

淫魔「艾普斯坦」案　柯林頓夫婦2月底出席作證

美國出生即有「公民權」案　最高法院4/1聽審

馬斯克找淫魔富豪登「極樂島」　女兒首證實：記憶與時間軸相符

80m風力發電機塔柱折斷！韓「豆腐渣工程」倒塌成灰　轎車加速逃命

救家人！澳13歲少年「獨泳4小時」回岸求援　奇蹟救回漂流弟妹

星馬祭鞭刑打擊詐騙！詐欺犯「最多鞭24下」臀裂痛爆　同性連結也遭鞭

啦啦隊女神若潼爆新歡？夜奔KTV密會帥氣男　凌晨獲專車護送返家

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

李威精舍案「虐殺真相」曝光！　AI破解群組密碼

陳文茜「台大坐輪椅當飛鳥」照片曝光！　網友洗版打氣

立春錢來了！　簡單2步驟財運旺整年

黃國昌：在野黨「打下高雄」最大目標　酸賴瑞隆沒有魅力

女兒疑遭霸凌住院　網紅醫曝校方竟要「受害者道歉」

微信公布校園AI教育成果　逾5千校導入小程式、創作專案破17萬

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他不捨哭了：飯一口都嚥不下去

A-Lin台上淚崩「唱不下去」　哭喊：鼻涕一直流出來！

國際熱門新聞

馬斯克找淫魔登極樂島　女兒首證實

川普結束政府停擺、軟體股拖累美股重挫　台積電ADR跌1.64％

美軍擊落伊朗無人機　白宮：按原定計畫進行

韓「豆腐渣工程」！80m風電塔柱折斷化成灰

星馬祭鞭刑打擊詐騙！「最多鞭24下」痛爆

淫魔「艾普斯坦」案　柯林頓夫婦2月底出席作證

美國、阿根廷撤資重擊！WHO被迫裁員25%

緬甸深夜5.9地震　傷亡不明

美國出生即有「公民權」案　最高法院4/1聽審

13歲少年獨泳4小時求援　奇蹟救回漂流弟妹

美國會通過支出法案　聯邦政府局部停擺結束

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

受害人裸照全看光　司法部急下架淫魔照

女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光

更多熱門

相關新聞

放過哈佛？　川普加碼求償318億

放過哈佛？　川普加碼求償318億

美國總統川普施壓自由派高等教育機構的行動中，哈佛大學一直是首要目標，《紐約時報》日前披露川普在雙方談判中做出重大讓步，撤回要求哈佛支付2億美元（約新台幣63億元）和解金的要求，但他隨後在自家社群平台Truth Social發文駁斥，更宣布向哈佛求償高達10億美元（約新台幣318億元）。

美印達成協議！川普逼印度斷俄油改買委內瑞拉　印度並非全盤皆輸

美印達成協議！川普逼印度斷俄油改買委內瑞拉　印度並非全盤皆輸

美伊重啟談判　川普警告1情況恐釀壞事

美伊重啟談判　川普警告1情況恐釀壞事

川普推120億美元「關鍵礦產戰略儲備」

川普推120億美元「關鍵礦產戰略儲備」

川普、馬斯克與英國前王子都牽扯！　淫魔富商「上流檔案」一次看

川普、馬斯克與英國前王子都牽扯！　淫魔富商「上流檔案」一次看

關鍵字：

川普

讀者迴響

熱門新聞

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

大S兒女缺席週年儀式掀討論

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

「立春」4生肖先動先贏

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

馬如龍兒身患多種慢性病！妻做筆錄落淚

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

馬斯克找淫魔登極樂島　女兒首證實

檢察官摸小30歲帥警！淫喊：肉棒給我看...最終下場曝

賓士撐不住海外「跳水大降價」

台南男追砍路人！身分疑是足療師

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面