凍3天！　估跌破6℃強冷空氣要來了

▲吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓周四晨發展成輕颱西望洋，周五晨登陸民答那峨北部。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，歐美模式最新模擬，周六至下周一這波冷空氣的強度，台北測站皆有觸及10度，而成為入冬以來第2波寒流的機率，本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下。

今起高溫回到25度以上

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周五各地晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨的機率，冷空氣減弱，白天陽光下暖如春，各地區高溫在25度以上，夜間因輻射冷卻，早晚又入冬，各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。

吳德榮說，周五午夜前後鋒面抵達，北台變天；周六中部以北轉濕冷有雨，越晚越冷；周日、下周一各地寒冷；周日北部轉多雲，中南部晴朗，東半部有局部短暫雨；下周一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨。

▼周五午夜變天。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



周末急凍挑戰寒流

吳德榮提醒，歐洲（ECMWF）及美國（GFS）模式最新模擬，周六至下周一這波冷空氣的強度，台北測站皆有觸及10度，而成為入冬以來第2波寒流的機率，本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應做好防寒的準備，並續觀察各國模式調整。

吳德榮分析，下周二白天至下周三冷空氣逐日減弱，各地晴朗，白天氣溫升，但因夜間輻射冷卻加成，清晨部分縣市的平地最低氣溫仍在10度以下；下周三晚另一波冷空氣再加入，迎風面雲量增轉有局部短暫雨；下周四雨後轉晴，仍偏冷；下周五各地晴朗、氣溫升。

吳德榮指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓偏西南西進行，周四晨發展成輕颱西望洋，周五晨登陸民答那峨北部，逐漸減弱為熱帶低壓，為短命颱，亦符合「2月颱不侵台」的歷史紀錄。

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

