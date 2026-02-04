台南隨機砍人！攻擊過程影片曝光　疑足療師突發飆

記者黃翊婷／綜合報導

台南市鬧區昨日（3日）晚間8時許發生攻擊事件，29歲陳姓男子在馬路上持刀砍傷2人，其中1名男性傷者忍痛逃到金華派出所前，陳男仍沒有停手，最後才被衝出來的警員壓制。一名外送員目睹全程，並將影片上傳至臉書「台南大小事」，掀起網友們留言熱議。

▼▲陳男手持足療刀攻擊路人。（圖／翻攝臉書台南大小事、民眾提供）

29歲男派出所前持刀攻擊 2路人受傷

在相關影片畫面中，1名男子在金華派出所前的斑馬線上，遭29歲陳男手持足療刀攻擊，他一邊忍痛抵抗，一邊跑向派出所，沒想到陳男見他跌坐在地，仍衝上前持續攻擊；派出所內的警員見狀，立刻上前將陳男壓制。

▲警員衝上前壓制陳男。（圖／民眾提供）

外送員目擊全程 影片曝光網友熱議

當時1名正在停等紅燈的外送員恰好目擊整個事發過程，並將行車記錄器影片上傳至臉書社團「台南大小事」。網友們紛紛留言表示，「嚇死」、「超可怕」、「太扯了吧，在派出所門口」、「也太可怕了，是隨機嗎」。

1男1女遭刺傷 凶嫌也受傷

這起事件一共造成2人受傷，男性傷者腹部遭刺，大量出血，女性傷者則是背部遭刺，2人隨後由醫護人員分別送往成大醫院、郭綜合醫院救治。凶嫌陳男也受到輕傷，並被送至郭綜合醫院治療。

凶嫌疑從事足療 傷人動機待釐清

警方調查，陳男疑似從事足療相關工作，不知為何突然抓狂砍傷2名路人。警方表示，經過初步調查，陳男近期疑似因為感情因素，精神恍惚，與2名傷者並不認識，至於傷人的動機，仍有待進一步調查釐清。