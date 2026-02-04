美國出生即有「公民權」案　最高法院4/1聽審

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國最高法院宣布，將於4月1日首度聽取「在美出生即有公民權」的憲法爭議案。外界預料最快初夏出爐結果，若裁定有利美國總統川普（Donald Trump）政府，恐改寫沿用百年的出生屬地主義，對移民與赴美生產帶來重大影響。

美國最高法院日前公布今年春季開庭行程，確認將在4月1日審理「川普訴芭芭拉案」（Trump v. Barbara）。這起案件聚焦出生公民權，備受關注，法律圈普遍預估，6月底到7月初就可能看到最終判決。

最高法院排程出爐 判決效力恐遍及全美

若最高法院最終站在政府一方，裁定將適用於全國，形同推翻美國長期承認的出生即取得公民身分原則。屆時，不僅移民政策走向可能翻轉，也將影響不少外籍人士赴美生產的考量。

這場憲法攻防始於美國總統川普（Donald Trump）去年1月20日就職當天，他簽署行政命令，規定只有父母至少一人是美國公民或持有永久居留權，新生兒才能申請公民身分。多個州的聯邦法院隨後認定命令違憲，兩個聯邦巡迴上訴法院也下達禁制令，暫時擋下政策上路。

司法部上訴到底 民權團體成原告

最高法院去年6月曾裁定，下級法院不得要求禁制令在全美通行，雖未直接碰觸出生公民權的實質爭點，但被視為對川普政府較有利，促使司法部決定繼續上訴。

司法部副檢察長索爾（John Sauer）去年9月請求大法官審查相關判決，焦點放在美國民權聯盟（American Civil Liberties Union，ACLU）於新罕布什爾州提出的「芭芭拉案」。該案是替受行政命令影響、近期在美出生者提出的集體訴訟，最高法院已於去年底同意受理。

第14修正案解釋分歧 影響30萬新生兒

爭議核心在1868年通過的憲法第14修正案，條文明定，在美出生並受司法管轄者即為公民。川普政府則主張，當年立法背景是為解決被奴役者及其後代身分問題，不等於保障無合法身分父母所生子女自動成為美國人。

目前全美每年約有30萬名嬰兒，父母是無證移民、非法入境者或持短期簽證。儘管多州法院已下令停止執行相關行政命令，川普政府仍持續收緊移民政策，加大力度逮捕不具合法身分者，讓這場官司更具政治與社會張力。